Мониторы и видоискатели

Интернет-магазин Фотогора предлагает видоискатели, расширяющие возможности современных зеркальных фотокамер. С дополнительным оборудованием можно использовать их для съемки видео, в том числе с рук — приспособление улучшает стабилизацию и фокусировку фотоаппаратов. У нас можно купить видоискатель или монитор от проверенных изготовителей (Falcon Eyes, Manfrotto и др.), с гарантией надежности и совместимости с моделями камер, указанными в описаниях.

Какие видоискатели можно купить на сайте Фотогора

Видоискатели делят на две основные группы — оптические, с увеличивающей линзой различной кратности, и цифровые, которые устанавливают в дополнительные разъемы. Первые удобны тем, что служат добавочной точкой опоры и улучшают стабилизацию, вторые, электронные, прикрепляются к камере под любым углом и «выручают» при съемке из неудобной точки.

Мы подобрали для каталога современное оборудование, которое защищает ЖК-дисплей камеры от направленных солнечных лучей и качественно увеличивает изображение с него для легкости фокусировки. У нас есть модели, одинаково хорошо подходящие для правого и левого глаза, с универсальными креплениями, а также:

  • с кольцами диоптрийной коррекции зрения;
  • имеющие автоуправление затвором и вспышкой, повышающие удобство при съемке на природе;
  • LED-подсветкой входного сигнала;
  • со съемной рамкой, наглазником и т.д.

Также среди предложений магазина — профессиональные видеомониторы с широким углом обзора, повышенной контрастностью и яркостью, функцией фокус-ассистента, маркерами экрана и т.д.

Видоискатели в Москве продаются с курьерской доставкой или с возможностью самовывоза, по России мы отправляем товар с помощью ТК. Цены на все оборудование низкие, профессиональным студиям, фотокружкам мы предлагаем специальные условия сотрудничества с выгодными скидками.

Falcon Eyes DSLR GW3N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D90, D3100,D7000
Falcon Eyes DSLR GW3N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D90, D3100,D7000
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

Falcon Eyes LCD-5D2 видоискатель
Falcon Eyes LCD-5D2 видоискатель
Данный комплект предназначен для использования с Canon 5D Mark II и состоит из двух видов видоискателей:
  • Оснащен увеличивающей линзой для лучшего рассмотрения деталей на мониторе камеры
  • Оснащен зеркалами для съемки под углом
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Falcon Eyes DSLR GW1N II – беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно.

Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Falcon Eyes DSLR GWII-N1 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D2X(s)/D2H(s)/D4/D700/D300/D20
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D
Falcon Eyes LCD-7D видоискатель для Canon 7D
Falcon Eyes LCD-7D – видоискатель из прочного ABS-пластика для Canon 7D. Диаметр линзы – 40 мм, длина корпуса – 80 мм. В комплекте светозащитная шахта с линзой 3Х и резиновым наглазником, угловой визир, рамка видоискателя, которая крепится на оптический видоискатель камеры.

Manfrotto MVDDA14 Digital Director консоль управления для планшетного компьютера
Manfrotto MVDDA14 Digital Director консоль управления для планшетного компьютера
Manfrotto Digital Director MVDDA14 – консоль, разработана специально для управления зеркальными камерами Canon и Nikon с помощью планшета iPad Air 2. Она оснащена процессором (micro-processor ARM® Cortex®-A8), программное обеспечение идет в комплекте. С его помощью можно легко управлять фотографиями и видеороликами в процессе съемки, начиная с процесса установки камеры и вплоть до обмена изображением через привязанные приложения для iPad. Питание осуществляется от четырех батарей типа АА, время работы – 15 часов. Вес – 290 г.

Falcon Eyes AVR-C1-2 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Canon EOS 50D
Falcon Eyes AVR-C1-2 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Canon EOS 50D
Кабель AVR-C1-2 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 1D(s) MarkIII, 1D(s) Mark II(N).

Falcon Eyes AVR-L3-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Olympus E620, E5
Falcon Eyes AVR-L3-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Olympus E620, E5
Кабель AVR-L3-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Olympus E620, E520, E450, E420, EP1, EP2, E30.

Falcon Eyes AVR-N1-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для NikonD700, D300
Falcon Eyes AVR-N1-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для NikonD700, D300
Кабель AVR-N1-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon D2 X(s), D2H(s), D1H, D1X, D1, D700, D300, D200.

