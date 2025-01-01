Фильтр

Всего - 53 товара

Статьи

Средства очистки

Чувствительная оптика профессиональных камер и объективов нуждается в специальных чистящих приспособлениях и составах. Приобрести средства очистки, отвечающие требованиям производителей фототехники, вы сможете в интернет-магазине Фотогора.

В каталоге есть отдельные приспособления и готовые наборы, с которыми вы сохраните вашу оптику, продлите ее рабочий ресурс и обеспечите качество снимков. И работать с чистой камерой и объективом будет приятнее.

В нашем магазине продается продукция Phottix, VSGO, Fotokvant и других известных производителей фототехники и аксессуаров к ней

Среди нашей продукции:

  • салфетки из плотной антистатической микрофибры, отлично удаляющей грязь, жирные пятна и не повреждающие линзы — в том числе минеральные, пластиковые и с AR-покрытием, в микроскопах и телескопах;
  • силиконовые и резиновые груши с металлическими клапанами для бережного сдувания пыли — так ее частички не поцарапают оптику;
  • чистящие карандаши для объективов с мягкой щеткой или кисточкой
  • подушечки с сухой смесью для удаления отпечатков пальцев — ее также можно использовать для очистки экранов смартфонов и планшетов;
  • сухие клиновидные швабры для очистки матриц (CCD/CMOS, в зеркальных камерах) и других чувствительных поверхностей— аксессуары продаются в герметичной индивидуальной упаковке и счищают пыль, пятна, отпечатки пальцев;
  • жидкости для очистки линз и матриц — без спирта, с очищенной водой (удельное сопротивление 18 мегаом);
  • влажные салфетки, мягкая искусственная замша, хлопковые палочки, антистатические перчатки и многое другое.

Если у вас возникли трудности с выбором очищающих средств, вам помогут консультанты магазина Фотогора. Они дадут профессиональный совет, оформят заказ и доставку. Купленные товары мы отправляем по Москве и другим регионам РФ.

Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником
Арт. DAN-2827
Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником
Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.

Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Арт. NVF-9999
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant NVF-9999 - салфетка из микрофибры. 

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


Fotokvant GLOVES-01 перчатки для чистой работы белые размер L
Арт. DAN-1734
Fotokvant GLOVES-01 перчатки для чистой работы белые размер L
Специальные белые перчатки Fotokvant GLOVES-01 для фотографа.

Изготовлены из плотной белой ткани (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами, а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. 

Размер - L.

Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Арт. DAN-4014
Fotokvant GLOVES-02 перчатки для чистой работы черные размер L
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.

Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.

GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
Арт. NVF-6089
GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

Fotokvant CLE-01BLUE резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01BLUE резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Арт. NVF-7885
Fotokvant CLE-01BLUE резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики. 

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.

Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Арт. NVF-9653
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики.

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.

Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Арт. DAN-2825
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. 

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.

Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Арт. DAN-2826
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.

Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Арт. DAN-9346
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Тактические перчатки для фотографов Fotokvant GLOVES-03 это снаряжение, которое позволяет комфортно работать с использованием фото и видео оборудования при температуре от 0° до -30°C. А благодаря многослойной структуре, обеспечивается защита от ветра и влаги. Размер XL.

Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры
Арт. MTG-2702
Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры
Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры. Двусторонний карандаш для чистки и обслуживания линз камер и приборов, а так же мониторов и дисплеев. Защитные крышки позволяют длительно хранить карандаш и всегда иметь под рукой.

Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Арт. SEV-016
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

Fotokvant CLE-02BLACK резиновая груша черная для очистки матрицы и оптики
Арт. DAN-2767
Fotokvant CLE-02BLACK резиновая груша черная для очистки матрицы и оптики
Резиновая груша Fotokvant CLE-02BLACK для очистки матрицы и оптики.

Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный. Длина - 14 см.

Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Арт. DAN-4679
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.

Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Арт. DAN-4680
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.

Fujimi FJCS-150 чистящий набор 5 в 1
Арт. DAN-5655
Fujimi FJCS-150 чистящий набор 5 в 1
Набор для чистки Fujimi FJCS-150, 5 в 1.

Набор чистящих средств для чистки объективов и линз цифровой техники, мониторов, ЖК-экранов фото- и видеокамер. Включает в себя лоскут очень мягкой ткани из микрофибры 15х18 см для очистки корпуса камеры и ЖК-дисплеев, специальная кисточка для удаления загрязнений со всех частей корпуса камеры или объектива. Жидкость очищающая 20 мл, которая используется для надлежащего ухода за ЖК-дисплеями, пластиком и оптикой. Так же в комплекте воздушная груша и 25 сухих салфеток.


Kenro Kenr TD-122 насадка чистящая
Арт. DAN-5990
Kenro Kenr TD-122 насадка чистящая
Чистящая насадка Kenro Kenr TD-122.

Насадка для баллона со сжатым воздухом. Предназначена для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.

Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&amp;VACUUM Power очиститель фотооптики 150 мл
Арт. DAN-6337
Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&VACUUM Power очиститель фотооптики 150 мл
Очиститель фотооптики Green Clean G-2016 HI TECH - AIR&VACUUM Power, 150 мл.

Баллон со сжатым инертным газом для удаления пыли с фото- и видеооборудования и прочей техники, чувствительной к загрязнениям. Не содержит озоноразрушающих веществ.


