Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo CS-40M 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 6 кг.
Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.
Kupo 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40" – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 297 см. Диаметр основания – 95 см.
Держатель Kupo KCP-412 Super Grip Double Baby Receiver для студийного оборудования.
Крепление с двумя монтажными отверстиями baby receiver. Универсальный адаптер - преобразует фиксированный штифт 5/8" baby pin или крепежное приемное отверстие 1-1/8" junior receiver в монтажное отверстие baby receiver. Рукоятка с храповым механизмом обеспечивает возможность блокировки по всем осям.
Крепление Fotokvant CSK-01 для си-стендов.
Крепление-держатель для стоек C-Stand. Крепится к стене. Оптимизирует пространство в фотостудии, так как позволяет компактно хранить несколько стоек.
Fotokvant CS-3200 стойка C-Stand со скользящей ногой до 320 см до 15 кг. Трехсекционная стойка для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки тяжелого оборудования весом до 15 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Максимальная высота стойки - 320 см. Цвет - сталь серебро.
Phottix 88262 C-Roller 210 Rolling C-Stand 210cm си-стенд. Максимальная высота 210 см, нагрузка до 18 кг. Материал - сталь. В комплекте штанга и 2 муфты.
Avenger A2018LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.
Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.
Avenger A2025FCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 4,8 кг.
Avenger A2033LKIT C-Stand – комплект из стойки и держателя с регулируемой по высоте верхней ногой. Максимальная высота стойки – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Максимальная нагрузка – 10 кг. Имеет два зажима D200 (втулочный адаптер 16 мм) с удлиненной штангой D52 длиной 102 см.
KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black – стальная хромированная стандартная студийная стойка черного цвета. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 112 до 250 см, в сложенном виде всего 112 см. Собственный вес, кг – 6.
Avenger Avenger A2033LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 134 см. Вес – 5,5 кг. Диаметр основания – 95 см.
Avenger D500 – держатель-зажим серебристого цвета с удлинительной штангой 20 дюймов (510 мм) в комплекте. Штанга дает дополнительную подъемную силу, также может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок Гобо или рефлектора.
Avenger A2018L C-Stand – си-стенд (стойка) серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.
Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.
Avenger A2025L C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) сребристого цвета с регулируемой ножкой для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 5,8 кг. Диаметр основания – 95 см.
KUPO 20" C Stand w/sliding legs master Black – стальная стойка со скользящей ногой. Удобная конструкция основания типа черепаха позволяет быстро подготовить стойку к работе. Обычно данную модель используют при выездных съемках и в студии для установки осветительного оборудования, флагов, фильтров или светорассеивателей. Высота, см – от 91 до 196. Вес, кг – 5,5. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 100.
KUPO 20" C Stand – стандартная студийная стойка. Имеет съемную базу. Обычно данную модель используют при выездных съемках или в студии для установки осветительного оборудования, флагов, фильтров или светорассеивателей. Максимальная высота, см – 178. Вес, кг – 6,7. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 95.
Kupo CS-20M 20 C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг.
Диаметр основания – 100 см. Стойка удобна для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 91 до 196 см.
Работай с цветом без бликов
Wansen