GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики

GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики

GreenBean
Артикул: NVF-6089

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.

Описание

Средства из набора помогут содержать технику в чистоте и продлить срок ее использования. Средства безопасны, просты в обращении и могут быть применены для чистки объективов, видоискателей, окуляров, биноклей, телескопов, микроскопов, прицелов и т.д.

В наборе:

  • груша с клапаном – для предварительного удаления грязи и крупных частиц пыли, которые могут поцарапать линзу при использовании салфетки.
  • карандаш для чистки оптики диаметром от 12 мм – с выдвижной кисточкой и сменным наконечником с чистящей подушечкой, предназначен для удаления с оптических поверхностей различных загрязнений (жирные пятна, отпечатки пальцев, грязь, пыль). Карандаш не оставляет разводов, не содержит жидких элементов, безопасен для всех оптических линз. 
  • салфетка из микрофибры – для удаления пятнен от высохших капель воды или отпечатков пальцев с линз и ЖК экранов.

