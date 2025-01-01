Инфракрасные синхронизаторы - доступное и универсальное оборудование, занимающее значительную долю рынка в своем сегменте. Несмотря на появление радиомоделей, ИК-системы все также пользуются спросом благодаря простое в работе и совместимости с большинством камер.

Инфракрасный синхронизатор может управлять практически всеми студийными вспышками, выпускавшимися в последнее десятилетие

Также они совместимы с накамерными источниками, оснащенными световыми ловушками. Вспышки таких синхронизаторов имеют фиксированную мощность и работают в инфракрасном диапазоне, поэтому приемник не требуется - накамерный или студийный источник со световой ловушкой регистрирует сигнал и срабатывает самостоятельно.

