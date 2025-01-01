Чувствительная оптика профессиональных камер и объективов нуждается в специальных чистящих приспособлениях и составах. Приобрести средства очистки, отвечающие требованиям производителей фототехники, вы сможете в интернет-магазине Фотогора.

В каталоге есть отдельные приспособления и готовые наборы, с которыми вы сохраните вашу оптику, продлите ее рабочий ресурс и обеспечите качество снимков. И работать с чистой камерой и объективом будет приятнее.

В нашем магазине продается продукция Phottix, VSGO, Fotokvant и других известных производителей фототехники и аксессуаров к ней

Среди нашей продукции:

салфетки из плотной антистатической микрофибры, отлично удаляющей грязь, жирные пятна и не повреждающие линзы — в том числе минеральные, пластиковые и с AR-покрытием, в микроскопах и телескопах;

силиконовые и резиновые груши с металлическими клапанами для бережного сдувания пыли — так ее частички не поцарапают оптику;

чистящие карандаши для объективов с мягкой щеткой или кисточкой

подушечки с сухой смесью для удаления отпечатков пальцев — ее также можно использовать для очистки экранов смартфонов и планшетов;

сухие клиновидные швабры для очистки матриц (CCD/CMOS, в зеркальных камерах) и других чувствительных поверхностей— аксессуары продаются в герметичной индивидуальной упаковке и счищают пыль, пятна, отпечатки пальцев;

жидкости для очистки линз и матриц — без спирта, с очищенной водой (удельное сопротивление 18 мегаом);

влажные салфетки, мягкая искусственная замша, хлопковые палочки, антистатические перчатки и многое другое.

Если у вас возникли трудности с выбором очищающих средств, вам помогут консультанты магазина Фотогора. Они дадут профессиональный совет, оформят заказ и доставку. Купленные товары мы отправляем по Москве и другим регионам РФ.