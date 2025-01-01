Москва
Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.
Falcon Eyes URK-32TWB – комбинированный зонт-отражатель, диаметр 70 см, просветный/белый отражающий.
Комбинированный зонт с оборачиваемой поверхностью - золотой и серебряной.
Диаметр 84 см. Вес - 250 г.
Grifon G-101 – с помощью зонта можно получить мягкий мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Grifon G-84 – с помощью зонта можно получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Диаметр купола – 84 см.
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.
Диаметр купола 101 см.
Grifon US-84K – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.
Размер купола 84 см.
Grifon US-84 R – зонт-софтбокс с куполом на просвет. Внутренняя сторона зонта имеет отражающую белую поверхность со специальным отверстием посредине для установки внутрь импульсного осветителя. Диаметр по куполу зонта – 84 см.
Grifon TSB1-84 – комбинированный черно-белый зонт со съемной поверхностью.
Благодаря этому может эффективно работать на отражение, а при снятой внешней поверхности – на просвет. Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.
Phottix (85350) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 84 см.
Phottix (85360) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 101 см.
Phottix (85420) – зонт-отражатель оснащен двумя дополнительными слоями с различными отражающими поверхностями. Независимое крепление этих слоев повышает возможности фотографа. Может использоваться со всеми источниками света, включая дневной свет, вспышку и т.д. В комплекте чехол для компактной переноски.
Цвет зонта черный и серебряный. Диаметр купола 101 см.
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.
Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.
Grifon Grifon URN-T 162 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см.
Grifon US 101K NVF-400 – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.
Диаметр описывающий окружности – 101 см.
Phottix G&B (85410) – зонт-отражатель двухцветный. Золотистый внутри, черный снаружи.
Размер купола 101 см.
