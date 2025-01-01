Фильтр

Статьи

Винты адаптеры и переходники

В арсенале фотографа есть разноплановое профессиональное оборудование и дорогостоящие осветительные приборы, но не только. Для работы сложных систем и установок нужны такие мелкие комплектующие, как адаптеры и переходники. Они представлены в нашем каталоге большим многообразием моделей.

В интернет-магазине Фотогора вы найдете устройства разных производителей: Avenger, Cullmann, Falcon Eyes, Grifon, Manfrotto, Rekam, Fotokvant и других. Мы подбираем ассортимент таким образом, чтобы решать задачи большой аудитории покупателей. С нами сотрудничают новички и профессиональные фотографы, профильные кружки, курсы и фотошколы. Для них есть выгодные спецпредложения.

Наш ассортимент

В интернет-магазине Фотогора можно купить адаптеры и переходники:

  • для горячего башмака;
  • типа «мама–мама»;
  • с винтами на концах;
  • для крепления фотокамеры на зажим или шнур;
  • с держателем для зонта;
  • для крепления камеры на ремешок или рюкзак;
  • для перехода с резьбы «папа», «мама» на стандартный адаптер и так далее.

Наш ассортимент очень большой и мультибрендовый. Сориентироваться в нем самостоятельно может быть не просто. Не тратьте время, обращайтесь к нашим консультантам. Это практикующие фотографы, хорошо знакомые с разным оборудованием и системами его крепления. Их консультации грамотные и практичные.

Почему выбирают нас

Интернет-магазин Фотогора быстро развивается. Уже сегодня мы можем похвастаться большим количеством клиентов, в том числе постоянных. Мы заслужили доверие благодаря:

  • высокому качеству товаров;
  • большому ассортименту;
  • профессиональному обслуживанию, что очень важно, так как выбор фотооборудования достаточно сложен и без грамотной помощи не обойтись;
  • разумной ценовой политике;
  • оперативной и недорогой доставке.

Звоните нам или оставляйте свои контакты в форме обратной связи.

Fotokvant FLH-19 адаптер для горячего башмака резьба 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-19 адаптер для горячего башмака резьба 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-19 – адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес, г – 20.

340 ₽
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель. 

350 ₽
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.

Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.

300 ₽
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.

60 ₽
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.

Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

320 ₽
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.

200 ₽
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.

Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

200 ₽
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.

190 ₽
Fotokvant FLH-21 переходник-адаптер горячий башмак с резьбой 1/4&quot;
Fotokvant FLH-21 переходник-адаптер горячий башмак с резьбой 1/4"
Fotokvant FLH-21 – адаптер-переходник, предназначенный для установки оборудования и аксессуаров.

Позволяет установку с разъема горячий башмак на резьбу 1/4". Материал изготовления – алюминий.

180 ₽
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".

Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.

190 ₽
Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Fotokvant FLH-68 металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro
Металлический адаптер с резьбы 1/4 дюйма на GoPro Fotokvant FLH-68.

Портативный штатив-адаптер для Gopro, имеет стандартную резьбу 1/4" (папа) для крепления на штатив, селфи-палку или другое приспособление с резьбой 1/4" (мама). Изготовлен из металла.

220 ₽
Fotokvant FLH-05-AL переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4-3/8 дюйма
Fotokvant FLH-05-AL переходник алюминиевый 16 мм с винтовым креплением 1/4-3/8 дюйма
Fotokvant FLH-05 – переходник, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Материал – алюминий.

130 ₽
Fotokvant FLH-10 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-10 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-10 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из металла с желтым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 3/8". 

430 ₽
Falcon Eyes MBH-700S кронштейн
Falcon Eyes MBH-700S кронштейн
Кронштейн MBH-700S – предназначен для крепления различных приспособлений к стенам и потолку. Втулка с резьбой 1/4", размер крепежной панели 80х80 мм.

580 ₽
Falcon Eyes SP-4F8M переходник
Falcon Eyes SP-4F8M переходник
Falcon Eyes SP-4F8M – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 1/4", а также может использоваться для других целей.

Гайка – 1/4", винт – 3/8".

750 ₽
Falcon Eyes SP-4M8F переходник
Falcon Eyes SP-4M8F переходник
Falcon Eyes SP-4M8F – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 3/8". Винт на 1/4" и гайка на 3/8".

750 ₽
Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8
Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8
Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.

Винты на 1/4" и на 3/8".

750 ₽
Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов
Falcon Eyes SP-B4M8M переходник для установки осветительных голов
Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и  3/8".

670 ₽
