Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.
Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м.
Цвет зеленый. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Часто используется, как фон хромакей для съемки видеоблогов. Размер фона предназначен для съемки в полный рост. Вес - 1,2 кг.
Wansen SBP-27211-54 фон бумажный зеленый 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
GreenBean Green – тканевый фон зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.
GreenBean Blue - фон тканевый хромакейный, синего цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.
Размер - 3×7 м.
Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.
Бумажный фон Savage (58-12) Studio Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-54 размером 2,72х11 м цвет - зеленый. Данный цвет чаще всего используется в качестве хромакея. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Бумажный фон Savage (58-1253) Studio Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.
С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Vibrantone VBRT1127 Ocean Blue 27, размер - 1,35x6 м, цвет - океанический голубой.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Костюм хромакей Fotokvant GSS-Blue синего цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: L.
Костюм хромакей Fotokvant GSS-Green зеленого цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: L.
Костюм хромакей Fotokvant GSS-Green зеленого цвета специально разработан для применения технологии chroma key при фото- и видеосъемке. Качественная тянущаяся приятная к телу ткань, застежка в цвет костюма, подходит как для женщин, так и мужчин. Размер: XXL.
Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-54 размером 1,35х10 м цвет - зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Lastolite LC5881 – фотографический фон 3х7 м из фирменной высококачественной ткани. Материал плотный, легкий, рассчитан на большие эксплуатационные нагрузки и полностью исключает рефлексирование. В верхней части фона для установки на штангу прошита кулиса. Комплектуется чехлом.
Lastolite LC5888 – фотографический фон 3х7 из фирменной высококачественной ткани. Материал плотный, легкий, рассчитан на большие эксплуатационные нагрузки и полностью исключает рефлексирование. В верхней части фона для установки на штангу прошита кулиса. Комплектуется чехлом.
