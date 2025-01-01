Монтаж студийного оборудования

При покупке различного студийного оборудования, например, системы установки фона или подвесной потолочной системы, вам может потребоваться монтаж. Компания Фотогора предлагает услугу "монтаж оборудования", в которую входит подбор оборудования, консультация на этапе планирования студии, монтаж оборудования, начальное обучение работе с оборудованием.



Мастера по установке студийного оборудования

Санкт-Петербург Виктор +7-999-200-10-63 Без выходных 10:00-20:00

Примерные цены на монтаж оборудования:

установка настенных перекладин (журавль-турник) - 2000 рублей

монтаж системы установки фона креплением на стену или потолок - 4000 рублей

крепление потолочной системы 3x3 м - от 7000 рублей, в зависимости от сложности работы, высоты монтажа и прочих факторов



В стоимость монтажа входит выезд специалиста на место дислокации по Москве в пределах МКАД. Если необходим выезд специалиста за МКАД, стоимость увеличится на +30 р/км.

Обратите внимание, что если вы хотите установить систему на сложный по конфигурации потолок или стену, закрытую гипсокартоном или пластиковыми панелями, которые не выдерживают веса студийного оборудования, то для таких стен расчет установки ведется отдельно и предварительно обговариваются условия по возможности укрепления стен или установки удлинителей.



Абсолютно все консультации в телефонном режиме по монтажу системы - бесплатные!

Несомненные плюсы нашего монтажа: