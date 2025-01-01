Фильтр

Всего - 32 товара

Цена
Бренд
Манекены для фотосъемки

Интернет-магазин Фотогора предлагает манекены для фотосъемки

Если вы занимаетесь продажей одежды онлайн или часто проводите съемки для таких компаний, они помогут вам в создании качественных коммерческих снимков. В условиях, когда у человека нет возможности потрогать изделие и увидеть его в реальности, визуальная составляющая онлайн-каталога играет решающую роль. Если покупателю нравится картинка, вероятность покупки возрастает.

Чем помогают манекены-невидимки?

Манекен-невидимка — это своего рода конструктор человеческого тела. Он состоит из отдельных деталей. Вы собираете или разбираете его в зависимости от того, что находится в объективе. Например, нужно показать треугольный вырез на джемпере – вы снимаете верхнюю часть горловины. Сам манекен не виден на фото (от этого и пошло название «невидимка»), а одежда получается красивой и объемной. Аналогично с летним платьем — вы снимаете руки, оставляя предплечья.

Манекены-невидимки:

  • помогают продемонстрировать одежду в наиболее выгодных ракурсах – особенно, если на изделиях есть объемные элементы, асимметрия, выразительный декор;
  • экономят время и деньги — не нужно искать моделей, оплачивать их работу, а также работу визажистов, тратить время на смену образов;
  • у манекенов правильная анатомическая форма, одежда на них сидит идеально;
  • обрабатывать снимки просто и быстро.

Наши манекены изготовлены из качественных материалов. Они гладкие, приятные на ощупь — не повредят одежду даже из самых деликатных тканей.

Как оформить заказ

Вы можете воспользоваться корзиной на нашем сайте, онлайн-чатом или формой обратного звонка. Мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей. Если перед покупкой вам нужна консультация, смело задавайте вопросы. Наши менеджеры — практикующие фотографы и эксперты в сборке профессиональных фотостудий. Их мнению можно доверять.

Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года
Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года
Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года
Арт. DAN-7609
Wansen Foto-Dk102 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 2 года
Временно нет в наличии

Детский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Возраст 2 года.  Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

37 840 ₽
В корзину
Wansen Foto-Dk106 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 6 лет
Wansen Foto-Dk106 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 6 лет
Wansen Foto-Dk106 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 6 лет
Арт. DAN-7613
Wansen Foto-Dk106 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 6 лет
Временно нет в наличии

Детский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Возраст 6 лет.  Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

43 430 ₽
В корзину
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Арт. DAN-7606
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Временно нет в наличии

Женский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом.  В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

54 670 ₽
В корзину
Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки
Арт. DAN-7616
Wansen Foto-F16 женский манекен-торс невидимка для фотосъемки
Временно нет в наличии

Женский манекен-торс невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка из металла, высота которой регулируется от 68 до 132 см.

45 530 ₽
В корзину
Wansen Foto-F17 мужской манекен-торс невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F17 мужской манекен-торс невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F17 мужской манекен-торс невидимка для фотосъемки
Арт. DAN-7617
Wansen Foto-F17 мужской манекен-торс невидимка для фотосъемки
Временно нет в наличии

Мужской манекен-торс невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка из металла, высота которой регулируется от 68 до 132 см.

47 590 ₽
В корзину
Wansen Foto-F8 женский манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F8 женский манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F8 женский манекен-невидимка для фотосъемки
Арт. DAN-7607
Wansen Foto-F8 женский манекен-невидимка для фотосъемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Манекен-невидимка Foto-F8 - это незаменимое оборудование для профессиональной каталожной съёмки, которое позволяет делать снимки одежды в объёмном виде за счёт разборной конструкции.

Материал - стекловолокно. Подставка из нержавеющей стали на колесиках, входящая в комплект, позволяет комфортно передвигать и позиционировать манекен в студии.

60 950 ₽
В корзину
Wansen Foto-G31 многофункциональный женский манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Wansen Foto-G31 многофункциональный женский манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Wansen Foto-G31 многофункциональный женский манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Арт. DAN-7614
Wansen Foto-G31 многофункциональный женский манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Временно нет в наличии

Женский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены множество вставок на магнитах и крепление для капюшонов для съемки любого вида одежды. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке, дополнительные отдельные стойки для торса и бедер.

100 760 ₽
В корзину
Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Арт. DAN-7610
Wansen Foto-G33 многофункциональный мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды
Временно нет в наличии

Мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены множество вставок на магнитах и крепление для капюшонов для съемки любого вида одежды. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке, отдельные стойки для торса и бедер.

