Санкт-Петербург - место для хороших фотографий

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
- Магазин Фотогора работает в рамках закона РФ и только с официальными поставщиками студийного оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется официальными сервисными центрами.
- Гарантийное обслуживание
- Для ускорения процесса гарантийного обслуживания вы можете обратиться напрямую в официальные сервисные центры. Но если вам не удобно, то всегда можно обратиться в наши пункты самовывоза, и мы самостоятельно доставим товары в гарантийные мастерские. Магазин Фотогора является официальным дилером, и потому мы работаем только с официальными сервисами.
- Постгарантийное обслуживание
- Может быть произведено в нашем сервисе или сервисе поставщиков оборудования. Наш сервис предусматривает бесплатную диагностику и разумные цены.
- Правила возврата технически сложного товара в магазин установлены Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. Вернуть и обменять такую продукцию можно только при наличии недостатков. Если же товар исправен, продавец вполне законно может отказаться принимать его и возвращать деньги.
- Внимание компаниям, кто занимается ремонтом фото-, видео- и студийного оборудования. Вы можете прислать информацию о своем сервисе на почту 333@photogora.ru, и мы ее опубликуем, так как считаем, что поломка любой сложности должна быть отремонтирована в любой точке Российской Федерации.
- Если вы знаете сервис студийного оборудования, который не указан ниже, - пришлите информацию на эмейл 333@photogora.ru
- Если вы не нашли нужного вам сервиса продукции, которую купили у нас, напишите нам на эмейл 333@photogora.ru
Сервисные центры производителей
Profoto, Phottix, Fotokvant, Hensel, Raylab
Lumifor
Москва
м. Щукинская, ул. Щукинская дом 2, подъезд 8, цокольный этаж
вход со стороны ул.Пехотная, угол здания ближе к Волоколамскому шоссе
Без выходных 10:00-20:00
Veber, Falcon Eyes, GreenBean
Москва
Остаповский проезд, д.5, строение 4, подъезд 3
вывеска VEBER
E-mail: service@veber-shop.ru
понедельник–пятница с 10:00 до 18:00
Санкт-Петербург
магазин Галилей
ул. Саблинская, д. 10
Тел.: +8 (812) 233-49-05
понедельник–пятница с 11:00 до 19:00
REKAM
Москва
ООО «Роял Групп»
127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 6
+7 (499) 501-11-91; +7 (495) 618-27-97; +7 (495) 618-28-70
ООО «ИТ Техносервис»
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.58, стр.1
+7 (495) 973-07-06
Санкт-Петербург
ООО «Ремтроника»
197198 Санкт-Петербург, Съезжинская ул., д.10
+7 (812) 909-09-15
Архангельск
ИП Быстриков - СЦ Глобал Текнолоджис
163069, г. Архангельск, проспект Дзержинского д. 19, кв. 192
+7 (8182) 693507
Астрахань
ООО «Сервисная компания «Элком»
414040, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.51а
+7 (8512) 63-27-27
Барнаул
ООО «МобиЛэнд-Сервис»
656037, г.Барнаул, ул.Ленина, 146
+7 (3852) 35-73-73
ООО «АС Сервис»
656002, г.Барнаул, пр-т Ленина, д. 195
Тел.: +7 (3852) 200-104, 201-911
Белгород
ООО «БелКомпСервис»
308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 19 коп. 2, оф. 220
+7 (4722) 37-04-63
Благовещенск
АСЦ «КОТ» ИП Виноградова О.Г.
675002, Амурская область г.Благовещенск, ул.Забурхановская, 98
+7 (4162) 37-40-30, +7 (4162) 35-41-37
Вологда
ООО «Мобильная связь»
160022, г.Вологда, ул.Ярославская, д.31, корпус "Б"
+7 (8172) 71-50-60
Вязьма
СЦ «Виктория» ИП Егорова В. Ю.
