Интернет-магазин Фотогора предлагает манекены для фотосъемки

Если вы занимаетесь продажей одежды онлайн или часто проводите съемки для таких компаний, они помогут вам в создании качественных коммерческих снимков. В условиях, когда у человека нет возможности потрогать изделие и увидеть его в реальности, визуальная составляющая онлайн-каталога играет решающую роль. Если покупателю нравится картинка, вероятность покупки возрастает.

Чем помогают манекены-невидимки?

Манекен-невидимка — это своего рода конструктор человеческого тела. Он состоит из отдельных деталей. Вы собираете или разбираете его в зависимости от того, что находится в объективе. Например, нужно показать треугольный вырез на джемпере – вы снимаете верхнюю часть горловины. Сам манекен не виден на фото (от этого и пошло название «невидимка»), а одежда получается красивой и объемной. Аналогично с летним платьем — вы снимаете руки, оставляя предплечья.

Манекены-невидимки:

помогают продемонстрировать одежду в наиболее выгодных ракурсах – особенно, если на изделиях есть объемные элементы, асимметрия, выразительный декор;

экономят время и деньги — не нужно искать моделей, оплачивать их работу, а также работу визажистов, тратить время на смену образов;

у манекенов правильная анатомическая форма, одежда на них сидит идеально;

обрабатывать снимки просто и быстро.

Наши манекены изготовлены из качественных материалов. Они гладкие, приятные на ощупь — не повредят одежду даже из самых деликатных тканей.

Как оформить заказ

Вы можете воспользоваться корзиной на нашем сайте, онлайн-чатом или формой обратного звонка. Мы свяжемся с вами для уточнения всех деталей. Если перед покупкой вам нужна консультация, смело задавайте вопросы. Наши менеджеры — практикующие фотографы и эксперты в сборке профессиональных фотостудий. Их мнению можно доверять.