Инфракрасные синхронизаторы

Инфракрасные синхронизаторы - доступное и универсальное оборудование, занимающее значительную долю рынка в своем сегменте. Несмотря на появление радиомоделей, ИК-системы все также пользуются спросом благодаря простое в работе и совместимости с большинством камер.

Инфракрасный синхронизатор может управлять практически всеми студийными вспышками, выпускавшимися в последнее десятилетие

Также они совместимы с накамерными источниками, оснащенными световыми ловушками. Вспышки таких синхронизаторов имеют фиксированную мощность и работают в инфракрасном диапазоне, поэтому приемник не требуется - накамерный или студийный источник со световой ловушкой регистрирует сигнал и срабатывает самостоятельно.

Выбор инфракрасных синхронизаторов в магазине Фотогора

В интернет-магазине Фотогора продается ИК-оборудование Falcon Eyes, Grifon и других производителей, известных удачным балансом надежности и доступности своей продукции. Синхронизаторы совместимы с камерами и вспышками разных брендов, оснащаются «горячим башмаком» для установки на DSLR и могут использоваться в студии и на выезде. Дистанция срабатывания составляет 10 метров и больше.

В каталоге вы найдете ИК-синхронизаторы с разной комплектацией

  • с поворотной головкой - с ней при предметной съемке можно избежать эффекта красных пятен;
  • с компактным корпусом из металла или ударопрочного пластика с эргономичными кнопками управления;
  • с питанием от батареек АА и других источников.

Если горячий башмак камеры не подходит к понравившемуся вам синхронизатору, вы можете приобрести у нас адаптеры. Консультанты магазина Фотогора расскажут о характеристиках оборудования и помогут выбрать модель под ваши нужды и бюджет. Доставка товаров магазина осуществляется по всей России.

Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор
Арт. FTR-850
Grifon TR-1 инфракрасный синхронизатор
Grifon TR-1 – инфракрасный синхронизатор. Устанавливается в горячий башмак. Оснащен кнопкой тест.

