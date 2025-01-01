Системы установки фона

Москва
Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.
Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки).
В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.
Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
Ворота Fotokvant V-2117 для легких фонов размером - 2,1х1,7 м.
Система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 1,7 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке. Ворота упакованы в коробку, сумку для хранения и транспортировки следует приобрести отдельно. Вес - 2,9 кг.
Fotokvant V-2122 - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.
Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.
Fotokvant V-2122B - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной трехсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.
Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.
Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.
Система Fotokvant V-2108BG для установки пластикового фона.
Система подвеса фона состоит из стойки, перекладины и клипс для фиксации фона. Используется для крепления небольших пластиковых, светоотражающих или бумажных фонов. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Высота - 200 см, ширина - 80 см. Обращаем ваше внимание, что для более надежной установки фона может потребоваться специальная дополнительная фиксация.
Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.
Kupo KS012 Swivel Steel U hook – поворотный стальной U-образный крюк для крепления фонов. Крюк имеет палец для крепления в суиер-кламп.
Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.