ул. 25 Октября, д. 16
+7 (4812) 403-600, +7 (4812) 310-234
Иваново
ООО «Спектр-Сервис»
153025, г.Иваново, ул.Дзержинского, 45/6
+7 (4932) 33-52-49
Иркутск
Hitech Mobile Service
664011 Иркутск, ул.Карла Маркса (ост. Сапожок), дом 30, офис 73
+7 (3952) 203-357, +7 (3952) 201-253
Казань
ООО «Элнет»
420004, Казань, ул.Серова, дом 51/11
+7 (843) 240 64 94
Кинешма
ООО «Спектр-Сервис»
155800, г. Кинешма, ул.Ленина, д.1
+7 (49331) 54-012
Киров
ООО «Кировский центр по ремонту оргтехники» (ИП ЧУРКИН)
610000, г.Киров, ул.Московская д.17
+7 (8332) 65-42-88
Краснодар
ООО «ПКФ ЮГ-Сервис»
350038, г.Краснодар, ул.Березанская, д.88
+7 (861) 255-22-07, +7 (861) 274-53-78
Красноярск
ООО «ДОН-ТВ Сервис»
660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 11
+7 (391) 221-94-82, +7 (391) 221-46-51
г. Красноярск, пр-т. Красноярский Рабочий, д. 75
+7 (391) 268-89-60, +7 (391) 268-99-68
Красноярск, пр-т. Красноярский Рабочий, д. 199
+7 (391) 236-67-09
Липецк
ООО "Техносервис"
398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6
+7 (4742) 34-01-0; +7 (4742) 34-50-14
Махачкала
ИП Шамилов И.Д.
367027, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-т Акушинского, 14 линия, д.21
8 (8722) 64-28-95; 63-23-94; 64-71-33
Новокузнецк
ООО «Техносервис-Н»
654018, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 11
+7 (3843) 77-32-06
Новороссийск
ООО «Юг-сервис»
353900 г. Новороссийск, Ул. Энгельса 73/75 оф 10
8 (9887) 65-52-13; 8 (9887) 65-52-13
Новосибирск
ООО «Дельфин»
630063 ул. Нижегородская, д. 270/3
+7 (383) 3633143
Омск
ООО «ПК Сервис»
644080, Омск, 4-я Поселковая ул., д. 26, корп. 2
(3812) 66-77-44 (3812) 50-90-89
Оренбург
ООО «Галактика»
460048, г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238
(3532) 43-05-10 (3532) 43-05-11
Пермь
ООО РТВ-сервис
г. Пермь. Ул. Мира 55
8 (342) 220-08-48
Псков
ООО «Формат мультимедиа»
180004, г.Псков, ул.Металлистов, д.28
(8112) 72-73-72, 8 (911) 350-21-12
Ростов на Дону
СЦ «Феникс» (ИП Сиренко)
344082 Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д.37
(863) 260-84-22
Самара
«ЭмЭмТи»
443086 г. Самара, ул. Антонова Овсеенко 53а
(846) 224-01-84
ул. Самарская, 97 (пересечение с ул. Льва Толстого).
(846) 332-23-23
Саратов
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»
410065, г. Саратов, ул.Большая Садовая, д.95
(8452) 52-84-58; 52-84-72; 52-84-73
Сафоново
СЦ «Виктория» ИП Егорова В. Ю.
ул. Ленина, д. 13
(4812) 403-600, (4812) 310-234
Смоленск
СЦ «Виктория» ИП Егорова В. Ю.
(4812) 403-600, (4812) 310-234
ул. Ново-Ленинградская, д.11
ул. Желябова, д. 1
ул. Крупской, д. 32
ул. Рыленкова, д. 22
ул. Октябрьской Революции, д. 13
ул. Жукова, д. 9
Сургут
ООО "ЧИП"
628402, г. Сургут, ул. Садовая д.2 кв. 6.
(3462) 55-51-51
Тула
Jet-Сервис (ИП Пинаков П.Е.)
300012, г.Тула, пр. Ленина 97
(4872) 33-54-88
г.Тула, ул. ак. Обручева, 2
(4872) 35-25-25
Тюмень
АСЦ «SV сервис»
625006 ул.С.Ковалевской дом 11/7
(3452) 60-60-90
Ульяновск
СЦ «Скала» (ИП Архангельский А.Л.)
432017, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.23, оф.215
(8422) 41-74-70
Уфа
ЗАО «АРТМобилком»
450077 г. Уфа, ул. Менделеева, 23/2
(347) 291-28-34
Чебоксары
ИП Купчиков А.А.
428000 г.Чебоксары ул.Гагарина д.20 офис 5
(8352) 55-00-65
Челябинск
ООО «Инфолаб-сервис»
СЦ DESCO, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 8а
+7 351 263-02-32