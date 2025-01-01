Средства очистки

Москва
Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником.
Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.
Fotokvant NVF-9999 - салфетка из микрофибры.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Специальные белые перчатки Fotokvant GLOVES-01 для фотографа.
Изготовлены из плотной белой ткани (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами, а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение.
Размер - L.
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.
Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.
Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.
Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.
Тактические перчатки для фотографов Fotokvant GLOVES-03 это снаряжение, которое позволяет комфортно работать с использованием фото и видео оборудования при температуре от 0° до -30°C. А благодаря многослойной структуре, обеспечивается защита от ветра и влаги. Размер XL.
Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры. Двусторонний карандаш для чистки и обслуживания линз камер и приборов, а так же мониторов и дисплеев. Защитные крышки позволяют длительно хранить карандаш и всегда иметь под рукой.
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Резиновая груша Fotokvant CLE-02BLACK для очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный. Длина - 14 см.
Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.
Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.
Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.
Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.
Набор для чистки Fujimi FJCS-150, 5 в 1.
Набор чистящих средств для чистки объективов и линз цифровой техники, мониторов, ЖК-экранов фото- и видеокамер. Включает в себя лоскут очень мягкой ткани из микрофибры 15х18 см для очистки корпуса камеры и ЖК-дисплеев, специальная кисточка для удаления загрязнений со всех частей корпуса камеры или объектива. Жидкость очищающая 20 мл, которая используется для надлежащего ухода за ЖК-дисплеями, пластиком и оптикой. Так же в комплекте воздушная груша и 25 сухих салфеток.
Чистящая насадка Kenro Kenr TD-122.
Насадка для баллона со сжатым воздухом. Предназначена для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.
Очиститель фотооптики Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&VACUUM Power, 150 мл.
Баллон со сжатым инертным газом для удаления пыли с фото- и видеооборудования и прочей техники, чувствительной к загрязнениям. Не содержит озоноразрушающих веществ.
