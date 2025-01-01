Монтаж студийного оборудования
При покупке различного студийного оборудования, например, системы установки фона или подвесной потолочной системы, вам может потребоваться монтаж. Компания Фотогора предлагает услугу "монтаж оборудования", в которую входит подбор оборудования, консультация на этапе планирования студии, монтаж оборудования, начальное обучение работе с оборудованием.
Мастера по установке студийного оборудования
Москва
Санкт-Петербург
Примерные цены на монтаж оборудования:
- установка настенных перекладин (журавль-турник) - 2000 рублей
- монтаж системы установки фона креплением на стену или потолок - 4000 рублей
- крепление потолочной системы 3x3 м - от 7000 рублей, в зависимости от сложности работы, высоты монтажа и прочих факторов
В стоимость монтажа входит выезд специалиста на место дислокации по Москве в пределах МКАД. Если необходим выезд специалиста за МКАД, стоимость увеличится на +30 р/км.
Обратите внимание, что если вы хотите установить систему на сложный по конфигурации потолок или стену, закрытую гипсокартоном или пластиковыми панелями, которые не выдерживают веса студийного оборудования, то для таких стен расчет установки ведется отдельно и предварительно обговариваются условия по возможности укрепления стен или установки удлинителей.
Абсолютно все консультации в телефонном режиме по монтажу системы - бесплатные!
Несомненные плюсы нашего монтажа:
- монтаж без пыли - сверление происходит с пылесосом
- со своей стремянкой - мастер приезжает со своим инструментом и стремянкой, вам не надо заботиться о дополнительных расходах на оборудование
- гарантия на установку - любая система подвергается нагрузкам и потому просто ее повесить недостаточно, необходимо заложить запас прочности. Наши мастера это знают и дают гарантию на установку
- мы точно не попадем в проводку при монтаже или трубу отопления, место крепления проверяется специальными приборами
- мы знаем как решить многие проблемы, если у вас подвесной потолок или гипсокартонные стены. Если не сможем решить проблему, то денег с вас не возьмем, а если решим, то гарантируем качество установки!
Компания Фотогора приглашает к сотрудничеству монтажников студийного оборудования во всех городах РФ, помимо Москвы и МО.
Пишите нам на studio@photogora.ru