Falcon Eyes AVR-N2-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Nikon D600,D300S
Falcon Eyes AVR-N2-1 кабель для цифрового беспроводного видоискателя для Nikon D600,D300S
Кабель AVR-N2-1 для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Nikon D300S, D3S, D3X, D3.

Godox GM55 5.5"4K HDMI накамерный видеомонитор
Godox GM55 5.5"4K HDMI накамерный видеомонитор
Godox GM55 5.5"4K HDMI накамерный видеомонитор
Godox GM55 5.5"4K HDMI накамерный видеомонитор
Godox GM55 5.5”4K HDMI накамерный видеомонитор. 

Накамерный монитор с 5.5'' с сенсорным IPS-дисплеем, разрешение 1920*1080p, углы обзора 160°/160°, HDMI-вход/выход,аудиовыход, козырек от солнца, аккумуляторная площадка для аккумуляторов NP-F550/F750/F970, DC-вход/выход, наклонный адаптер на башмак камеры.

AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор
AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор
AVMATRIX BSM173-12G видеомонитор. 

17,3-дюймовый монитор 4K HDMI 2.0 12G SDI (с опциональным оптоволоконным входом). Широкоформатный экран с разрешением 3840 x 2160px, соотношение сторон 16:9, 400кд/м2, контрастность 1200:1, угол обзора 170°/170°. 

GreenBean ON AIR 90 USB табло светодиодное
GreenBean ON AIR 90 USB табло светодиодное
GreenBean ON AIR 90 USB табло светодиодное
GreenBean ON AIR 90 USB табло светодиодное
GreenBean ON AIR 90 USB табло светодиодное. 

Информационное табло «ON AIR» для эфирной студии. Размер табло 228х68мм. Питание от батарей ААх3 или внешнее =5В через USB Type-C, кнопка включения на корпусе, петли для подвешивания.

Godox GMC-U4 (Micro USB) кабель управления для GM6S, GM7S
Godox GMC-U4 (Micro USB) кабель управления для GM6S, GM7S
Кабель управления для камер при помощи мониторов Godox GM6S/GM7S. Разъем Micro-USB подключается к совместимому интерфейсу камеры, а разъем 2,5 мм на противоположном конце — к GM6S/GM7S. Длина кабеля 60 см, оснащен фиксированным разъемом из ТПЭ, обеспечивающим длительный срок службы.

Godox GMC-U5 (Mini USB) кабель управления для GM6S, GM7S
Godox GMC-U5 (Mini USB) кабель управления для GM6S, GM7S
Кабель управления для камер при помощи мониторов Godox GM6S/GM7S. Разъем Mini-USB подключается к совместимому интерфейсу камеры, а разъем 2,5 мм на противоположном конце — к GM6S/GM7S. Длина кабеля 60 см, оснащен фиксированным разъемом из ТПЭ, обеспечивающим длительный срок службы.

Godox GM7S 7"4K HDMI видеомонитор накамерный
Godox GM7S 7"4K HDMI видеомонитор накамерный
Godox GM7S 7"4K HDMI видеомонитор накамерный
Godox GM7S 7"4K HDMI видеомонитор накамерный
Godox GM7S 7”4K HDMI видеомонитор накамерный. Накамерный монитор с ультроярким сенсорным экраном 7'' IPS HD, разрешение 1920х1080p, углы обзора 160°/160°, HDMI-вход/выход с поддержкой DCI и UHD 4K, аудиовыход для наушников, вход и выход питания постоянного тока DC, возможность питания от Type-C, аккумуляторная площадка для батарей NP-F550/F750/F970, наклонный адаптер на башмак камеры, козырек от солнца.

Zhiyun MasterEye Visual Controller VC100 экран с управлением стабилизатора
Zhiyun MasterEye Visual Controller VC100 экран с управлением стабилизатора
Zhiyun MasterEye Visual Controller VC100 экран с управлением стабилизатора
Zhiyun MasterEye Visual Controller VC100 экран с управлением стабилизатора
3-в-1 - видеомонитор, беспроводной приемник изображения и пульт дистанционного управления. Встроенный аккумулятор 2200 мАч. 5,5" OLED-экран с разрешением Full HD. Управление камерой и стабилизатором одновременно. Позволяет записывать резервные копии видео 1080p и поддерживает их воспроизведение. Контроллер снабжен 3,5-мм входом для наушников для мониторинга звука в режиме реального времени. С монитора можно управлять приводами фокусировки/зумированием.

