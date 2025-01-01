Ультрафиолет

Выбирайте вентилятор для студии в интернет-магазине Фотогора или нашем выставочном зале в Москве. Для вас работают опытные консультанты, которые собрали тысячи домашних и профессиональных студий. Их мнению можно доверять. Задавайте вопросы и выбирайте тот вентилятор для студии, который справится с поставленными задачами.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге — актуальная информация о наличии оборудования и ценах на него. Мы предлагаем вентиляторы таких известных производителей как Kupo, Rekam. Это оборудование, активно используемое в студийной съемке, в частности во время рекламных и фэшн-фотосессий. С такими устройствами фотоснимки будут коммерчески успешными и интересными.

С его помощью можно создавать различные эффекты: от легкого ветерка, едва развивающего локоны, до урагана — если задумана тематическая съемка со «спецэффектами».

Мы предлагаем вентиляторы

с бесступенчатой регулировкой мощности — для более точной настройки;

с пультом управления;

малошумные;

с большим рабочим ресурсом.

Оборудование, представленное в нашем интернет-магазине, сертифицировано. Мы предоставляем на него гарантию производителя, помогаем с выбором и даем полезные советы по эксплуатации.

Как оформить заказ

Оформляйте заказы онлайн, через корзину или оставляйте свои контакты в форме обратной связи, наши менеджеры перезвонят для уточнения всех деталей. Доставка фотооборудования оперативная, вне зависимости от региона России. Жители Москвы и Воронежа могут получить покупки в пунктах самовывоза.

Заказывайте у нас на 40 000 рублей и больше и получайте скидку!