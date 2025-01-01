Интернет-магазин Фотогора предлагает манекены для фотосъемки
Если вы занимаетесь продажей одежды онлайн или часто проводите съемки для таких компаний, они помогут вам в создании качественных коммерческих снимков. В условиях, когда у человека нет возможности потрогать изделие и увидеть его в реальности, визуальная составляющая онлайн-каталога играет решающую роль. Если покупателю нравится картинка, вероятность покупки возрастает.
Чем помогают манекены-невидимки?
Манекен-невидимка — это своего рода конструктор человеческого тела. Он состоит из отдельных деталей. Вы собираете или разбираете его в зависимости от того, что находится в объективе. Например, нужно показать треугольный вырез на джемпере – вы снимаете верхнюю часть горловины. Сам манекен не виден на фото (от этого и пошло название «невидимка»), а одежда получается красивой и объемной. Аналогично с летним платьем — вы снимаете руки, оставляя предплечья.
Манекены-невидимки:
- помогают продемонстрировать одежду в наиболее выгодных ракурсах – особенно, если на изделиях есть объемные элементы, асимметрия, выразительный декор;
- экономят время и деньги — не нужно искать моделей, оплачивать их работу, а также работу визажистов, тратить время на смену образов;
- у манекенов правильная анатомическая форма, одежда на них сидит идеально;
- обрабатывать снимки просто и быстро.
Наши манекены изготовлены из качественных материалов. Они гладкие, приятные на ощупь — не повредят одежду даже из самых деликатных тканей.
Как оформить заказ
Вы можете воспользоваться корзиной на нашем сайте, онлайн-чатом или формой обратного звонка. Мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей. Если перед покупкой вам нужна консультация, смело задавайте вопросы. Наши менеджеры — практикующие фотографы и эксперты в сборке профессиональных фотостудий. Их мнению можно доверять.