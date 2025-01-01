Мониторы и видоискатели

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.
Falcon Eyes DSLR GW1N II – беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно.
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.
Falcon Eyes LCD-7D – видоискатель из прочного ABS-пластика для Canon 7D. Диаметр линзы – 40 мм, длина корпуса – 80 мм. В комплекте светозащитная шахта с линзой 3Х и резиновым наглазником, угловой визир, рамка видоискателя, которая крепится на оптический видоискатель камеры.
Manfrotto Digital Director MVDDA14 – консоль, разработана специально для управления зеркальными камерами Canon и Nikon с помощью планшета iPad Air 2. Она оснащена процессором (micro-processor ARM® Cortex®-A8), программное обеспечение идет в комплекте. С его помощью можно легко управлять фотографиями и видеороликами в процессе съемки, начиная с процесса установки камеры и вплоть до обмена изображением через привязанные приложения для iPad. Питание осуществляется от четырех батарей типа АА, время работы – 15 часов. Вес – 290 г.
Кабель AVR-C1-2 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 1D(s) MarkIII, 1D(s) Mark II(N).
Кабель AVR-L3-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Olympus E620, E520, E450, E420, EP1, EP2, E30.
Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200.
Кабель AVR-N2-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon D300S, D3S, D3X, D3.
Godox GM55 5.5”4K HDMI накамерный видеомонитор.
Накамерный монитор с 5.5'' с сенсорным IPS-дисплеем, разрешение 1920*1080p, углы обзора 160°/160°, HDMI-вход/выход,аудиовыход, козырек от солнца, аккумуляторная площадка для аккумуляторов NP-F550/F750/F970, DC-вход/выход, наклонный адаптер на башмак камеры.
AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор.
17,3-дюймовый монитор 4K HDMI 2.0 12G SDI (с опциональным оптоволоконным входом). Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, 400кд/м2, контрастность 1200:1, угол обзора 170°/170°.
GreenBean ON AIR 90 USB табло светодиодное.
Информационное табло «ON AIR» для эфирной студии. Размер табло 228х68мм. Питание от батарей ААх3 или внешнее =5В через USB Type-C, кнопка включения на корпусе, петли для подвешивания.
Кабель управления для камер при помощи мониторов Godox GM6S/GM7S. Разъем Micro-USB подключается к совместимому интерфейсу камеры, а разъем 2,5 мм на противоположном конце — к GM6S/GM7S. Длина кабеля 60 см, оснащен фиксированным разъемом из ТПЭ, обеспечивающим длительный срок службы.
Кабель управления для камер при помощи мониторов Godox GM6S/GM7S. Разъем Mini-USB подключается к совместимому интерфейсу камеры, а разъем 2,5 мм на противоположном конце — к GM6S/GM7S. Длина кабеля 60 см, оснащен фиксированным разъемом из ТПЭ, обеспечивающим длительный срок службы.
Godox GM7S 7”4K HDMI видеомонитор накамерный. Накамерный монитор с ультроярким сенсорным экраном 7'' IPS HD, разрешение 1920х1080p, углы обзора 160°/160°, HDMI-вход/выход с поддержкой DCI и UHD 4K, аудиовыход для наушников, вход и выход питания постоянного тока DC, возможность питания от Type-C, аккумуляторная площадка для батарей NP-F550/F750/F970, наклонный адаптер на башмак камеры, козырек от солнца.
3-в-1 - видеомонитор, беспроводной приемник изображения и пульт дистанционного управления. Встроенный аккумулятор 2200 мАч. 5,5" OLED-экран с разрешением Full HD. Управление камерой и стабилизатором одновременно. Позволяет записывать резервные копии видео 1080p и поддерживает их воспроизведение. Контроллер снабжен 3,5-мм входом для наушников для мониторинга звука в режиме реального времени. С монитора можно управлять приводами фокусировки/зумированием.
Работай с цветом без бликов
Wansen