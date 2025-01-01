Санкт-Петербург - место для хороших фотографий

Питер

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

сервис магазина Фотогора

  • Магазин Фотогора работает в рамках закона РФ и только с официальными поставщиками студийного оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется официальными сервисными центрами.
  • Гарантийное обслуживание
    • Для ускорения процесса гарантийного обслуживания вы можете обратиться напрямую в официальные сервисные центры. Но если вам не удобно, то всегда можно обратиться в наши пункты самовывоза, и мы самостоятельно доставим товары в гарантийные мастерские. Магазин Фотогора является официальным дилером, и потому мы работаем только с официальными сервисами.
  • Постгарантийное обслуживание
    • Может быть произведено в нашем сервисе или сервисе поставщиков оборудования. Наш сервис предусматривает бесплатную диагностику и разумные цены.
  • Правила возврата технически сложного товара в магазин установлены Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. Вернуть и обменять такую продукцию можно только при наличии недостатков. Если же товар исправен, продавец вполне законно может отказаться принимать его и возвращать деньги.
  • Внимание компаниям, кто занимается ремонтом фото-, видео- и студийного оборудования. Вы можете прислать информацию о своем сервисе на почту 333@photogora.ru, и мы ее опубликуем, так как считаем, что поломка любой сложности должна быть отремонтирована в любой точке Российской Федерации.
  • Если вы знаете сервис студийного оборудования, который не указан ниже, - пришлите информацию на эмейл 333@photogora.ru
  • Если вы не нашли нужного вам сервиса продукции, которую купили у нас, напишите нам на эмейл 333@photogora.ru


