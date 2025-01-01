Компактные и доступные фотозонты относятся к самым популярным световым модификаторам. Их удобно складывать и перевозить, в работе они просты, легко перемещаются относительно вспышек. Установив на зонт черный рассеиватель, можно превратить модификатор в полноценный софтбокс, отлично подходящий для портретной съемки.

Назначение модификатора света определяется его конструкцией

Зонты на просвет рассеивают луч и создают мягкий рисунок с минимальным количеством теней. Свет от них равномерно, с одинаковой интенсивностью подчеркивает все поверхности предмета. Модели на просвет хорошо подходят для съемок на выезде, в маленьких помещениях, создания фото на документы и репортажной работы.

Зонты с плотной внутренней поверхностью золотого, серебряного или матово-белого цвета позволяют направить свет. Они работают как классический отражатель. При использовании матово-белых моделей свет будет более мягким, серебристых зонтов — жестким.

Золотые зонты дают смягченный луч теплого оттенка. Оборудование на отражение также могут использоваться в видеосъемке с галогенными вспышками.

