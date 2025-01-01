Фильтр

Статьи

Системы установки фона

Система установки фона предназначена для установки и легкой замены студийного фона. Студийный фон – необходимый элемент студии и зачастую его быстрая смена экономит не только время, но и деньги.

Системы установки фонов из магазина Фотогора упрощают работу фотографа в студии и на выезде. Они позволяют с легкостью менять задники, ускорять подготовку к съемке. Мы отбираем для каталога прочные, надежные конструкции, на которых можно закрепить тканевый, бумажный, пластиковый или другой фон, выпускаемый в рулонах или полотнах.

К выбору системы подъема фона надо относиться с особой тщательностью

Нередко фон достаточно широкий – до 3, а бывает и до 3,6 метров в ширину, потому неправильный выбор может сделать жизнь фотографа или ассистента, меняющего фон, очень сложной.

Системы установки делят на две группы — универсальные типа ворота, или стойка и подъемные, с кронштейнами. Первый вариант удобен для тканевых, бумажных, легких пластиковых фонов, светоотражателей. Легкие стойки с поперечной перекладиной мобильны, их можно взять с собой на выездную съемку. Полотно к ним фиксируется на клипсы, просто и быстро.

В студиях тоже можно использовать П-образные ворота и стойки Т-формы. Это более масштабные системы, их высота доходит до двух и более метров. Фоны удерживаются при помощи зажимных планок шириной от метра, фиксаторов-клипс. Удобны модели с многосекционными перекладинами, которые комплектуются сумками для компактного хранения и удобной переноски.

Для рулонных фонов, которые используются в профессиональных студиях, более удобны подъемные системы с кронштейнами. Закреплять на них тубусы удобнее, чем на воротах. Такие системы стационарно фиксируются к стенам или потолку и состоят из:

  • кронштейнов, которые устанавливают на расстоянии, равной ширине рулона с фоном плюс семь-десять сантиметров;
  • крепежей-распорок, которые устанавливают в пазы на кронштейнах;
  • держателей (гантелей) и противовеса — цепи с грузиками.

В современных системах для рулонных фонов устанавливают держатели с мотором. Это позволяет автоматически разворачивать и сворачивать полотно с помощью пульта управления.

Для домашней и профессиональной студии в обязательном порядке нужна будет система установки фона

Купить ее помогут фотографам специалисты магазина Фотогора. Мы подскажем наиболее удобный вариант, который подойдет вам и решит все насущные творческие задачи.

Хит
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant B-3W - система подъема 3 фонов.

Система крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона плюс 7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

6 900 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки).

В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

-5 %1 520 ₽
1 440 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 810 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Арт. FTR-1295
Fotokvant RAC-BHC1 держатель настенный или потолочный для одного фона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.

Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.

-5 %1 380 ₽
1 310 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Арт. VBR-450
Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).

-15 %11 090 ₽
9 420 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Арт. NVF-1059
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

-5 %1 430 ₽
1 350 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Арт. NVF-2263
Fotokvant VCE (2004-1) крепление центральное
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.

-5 %520 ₽
490 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Арт. DAN-3346
Fotokvant V-2117 ворота для легких фонов 2,1х1,7 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 4 ч

Ворота Fotokvant V-2117 для легких фонов размером - 2,1х1,7 м.

Система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 1,7 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке. Ворота упакованы в коробку, сумку для хранения и транспортировки следует приобрести отдельно. Вес - 2,9 кг.

-5.19 %2 310 ₽
2 190 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 7 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.

Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 740 ₽
2 460 ₽
В корзину
-7 %
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Арт. DAN-9075
Fotokvant V-2122B ворота для легких фонов с сумкой 2,1х2,2 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн

Fotokvant V-2122B - система установки фона типа ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной трехсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра.

Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-7.14 %2 800 ₽
2 600 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CB-BS386 перекладина для фона 3,86 м
Арт. VBR-373
Falcon Eyes CB-BS386 перекладина для фона 3,86 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes CB-BS386 – перекладина четырехсекционная. Длина 3,86 м. Изготовлена из алюминия.

-15 %4 390 ₽
3 730 ₽
В корзину
Хит
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Арт. NVF-6395
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.

6 900 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

-5.34 %8 430 ₽
7 970 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Арт. DAN-3830
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Система Fotokvant V-2108BG для установки пластикового фона.

Система подвеса фона состоит из стойки, перекладины и клипс для фиксации фона. Используется для крепления небольших пластиковых, светоотражающих или бумажных фонов. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Высота - 200 см, ширина - 80 см. Обращаем ваше внимание, что для более надежной установки фона может потребоваться специальная дополнительная фиксация.

-5 %1 990 ₽
1 890 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630SII ворота для легких фонов 2.6x3 м в сумке-чехле
Арт. MTG-4444
Fotokvant V-2630SII ворота для легких фонов 2.6x3 м в сумке-чехле
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
3 680 ₽
В корзину
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Арт. FTR-873
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

9 430 ₽
В корзину
Kupo KS012 Swivel Steel U hook поворотный стальной U-образный крюк
Арт. NVF-5549
Kupo KS012 Swivel Steel U hook поворотный стальной U-образный крюк
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KS012 Swivel Steel U hook – поворотный стальной U-образный крюк для крепления фонов. Крюк имеет палец для крепления в суиер-кламп.

1 720 ₽
В корзину
Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Арт. OLE-0696
Kupo KP-KS01 Single Hooks комплект крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.

1 900 ₽
В корзину
