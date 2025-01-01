Фильтр

Мечтаете сделать фото на океанском побережье, вершине вулкана, обломках межгалактического корабля? Фотограф, работающий в студии с профессиональным оборудованием, организует вам это без билетов на край земли и дорогущих турпутевок, а магазин Фотогора поможет ему в этом, предложив хороший хромакей фон.

хромакей

Что такое хромакей

Для профессионала в мире фото и видеографики, хромакей — незаменимый помощник в создании уникальных эффектов. А если конкретнее ― фон зеленого цвета. Можно попасть на вершину самой высокой горы, или даже на другую планету, не выходя из студии. Нужен правильный фон и опытный фотограф, правильный свет и знания в области постобработки снимков. Несложно, но весьма востребовано — не только в личных фотосессиях. Хромакей существенно экономит рекламные бюджеты.

Купить зеленый хромакей для качественных фото можно на нашем сайте.

Идея съемки

Впервые «ложный» фон начали использовать в 1930 году. Это была синяя ткань, а позже — зеленая. Такие цвета выбраны неслучайно — они не присутствуют на коже моделей в чистом виде, к ним чувствительна оптика.

Помимо цвета важны и другие параметры, которые следует учитывать:

  • поверхность фона не должна отбрасывать блики — выбирайте матовые фоны;
  • для правильного использования и установки хромакейного полотна, в студии должно быть достаточно места;
  • оборудование должно быть качественным и современным;
  • на предмете/модели не должно быть оттенков, близких к оттенку фона.

Чтобы купить хромакей в Москве, оставьте заявку на нашем сайте. Мы предлагаем бесплатные консультации, гибкие условия сотрудничества, возможность самовывоза товаров, либо доставку в сжатые сроки по всей территории страны.


Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Fotokvant BN-1621 Green нетканый фон 1,6х2,1 м зеленый
Москва: более 10 шт

Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.

Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
Fotokvant BN-1650 Green нетканый фон 1,6х5,0 м зеленый
Fotokvant BN-1650 Green нетканый фон 1,6х5,0 м зеленый
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м.

Цвет зеленый. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Часто используется, как фон хромакей для съемки видеоблогов. Размер фона предназначен для съемки в полный рост. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen SBP-27211-54 фон бумажный зеленый 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

7 400 ₽
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
GreenBean Green – тканевый фон зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

-15 %10 790 ₽
9 170 ₽
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
GreenBean Field Blue фон тканевый хромакейный 3,0х7,0 м голубой
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
GreenBean Blue - фон тканевый хромакейный, синего цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

Размер - 3×7 м.

-15 %6 790 ₽
5 770 ₽
Fotokvant BG-3030 Green фон тканевый 3х3 м зеленый
Fotokvant BG-3030 Green фон тканевый 3х3 м зеленый
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.

-10 %2 900 ₽
2 610 ₽
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Savage (58-12) Studio Blue фон бумажный 2,7x11 м ярко-синий хромакей
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (58-12) Studio Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-54 размером 2,72х11 м цвет - зеленый. Данный цвет чаще всего используется в качестве хромакея. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
Savage (58-1253) Studio Blue фон бумажный 1,35x11 м студийный синий
Savage (58-1253) Studio Blue фон бумажный 1,35x11 м студийный синий
Москва: в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage (58-1253) Studio Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

4 430 ₽
Savage (46-1253) Tech Green фон бумажный 1,35x11 м зеленый хромакей
Savage (46-1253) Tech Green фон бумажный 1,35x11 м зеленый хромакей
Москва: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.

С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

5 070 ₽
Vibrantone VBRT1127 Ocean Blue 27 фон бумажный 1,35x6м цвет океанический голубой
Vibrantone VBRT1127 Ocean Blue 27 фон бумажный 1,35x6м цвет океанический голубой
Vibrantone VBRT1127 Ocean Blue 27 фон бумажный 1,35x6м цвет океанический голубой
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
Vibrantone VBRT1127 Ocean Blue 27, размер - 1,35x6 м, цвет - океанический голубой.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.

-8 %2 720 ₽
2 500 ₽
Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый
Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
Фон бумажный Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

-10.91 %5 500 ₽
4 900 ₽
Fotokvant GSS-Blue-L костюм хромакей размер L цвет синий
Fotokvant GSS-Blue-L костюм хромакей размер L цвет синий
Москва: в наличии 4-10 шт

Костюм хромакей Fotokvant GSS-Blue синего цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: L.

2 330 ₽
Fotokvant GSS-Green-L костюм хромакей размер L цвет зеленый
Fotokvant GSS-Green-L костюм хромакей размер L цвет зеленый
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Костюм хромакей Fotokvant GSS-Green зеленого цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: L.

2 330 ₽
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Fotokvant GSS-Green-XXL костюм хромакей размер XXL цвет зеленый
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Костюм хромакей Fotokvant GSS-Green зеленого цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: XXL.

2 480 ₽
Fotokvant BGP-1310-54 фон бумажный 1,35х10 м зеленый
Fotokvant BGP-1310-54 фон бумажный 1,35х10 м зеленый
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-54 размером 1,35х10 м цвет - зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

2 520 ₽
Lastolite LC5881 фотофон тканевый хромакей зеленый 3х7 м
Lastolite LC5881 фотофон тканевый хромакей зеленый 3х7 м
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Lastolite LC5881 – фотографический фон 3х7 м из фирменной высококачественной ткани. Материал плотный, легкий, рассчитан на большие эксплуатационные нагрузки и полностью исключает рефлексирование. В верхней части фона для установки на штангу прошита кулиса. Комплектуется чехлом.

-10 %73 290 ₽
65 960 ₽
Lastolite LC5888 фотофон тканевый синий хромакей 3х7 м
Lastolite LC5888 фотофон тканевый синий хромакей 3х7 м
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Lastolite LC5888 – фотографический фон 3х7 из фирменной высококачественной ткани. Материал плотный, легкий, рассчитан на большие эксплуатационные нагрузки и полностью исключает рефлексирование. В верхней части фона для установки на штангу прошита кулиса. Комплектуется чехлом.

-10 %35 068 ₽
31 560 ₽