100 760 ₽
В корзину
Wansen Foto-GH14 женский манекен-невидимка большого размера XL для фотосъемки
Wansen Foto-GH14 женский манекен-невидимка большого размера XL для фотосъемки
Арт. DAN-7615
Wansen Foto-GH14 женский манекен-невидимка большого размера XL для фотосъемки
Временно нет в наличии

Женский манекен-невидимка большого размера для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. Можно фотографировать отдельно только низ (торс снимается). В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

56 400 ₽
В корзину
Wansen Foto-Ghk112 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 12 лет
Wansen Foto-Ghk112 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 12 лет
Wansen Foto-Ghk112 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 12 лет
Арт. DAN-7612
Wansen Foto-Ghk112 детский манекен-невидимка для фотосъемки - 12 лет
Временно нет в наличии

Детский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Возраст 12 лет.  Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

45 040 ₽
В корзину
Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Арт. DAN-7608
Wansen Foto-M13s мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Временно нет в наличии

Мужской манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

54 660 ₽
В корзину
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Арт. DAN-7611
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Манекен-невидимка Foto-M5 - это незаменимое оборудование для профессиональной каталожной съёмки, которое позволяет делать снимки одежды в объёмном виде за счёт разборной конструкции.

Материал - стекловолокно. Подставка из нержавеющей стали на колесиках, входящая в комплект, позволяет комфортно передвигать и позиционировать манекен в студии.

60 950 ₽
В корзину
Gustavson ASTRID манекен-торшер
Gustavson ASTRID манекен-торшер
Gustavson ASTRID манекен-торшер
Арт. MTG-1940
Gustavson ASTRID манекен-торшер
Временно нет в наличии

Gustavson ASTRID манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 220 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект.

130 000 ₽
В корзину
Gustavson BOSSE манекен-торшер
Gustavson BOSSE манекен-торшер
Gustavson BOSSE манекен-торшер
Арт. MTG-1949
Gustavson BOSSE манекен-торшер
Временно нет в наличии

Gustavson BOSSE манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 175 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см. Высота подставки 40-50 см (продается отдельно). 

110 000 ₽
В корзину
Gustavson Cat торшер
Gustavson Cat торшер
Gustavson Cat торшер
Арт. MTG-1952
Gustavson Cat торшер
Временно нет в наличии

Gustavson Cat торшер. Настольный торшер CAT - изысканное дополнение Вашего интерьера! Изготовление на заказ в любом цвете, 4-5 недель. Возможна художественная роспись на заказ (цена по запросу). Размер: Кошка: 25х49 см Абажур: 25х17 см. Цвет любой на заказ. 

42 900 ₽
В корзину
Gustavson FREDERIKA манекен-торшер
Gustavson FREDERIKA манекен-торшер
Gustavson FREDERIKA манекен-торшер
Арт. MTG-1943
Gustavson FREDERIKA манекен-торшер
Временно нет в наличии

Gustavson FREDERIKA манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен на основе Итальянского манекена, материал
фигуры - fiberglass (стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани (дополнительно возможна отделка перьями). Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Возможна отделка абажура перьями. Стоимость уточняется отдельно. Габариты торшера в собранном виде: Высота: 240 см Ширина: 80 см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект. 

270 000 ₽
В корзину
Gustavson FREY манекен-торшер
Gustavson FREY манекен-торшер
Gustavson FREY манекен-торшер
Арт. MTG-1941
Gustavson FREY манекен-торшер
Временно нет в наличии

Gustavson FREY манекен-торшер. Торшер ручной работы изготовлен из качественных материалов:
фигура из fiberglass(стекловолокно), подставка – искусственный камень, абажур из термостойкого пластика и Итальянской ткани. Провод аккуратно проходит через всю фигуру. В комплекте энергосберегающая лампа и провод 1,6 м с напольным выключателем. Производство на заказ в любом цвете (сроки 6-7 недель). Габариты торшера в собранном виде: Высота: 230 см Ширина: 60см Глубина: 60 см. Подставка – 40 х 40 см входит в комплект. 

130 000 ₽
В корзину
Gustavson Gent кашпо
Gustavson Gent кашпо
Gustavson Gent кашпо
Арт. MTG-1945
Gustavson Gent кашпо
Временно нет в наличии

Gustavson Gent кашпо. Стильное дизайнерское кашпо для цветов ручной работы. Добавь к торшеру - манекену пару брутальных кашпо с мужским лицом в тон интерьера и задай основной стиль помещения! Материал: Фибергласс. Размеры кашпо: Высота - 18 см Ширина - 20-22см. Отверстие для горшка диаметр 15 см. Срок изготовления 4-5 недель в любом цвете.

5 500 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера