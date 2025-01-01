Фильтр

Студийные тейпы

В интернет-магазине Фотогора представлены студийные тейпы и другие товары, которые облегчат фотографам работу в студии. Все они изготовлены известными производителями, с которыми мы давно сотрудничаем. О продукции мы регулярно получаем положительные отзывы от наших клиентов.

Студийные тейпы — это тканевые ленты, которые выполняют массу полезных функций в фотостудии. Их используют для крепления фильтров на рефлекторы, монтажа фотооборудования, разграничения съемочных зон и так далее. Когда вы разворачиваете рулон с фоном, его край по «привычке» закручивается. Выровнять его можно, приклеив к полу тейпами. Лента подойдет для легкого ремонта порвавшегося фона. Ее наклеивают на обувь модели, чтобы фон меньше пачкался и повреждался.

Ленты прочные и устойчивые на разрыв

Они обеспечивают надежную фиксацию даже при нагреве от осветительных приборов. Вместе с тем их легко снять таким образом, чтобы на поверхности не остались следы. Этими свойствами легко объяснить, почему фотографы выбирают студийные тейпы, а не обычный малярный скотч.

Студийные тейпы матовые, что исключает вероятность появления бликов и отражения от светового оборудования.

Вы можете выбрать ленту в оттенках, подходящих под интерьер вашей студии и ассортимент фонов. Тейпы продаются в рулонах разной длины, можно выбрать оптимальный вариант, чтобы не переплачивать за неиспользуемый материал.

Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Арт. DAN-9295
Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 50 м
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 Black gaffer tape черный - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - черный.

Fotokvant GP-5050 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 50 м
Fotokvant GP-5050 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 50 м
Арт. DAN-9294
Fotokvant GP-5050 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 50 м
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 White gaffer tape белый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - белый.

Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Арт. DAN-7915
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Студийный тейп Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape черный.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - черный.

Fotokvant GP-2555 White gaffer tape студийный тейп белый 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 White gaffer tape студийный тейп белый 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 White gaffer tape студийный тейп белый 25 мм х 55 м
Арт. DAN-7916
Fotokvant GP-2555 White gaffer tape студийный тейп белый 25 мм х 55 м
Студийный тейп Fotokvant GP-2555 White gaffer tape белый.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - белый.

Fotokvant GP-5027 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 27 м
Арт. DAN-7917
Fotokvant GP-5027 White gaffer tape студийный тейп белый 50 мм х 27 м
Студийный тейп Fotokvant GP-5027 White gaffer tape белый.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - белый.

Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9789
Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape тейп УФ зеленый 15 мм х 25 м
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape зеленый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - зеленый.

Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9790
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape розовый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - розовый.

Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9791
Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape тейп УФ желтый 15 мм х 25 м
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Yellow gaffer tape желтый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - желтый

DGTape MATT Gaffa Tape Black тейп матовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1374
DGTape MATT Gaffa Tape Black тейп матовый черный 48 мм x 50 м
DGTape Gaffa Tape Black - тейп матовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.

DGTape MATT Gaffa Tape Red тейп матовый красный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1377
DGTape MATT Gaffa Tape Red тейп матовый красный 48 мм x 50 м
DGTape Gaffa Tape Red - тейп матовый красный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - красный, матовый.

DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1379
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

DGTape MATT Gaffa Tape Blue тейп матовый синий 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1445
DGTape MATT Gaffa Tape Blue тейп матовый синий 48 мм x 50 м
DGTape Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.

DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1447
DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 48 мм x 50 м
DGTape Gaffa Tape UM Silver - тейп ультраматовый серебро-серый, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, ультраматовый.

DGTape MATT Gaffa Tape Blue тейп матовый синий 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1477
DGTape MATT Gaffa Tape Blue тейп матовый синий 24 мм x 50 м
DGTape MATT Gaffa Tape Blue - тейп матовый синий, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - синий, матовый.

DGTape MATT Gaffa Tape Red тейп матовый красный 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1476
DGTape MATT Gaffa Tape Red тейп матовый красный 24 мм x 50 м
DGTape MATT Gaffa Tape Red - тейп матовый красный, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - красный, матовый.

DGTape MATT Gaffa Tape Silver тейп матовый серебро-серый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1475
DGTape MATT Gaffa Tape Silver тейп матовый серебро-серый 24 мм x 50 м
DGTape MATT Gaffa Tape Silver - тейп матовый серебро-серый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, матовый.

DGTape MATT Gaffa Tape White тейп матовый белый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1474
DGTape MATT Gaffa Tape White тейп матовый белый 24 мм x 50 м
DGTape MATT Gaffa Tape White - тейп матовый белый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - белый, матовый.

DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1479
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
DGTape UM Gaffa Tape Black - тейп ультраматовый черный, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

