Системы установки фона

Система установки фона предназначена для установки и легкой замены студийного фона. Студийный фон – необходимый элемент студии и зачастую его быстрая смена экономит не только время, но и деньги.

Системы установки фонов из магазина Фотогора упрощают работу фотографа в студии и на выезде. Они позволяют с легкостью менять задники, ускорять подготовку к съемке. Мы отбираем для каталога прочные, надежные конструкции, на которых можно закрепить тканевый, бумажный, пластиковый или другой фон, выпускаемый в рулонах или полотнах.

К выбору системы подъема фона надо относиться с особой тщательностью

Нередко фон достаточно широкий – до 3, а бывает и до 3,6 метров в ширину, потому неправильный выбор может сделать жизнь фотографа или ассистента, меняющего фон, очень сложной.

Системы установки делят на две группы — универсальные типа ворота, или стойка и подъемные, с кронштейнами. Первый вариант удобен для тканевых, бумажных, легких пластиковых фонов, светоотражателей. Легкие стойки с поперечной перекладиной мобильны, их можно взять с собой на выездную съемку. Полотно к ним фиксируется на клипсы, просто и быстро.

В студиях тоже можно использовать П-образные ворота и стойки Т-формы. Это более масштабные системы, их высота доходит до двух и более метров. Фоны удерживаются при помощи зажимных планок шириной от метра, фиксаторов-клипс. Удобны модели с многосекционными перекладинами, которые комплектуются сумками для компактного хранения и удобной переноски.

Для рулонных фонов, которые используются в профессиональных студиях, более удобны подъемные системы с кронштейнами. Закреплять на них тубусы удобнее, чем на воротах. Такие системы стационарно фиксируются к стенам или потолку и состоят из:

кронштейнов, которые устанавливают на расстоянии, равной ширине рулона с фоном плюс семь-десять сантиметров;

крепежей-распорок, которые устанавливают в пазы на кронштейнах;

держателей (гантелей) и противовеса — цепи с грузиками.

В современных системах для рулонных фонов устанавливают держатели с мотором. Это позволяет автоматически разворачивать и сворачивать полотно с помощью пульта управления.

Для домашней и профессиональной студии в обязательном порядке нужна будет система установки фона

Купить ее помогут фотографам специалисты магазина Фотогора. Мы подскажем наиболее удобный вариант, который подойдет вам и решит все насущные творческие задачи.