Сервисные центры производителей

Profoto, Phottix, Fotokvant, Hensel, Raylab
Москва
м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21
Lumifor
Москва
м. Щукинская, ул. Щукинская дом 2, подъезд 8, цокольный этаж
вход со стороны ул.Пехотная, угол здания ближе к Волоколамскому шоссе
Без выходных 10:00-20:00
Veber, Falcon Eyes, GreenBean
Москва
Остаповский проезд, д.5, строение 4, подъезд 3
вывеска VEBER
понедельник–пятница с 10:00 до 18:00
Санкт-Петербург
магазин Галилей
ул. Саблинская, д. 10
понедельник–пятница с 11:00 до 19:00
REKAM
Москва
ООО «Роял Групп»
127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 6
+7 (499) 501-11-91; +7 (495) 618-27-97; +7 (495) 618-28-70
ООО «ИТ Техносервис»
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.58, стр.1
+7 (495) 973-07-06
Санкт-Петербург
ООО «Ремтроника»
197198 Санкт-Петербург, Съезжинская ул., д.10
+7 (812) 909-09-15
Архангельск
ИП Быстриков - СЦ Глобал Текнолоджис
163069, г. Архангельск, проспект Дзержинского д. 19, кв. 192
+7 (8182) 693507
Астрахань
ООО «Сервисная компания «Элком»
414040, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.51а
+7 (8512) 63-27-27
Барнаул
ООО «МобиЛэнд-Сервис»
656037, г.Барнаул, ул.Ленина, 146
+7 (3852) 35-73-73
ООО «АС Сервис»
656002, г.Барнаул, пр-т Ленина, д. 195
Тел.: +7 (3852) 200-104, 201-911
Белгород
ООО «БелКомпСервис»
308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 19 коп. 2, оф. 220
+7 (4722) 37-04-63
Благовещенск
АСЦ «КОТ» ИП Виноградова О.Г.
675002, Амурская область г.Благовещенск, ул.Забурхановская, 98
+7 (4162) 37-40-30, +7 (4162) 35-41-37
Вологда
ООО «Мобильная связь»
160022, г.Вологда, ул.Ярославская, д.31, корпус "Б"
+7 (8172) 71-50-60
Вязьма
СЦ «Виктория» ИП Егорова В. Ю.
ул. 25 Октября, д. 16
+7 (4812) 403-600, +7 (4812) 310-234
Иваново
ООО «Спектр-Сервис»
153025, г.Иваново, ул.Дзержинского, 45/6
+7 (4932) 33-52-49
Иркутск
Hitech Mobile Service
664011 Иркутск, ул.Карла Маркса (ост. Сапожок), дом 30, офис 73
+7 (3952) 203-357, +7 (3952) 201-253
Казань
ООО «Элнет»
420004, Казань, ул.Серова, дом 51/11
+7 (843) 240 64 94
Кинешма
ООО «Спектр-Сервис»
155800, г. Кинешма, ул.Ленина, д.1
+7 (49331) 54-012
Киров
ООО «Кировский центр по ремонту оргтехники» (ИП ЧУРКИН)
610000, г.Киров, ул.Московская д.17
+7 (8332) 65-42-88
Краснодар
ООО «ПКФ ЮГ-Сервис»
350038, г.Краснодар, ул.Березанская, д.88
+7 (861) 255-22-07, +7 (861) 274-53-78
Красноярск
ООО «ДОН-ТВ Сервис»
660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 11
+7 (391) 221-94-82, +7 (391) 221-46-51
г. Красноярск, пр-т. Красноярский Рабочий, д. 75
+7 (391) 268-89-60, +7 (391) 268-99-68
Красноярск, пр-т. Красноярский Рабочий, д. 199
+7 (391) 236-67-09
Липецк
ООО "Техносервис"
398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6
+7 (4742) 34-01-0; +7 (4742) 34-50-14
Махачкала
ИП Шамилов И.Д.
367027, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-т Акушинского, 14 линия, д.21
8 (8722) 64-28-95; 63-23-94; 64-71-33
Новокузнецк
ООО «Техносервис-Н»
654018, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 11
+7 (3843) 77-32-06
Новороссийск
ООО «Юг-сервис»
353900 г. Новороссийск, Ул. Энгельса 73/75 оф 10
8 (9887) 65-52-13; 8 (9887) 65-52-13
Новосибирск
ООО «Дельфин»
630063 ул. Нижегородская, д. 270/3
+7 (383) 3633143
Омск
ООО «ПК Сервис»
644080, Омск, 4-я Поселковая ул., д. 26, корп. 2
(3812) 66-77-44 (3812) 50-90-89
Оренбург
ООО «Галактика»
460048, г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238
(3532) 43-05-10 (3532) 43-05-11
Пермь
ООО РТВ-сервис
г. Пермь. Ул. Мира 55
8 (342) 220-08-48
Псков
ООО «Формат мультимедиа»
180004, г.Псков, ул.Металлистов, д.28
(8112) 72-73-72, 8 (911) 350-21-12
Ростов на Дону
СЦ «Феникс» (ИП Сиренко)
344082 Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д.37
(863) 260-84-22
Самара
«ЭмЭмТи»
443086 г. Самара, ул. Антонова Овсеенко 53а
(846) 224-01-84
ул. Самарская, 97 (пересечение с ул. Льва Толстого).
(846) 332-23-23
Саратов
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»
410065, г. Саратов, ул.Большая Садовая, д.95
(8452) 52-84-58; 52-84-72; 52-84-73
Сафоново
СЦ «Виктория» ИП Егорова В. Ю.
ул. Ленина, д. 13
(4812) 403-600, (4812) 310-234
Смоленск
СЦ «Виктория» ИП Егорова В. Ю.
(4812) 403-600, (4812) 310-234
ул. Ново-Ленинградская, д.11
ул. Желябова, д. 1
ул. Крупской, д. 32
ул. Рыленкова, д. 22
ул. Октябрьской Революции, д. 13
ул. Жукова, д. 9
Сургут
ООО "ЧИП"
628402, г. Сургут, ул. Садовая д.2 кв. 6.
(3462) 55-51-51
Тула
Jet-Сервис (ИП Пинаков П.Е.)
300012, г.Тула, пр. Ленина 97
(4872) 33-54-88
г.Тула, ул. ак. Обручева, 2
(4872) 35-25-25
Тюмень
АСЦ «SV сервис»
625006 ул.С.Ковалевской дом 11/7
(3452) 60-60-90
Ульяновск
СЦ «Скала» (ИП Архангельский А.Л.)
432017, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.23, оф.215
(8422) 41-74-70
Уфа
ЗАО «АРТМобилком»
450077 г. Уфа, ул. Менделеева, 23/2
(347) 291-28-34
Чебоксары
ИП Купчиков А.А.
428000 г.Чебоксары ул.Гагарина д.20 офис 5
(8352) 55-00-65
Челябинск
ООО «Инфолаб-сервис»
СЦ DESCO, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 8а
+7 351 263-02-32

Правила обмена и возврата товара

