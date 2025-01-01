Фильтр

Всего - 88 товаров

Цена
Бренд
Тип
Диаметр зонта, см
Цвет
Зонт
Длина перекладины, см

Статьи

Зонты

Компактные и доступные фотозонты относятся к самым популярным световым модификаторам. Их удобно складывать и перевозить, в работе они просты, легко перемещаются относительно вспышек. Установив на зонт черный рассеиватель, можно превратить модификатор в полноценный софтбокс, отлично подходящий для портретной съемки.

Назначение модификатора света определяется его конструкцией

Зонты на просвет рассеивают луч и создают мягкий рисунок с минимальным количеством теней. Свет от них равномерно, с одинаковой интенсивностью подчеркивает все поверхности предмета. Модели на просвет хорошо подходят для съемок на выезде, в маленьких помещениях, создания фото на документы и репортажной работы.

Зонты с плотной внутренней поверхностью золотого, серебряного или матово-белого цвета позволяют направить свет. Они работают как классический отражатель. При использовании матово-белых моделей свет будет более мягким, серебристых зонтов — жестким.

Золотые зонты дают смягченный луч теплого оттенка. Оборудование на отражение также могут использоваться в видеосъемке с галогенными вспышками.

В интернет-магазине Фотогора вы найдете все виды фотозонтов и аксессуаров к ним

Мы предлагаем рефлекторы с доступной ценой и проверенной нами и пользователями надежностью.

Наши зонты:

  • обладают высокой отражающей способностью, позволяют четко контролировать свет;
  • легко складываются, не занимая места при перевозке;
  • при высокой прочности спиц и тростей мало весят — конструкция надежная, упругая и легкая.

Диаметр купола зонтов может составлять от 60 до 180 см, есть специальные рекламные зонты – до 3 метров в диаметре. Форма бывает стандартной или параболической (глубокой).

Консультанты магазина Фотогора помогут ориентироваться в нашем каталоге и выбрать лучшую по цене и функциям модель. Доставка товаров возможна в любой регион России.


-5 %
Phottix 85361 ультракомпактный зонт 91 см 36 дюймов белый на отражение и просвет
Phottix 85361 ультракомпактный зонт 91 см 36 дюймов белый на отражение и просвет
Phottix 85361 ультракомпактный зонт 91 см 36 дюймов белый на отражение и просвет
Арт. NVF-773
Phottix 85361 ультракомпактный зонт 91 см 36 дюймов белый на отражение и просвет
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч
Phottix (85361) – складывающийся в два раза зонт-отражатель.

Подходит для фотографов, которые часто работают на выездной съемке. Зонт в сложенном состоянии составляет всего 40 см. Цвет зонта белый. Вес - 280 г.
-5.32 %1 880 ₽
1 770 ₽
В корзину
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Арт. NVF-6887
Fotokvant U-101S зонт серебряный на отражение 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant U-101S – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. 

Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 101. Вес - 350 г.

1 030 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Арт. NVF-6454
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes URK-32TWB – комбинированный зонт-отражатель, диаметр 70 см, просветный/белый отражающий.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину
-13 %
Grifon GS-84 комбинированный зонт серебро-золото
Арт. FTR-956
Grifon GS-84 комбинированный зонт серебро-золото
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Комбинированный зонт с оборачиваемой поверхностью - золотой и серебряной.

Диаметр 84 см. Вес - 250 г.

-13.33 %1 500 ₽
1 300 ₽
В корзину
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36&quot; серебряный
Арт. FTR-1480
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Phottix (85341) – складывающийся в два раза зонт-отражатель.
Подходит для фотографов, которые часто работают на выездной съемке. Зонт в сложенном состоянии составляет всего 40 см. Цвет зонта снаружи черный, внутри серебряный.
2 300 ₽
В корзину
Grifon G-101 зонт золотой 101 см
Арт. NVF-2334
Grifon G-101 зонт золотой 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon G-101 – с помощью зонта можно получить мягкий мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

 

 

810 ₽
В корзину
Grifon G-84 зонт золотой 84 см
Арт. NVF-2333
Grifon G-84 зонт золотой 84 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon G-84 – с помощью зонта можно получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Диаметр купола – 84 см. 

630 ₽
В корзину
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Арт. NVF-2346
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.

Диаметр купола 101 см.

2 070 ₽
В корзину
Grifon US-84K зонт-софтбокс (купол на отражение) 84 см
Арт. NVF-2345
Grifon US-84K зонт-софтбокс (купол на отражение) 84 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-84K – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.

Размер купола 84 см.

2 190 ₽
В корзину
Grifon US-84R UB-009 зонт-софтбокc 84 см
Арт. NVF-2282
Grifon US-84R UB-009 зонт-софтбокc 84 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-84 R – зонт-софтбокс с куполом на просвет. Внутренняя сторона зонта имеет отражающую белую поверхность со специальным отверстием посредине для установки внутрь импульсного осветителя. Диаметр по куполу зонта – 84 см.

2 190 ₽
В корзину
Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см
Арт. FTR-954
Grifon TSB-84 зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета 84 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon TSB1-84 – комбинированный черно-белый зонт со съемной поверхностью.

Благодаря этому может эффективно работать на отражение, а при снятой внешней поверхности – на просвет. Диаметр купола 84 см. Вес - 300 г.

1 610 ₽
В корзину
Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов
Арт. FTR-1475
Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix (85350) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 84 см.

 

2 020 ₽
В корзину
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов
Арт. FTR-1473
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix (85360) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 101 см.

2 250 ₽
В корзину
Phottix 85420 комбинированный зонт с двумя открепляемыми слоями 101 см
Phottix 85420 комбинированный зонт с двумя открепляемыми слоями 101 см
Арт. FTR-1470
Phottix 85420 комбинированный зонт с двумя открепляемыми слоями 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (85420) – зонт-отражатель оснащен двумя дополнительными слоями с различными отражающими поверхностями. Независимое крепление этих слоев повышает возможности фотографа. Может использоваться со всеми источниками света, включая дневной свет, вспышку и т.д. В комплекте чехол для компактной переноски.

Цвет зонта черный и серебряный. Диаметр купола 101 см.

3 300 ₽
В корзину
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Арт. FTR-929
Grifon T-84 зонт просветный белого цвета 84 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.

Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.

580 ₽
В корзину
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Арт. NVF-1400
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon Grifon URN-T 162 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.

Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см.

5 180 ₽
В корзину
Grifon US-101K зонт-софтбокс купол на отражение 101 см
Арт. NVF-400
Grifon US-101K зонт-софтбокс купол на отражение 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US 101K NVF-400 – зонт-софтбокс. Предназначен для использования с импульсным моноблоком, который устанавливается в специальное отверстие посредине зонта. Внутренняя сторона просветная. Купол зонта имеет отражающую поверхность.

Диаметр описывающий окружности – 101 см.

 

2 420 ₽
В корзину
Phottix 85410 двухслойный 101 см зонт-отражатель золотой
Phottix 85410 двухслойный 101 см зонт-отражатель золотой
Phottix 85410 двухслойный 101 см зонт-отражатель золотой
Арт. NVF-769
Phottix 85410 двухслойный 101 см зонт-отражатель золотой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix G&B (85410) – зонт-отражатель двухцветный. Золотистый внутри, черный снаружи.

Размер купола 101 см.

1 980 ₽
В корзину
Товары в архиве (228)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера