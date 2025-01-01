Ультрафиолет

Фильтр

Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Арт. MTG-1361
Fotokvant GP-1525-4 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant GP-1525 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м. 

Комплект тейпов состоит из светло-зеленого, желтого, красного и розового цветов. Цвет на мониторе может отличаться в зависимости от модели устройства. 

2 010 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9789
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape зеленый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - зеленый.

-5 %560 ₽
530 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9791
Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape желтый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - желтый

-5 %560 ₽
530 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Арт. DAN-4380
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов.

Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.

-5 %1 560 ₽
1 480 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant GP-1525 Orange gaffer tape тейп УФ оранжевый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Orange gaffer tape тейп УФ оранжевый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Orange gaffer tape тейп УФ оранжевый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9788
Fotokvant GP-1525 Orange gaffer tape тейп УФ оранжевый 15 мм х 25 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Orange gaffer tape оранжевый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - оранжевый.

-5 %560 ₽
530 ₽
В корзину
Fotokvant GP-1525 Blue gaffer tape тейп УФ голубой 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Blue gaffer tape тейп УФ голубой 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Blue gaffer tape тейп УФ голубой 15 мм х 25 м
Арт. MTG-2325
Fotokvant GP-1525 Blue gaffer tape тейп УФ голубой 15 мм х 25 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant GP-1525 Blue gaffer tape тейп УФ голубой 15 мм х 25 м. Студийный тейп Fotokvant  GP-1525 Blue gaffer tape - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - голубой.

650 ₽
В корзину
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Арт. MTG-2326
Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant GP-1525 Violet gaffer tape тейп УФ ярко-фиолетовый 15 мм х 25 м. Студийный тейп Fotokvant  GP-1525 Violet gaffer tape - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - ярко-фиолетовый.

650 ₽
В корзину
Fotokvant GP-1525-6 KIT gaffer tape комплект из 6 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525-6 KIT gaffer tape комплект из 6 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525-6 KIT gaffer tape комплект из 6 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Арт. MTG-2337
Fotokvant GP-1525-6 KIT gaffer tape комплект из 6 тейпов УФ 15 мм х 25 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant GP-1525-6 KIT gaffer tape комплект из 6 тейпов УФ 15 мм х 25 м. Комплект УФ тейпов состоит из светло-зеленого, желтого, розового, голубого, фиолетового и оранжевого цветов. Цвет на мониторе может отличаться в зависимости от модели устройства. 

3 310 ₽
В корзину
