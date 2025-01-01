Инфракрасные синхронизаторы - доступное и универсальное оборудование, занимающее значительную долю рынка в своем сегменте. Несмотря на появление радиомоделей, ИК-системы все также пользуются спросом благодаря простое в работе и совместимости с большинством камер.
Инфракрасный синхронизатор может управлять практически всеми студийными вспышками, выпускавшимися в последнее десятилетие
Также они совместимы с накамерными источниками, оснащенными световыми ловушками. Вспышки таких синхронизаторов имеют фиксированную мощность и работают в инфракрасном диапазоне, поэтому приемник не требуется - накамерный или студийный источник со световой ловушкой регистрирует сигнал и срабатывает самостоятельно.
Выбор инфракрасных синхронизаторов в магазине Фотогора
В интернет-магазине Фотогора продается ИК-оборудование Falcon Eyes, Grifon и других производителей, известных удачным балансом надежности и доступности своей продукции. Синхронизаторы совместимы с камерами и вспышками разных брендов, оснащаются «горячим башмаком» для установки на DSLR и могут использоваться в студии и на выезде. Дистанция срабатывания составляет 10 метров и больше.
В каталоге вы найдете ИК-синхронизаторы с разной комплектацией
- с поворотной головкой - с ней при предметной съемке можно избежать эффекта красных пятен;
- с компактным корпусом из металла или ударопрочного пластика с эргономичными кнопками управления;
- с питанием от батареек АА и других источников.
