GreenBean Perfect Clean KIT-01 набор для чистки оптики

Средства из набора помогут содержать технику в чистоте и продлить срок ее использования. Средства безопасны, просты в обращении и могут быть применены для чистки объективов, видоискателей, окуляров, биноклей, телескопов, микроскопов, прицелов и т.д.
В наборе:
- груша с клапаном – для предварительного удаления грязи и крупных частиц пыли, которые могут поцарапать линзу при использовании салфетки.
- карандаш для чистки оптики диаметром от 12 мм – с выдвижной кисточкой и сменным наконечником с чистящей подушечкой, предназначен для удаления с оптических поверхностей различных загрязнений (жирные пятна, отпечатки пальцев, грязь, пыль). Карандаш не оставляет разводов, не содержит жидких элементов, безопасен для всех оптических линз.
- салфетка из микрофибры – для удаления пятнен от высохших капель воды или отпечатков пальцев с линз и ЖК экранов.