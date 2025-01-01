Фильтр

Всего - 57 товаров

Цена
Бренд
Тип
Максимальная нагрузка
Максимальная высота, см
Материал
Длина перекладины, см

Статьи

c-stand

В интернет-магазине Фотогора можно приобрести C-Stand для студийного оборудования. Это стойка, которая помогает в работе фотографа и видеооператора. Такой студийный инструмент можно по праву считать универсальным, так как он подходит практически для любого оборудования — от микрофонов до осветителей. Изделия компактны, их удобно перевозить.

Ассортимент интернет-магазина Фотогора

У нас можно купить C-Stand для различных целей. Мы сотрудничаем с известными во всем мире производителями (Avenger, Fotokvant, GreenBean, Kupo, Manfrotto), предлагаем аксессуары в разных ценовых категориях.

У нас вы найдете стойки:

  • разной высоты, с разной предельной нагрузкой;
  • комплекты с головой и кронштейном;
  • для оборудования со штангой;
  • с разным количеством секций;
  • с держателем с регулируемой по высоте верхней ногой и так далее.

Наши C-Stand прочные и надежные. Они облегчают работу в студии, на съемочной площадке. Наши консультанты подберут оптимальную конструкцию под ваши задачи. У нас работают практикующие специалисты, которые собрали тысячи домашних и профессиональных студий. Их рекомендации бесплатны и компетентны.

Все товары из каталога сертифицированы. Они продаются с гарантией от производителя.

Как оформить заказ

Для оформления заказа добавляйте стойки в корзину. Укажите в форме заявки свои контактные данные и ожидайте нашего звонка. Покупки в интернет-магазине Фотогора совершать просто и выгодно.

Мы гарантируем оперативную обратную связь и не менее оперативную доставку C-Stand в ваш город транспортной компанией. Жители Москвы могут купить стойки в нашем выставочном павильоне после детального осмотра. Самовывоз доступен в Воронеже.

Kupo CS40M 40&quot; C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой
Арт. NVF-2763
Kupo CS40M 40" C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Kupo CS-40M 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 6 кг.

Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.

16 910 ₽
В корзину
Kupo CT40M 40&quot; Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40” стойка с основанием
Арт. OLE-0680
Kupo CT40M 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40” стойка с основанием
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Kupo 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40" – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 297 см. Диаметр основания – 95 см.

21 600 ₽
В корзину
Kupo KCP-412 Super Grip Double Baby Receiver держатель
Kupo KCP-412 Super Grip Double Baby Receiver держатель
Kupo KCP-412 Super Grip Double Baby Receiver держатель
Арт. DAN-5998
Kupo KCP-412 Super Grip Double Baby Receiver держатель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Держатель Kupo KCP-412 Super Grip Double Baby Receiver для студийного оборудования.

Крепление с двумя монтажными отверстиями baby receiver. Универсальный адаптер - преобразует фиксированный штифт 5/8" baby pin или крепежное приемное отверстие 1-1/8" junior receiver в монтажное отверстие baby receiver. Рукоятка с храповым механизмом обеспечивает возможность блокировки по всем осям.

7 650 ₽
В корзину
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Арт. DAN-7889
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Крепление Fotokvant CSK-01 для си-стендов.

Крепление-держатель для стоек C-Stand. Крепится к стене. Оптимизирует пространство в фотостудии, так как позволяет компактно хранить несколько стоек.

10 670 ₽
В корзину
Fotokvant CS-3200 стойка C-Stand со скользящей ногой до 320 см до 15 кг
Fotokvant CS-3200 стойка C-Stand со скользящей ногой до 320 см до 15 кг
Fotokvant CS-3200 стойка C-Stand со скользящей ногой до 320 см до 15 кг
Арт. MTG-3498
Fotokvant CS-3200 стойка C-Stand со скользящей ногой до 320 см до 15 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CS-3200 стойка C-Stand со скользящей ногой до 320 см до 15 кг. Трехсекционная стойка для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки тяжелого оборудования весом до 15 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Максимальная высота стойки - 320 см. Цвет - сталь серебро. 

9 670 ₽
В корзину
Phottix 88262 C-Roller 210 C-Stand 210 cm стальной си-стенд с перекладиной на колесах
Phottix 88262 C-Roller 210 C-Stand 210 cm стальной си-стенд с перекладиной на колесах
Phottix 88262 C-Roller 210 C-Stand 210 cm стальной си-стенд с перекладиной на колесах
Арт. MTG-3508
Phottix 88262 C-Roller 210 C-Stand 210 cm стальной си-стенд с перекладиной на колесах
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Phottix 88262 C-Roller 210 Rolling C-Stand 210cm си-стенд. Максимальная высота 210 см, нагрузка до 18 кг. Материал - сталь. В комплекте штанга и 2 муфты. 

