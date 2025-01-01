Хромакей

Мечтаете сделать фото на океанском побережье, вершине вулкана, обломках межгалактического корабля? Фотограф, работающий в студии с профессиональным оборудованием, организует вам это без билетов на край земли и дорогущих турпутевок, а магазин Фотогора поможет ему в этом, предложив хороший хромакей фон.





Что такое хромакей

Для профессионала в мире фото и видеографики, хромакей — незаменимый помощник в создании уникальных эффектов. А если конкретнее ― фон зеленого цвета. Можно попасть на вершину самой высокой горы, или даже на другую планету, не выходя из студии. Нужен правильный фон и опытный фотограф, правильный свет и знания в области постобработки снимков. Несложно, но весьма востребовано — не только в личных фотосессиях. Хромакей существенно экономит рекламные бюджеты.

Идея съемки

Впервые «ложный» фон начали использовать в 1930 году. Это была синяя ткань, а позже — зеленая. Такие цвета выбраны неслучайно — они не присутствуют на коже моделей в чистом виде, к ним чувствительна оптика.

Помимо цвета важны и другие параметры, которые следует учитывать:

поверхность фона не должна отбрасывать блики — выбирайте матовые фоны;

для правильного использования и установки хромакейного полотна, в студии должно быть достаточно места;

оборудование должно быть качественным и современным;

на предмете/модели не должно быть оттенков, близких к оттенку фона.