26 230 ₽
В корзину
Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования
Арт. OLE-0432
Avenger A2018LCB C-Stand стойка для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2018LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.

Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.

41 690 ₽
В корзину
Avenger A2025FCB C-Stand стойка для оборудования
Арт. OLE-0433
Avenger A2025FCB C-Stand стойка для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2025FCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.

Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 4,8 кг. 

40 890 ₽
В корзину
Avenger A2033LKIT C-Stand стойка для оборудования со штангой
Арт. OLE-0437
Avenger A2033LKIT C-Stand стойка для оборудования со штангой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2033LKIT C-Stand – комплект из стойки и держателя с регулируемой по высоте верхней ногой. Максимальная высота стойки – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Максимальная нагрузка – 10 кг. Имеет два зажима D200 (втулочный адаптер 16 мм) с удлиненной штангой D52 длиной 102 см.

57 290 ₽
В корзину
Kupo CT30MB 30&quot; Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха
Арт. OLE-1446
Kupo CT30MB 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black стандартная стойка-черепаха
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released Black – стальная хромированная стандартная студийная стойка черного цвета. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 112 до 250 см, в сложенном виде всего 112 см. Собственный вес, кг – 6. 

19 780 ₽
В корзину
Хит
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Арт. OLE-0616
Manfrotto 1004BAC-3 комплект стоек для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Manfrotto 1004BAC-3 – комплект из трех стоек Manfrotto 1004BAC. Manfrotto 1004BAC – это профессиональная трехсекционная стойка с пневмоамортизатором. Данная модель отличается качеством изготовления, надежностью и долговечностью. Максимальная нагрузка, кг – 9. Является рациональным дополнением практически к любой студийной системе фотооборудования.
87 490 ₽
В корзину
Avenger A2033LCB C-Stand стойка для оборудования
Арт. OLE-0436
Avenger A2033LCB C-Stand стойка для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger Avenger A2033LCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.

Максимальная высота – 328 см, минимальная – 134. Длина в сложенном состоянии – 134 см. Вес – 5,5 кг. Диаметр основания – 95 см.

43 490 ₽
В корзину
Avenger D500 держатель
Арт. OLE-0452
Avenger D500 держатель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger D500 – держатель-зажим серебристого цвета с удлинительной штангой 20 дюймов (510 мм) в комплекте. Штанга дает дополнительную подъемную силу, также может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок Гобо или рефлектора.

11 090 ₽
В корзину
Avenger A2018L C-Stand стойка для оборудования
Арт. OLE-0431
Avenger A2018L C-Stand стойка для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2018L C-Stand – си-стенд (стойка) серебристого цвета для установки студийного оборудования весом до 8 кг.

Максимальная высота – 175 см, минимальная – 84. Длина в сложенном состоянии – 84 см. Вес – 4,3 кг. Диаметр основания – 95 см.

38 990 ₽
В корзину
Avenger A2025L C-Stand стойка для оборудования
Арт. OLE-0434
Avenger A2025L C-Stand стойка для оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger A2025L C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) сребристого цвета с регулируемой ножкой для установки студийного оборудования весом до 10 кг.

Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 5,8 кг. Диаметр основания – 95 см.

40 490 ₽
В корзину
Kupo CS20MB 20&quot; C Stand w/sliding legs master Black стандартная черная стойка со скользящей ногой
Арт. OLE-1440
Kupo CS20MB 20" C Stand w/sliding legs master Black стандартная черная стойка со скользящей ногой
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO 20" C Stand w/sliding legs master Black – стальная стойка со скользящей ногой. Удобная конструкция основания типа черепаха позволяет быстро подготовить стойку к работе. Обычно данную модель используют при выездных съемках и в студии для установки осветительного оборудования, флагов, фильтров или светорассеивателей. Высота, см – от 91 до 196. Вес, кг – 5,5. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 100. 

16 020 ₽
В корзину
Kupo CT20M 20&quot; C Stand стандартная студийная стойка
Арт. OLE-1441
Kupo CT20M 20" C Stand стандартная студийная стойка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO 20" C Stand – стандартная студийная стойка. Имеет съемную базу. Обычно данную модель используют при выездных съемках или в студии для установки осветительного оборудования, флагов, фильтров или светорассеивателей. Максимальная высота, см – 178. Вес, кг – 6,7. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 95. 

21 290 ₽
В корзину
Kupo CS20M 20&quot; C Stand w/sliding legs master стойка C со скользящей ногой
Арт. NVF-2762
Kupo CS20M 20" C Stand w/sliding legs master стойка C со скользящей ногой
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo CS-20M 20 C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг.

Диаметр основания – 100 см. Стойка удобна для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 91 до 196 см.

15 150 ₽
В корзину
Товары в архиве (3)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера