Проявитель сухой Darkroom D19.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Проявитель сухой Darkroom D23.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин метоловый, выравнивающий, мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Проявитель сухой Darkroom Микрофен.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин выравнивающий, мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Проявитель сухой Darkroom СТ-2 Чибисова.
Стандартный проявитель для фотопленок и фотопластин СТ-2 Чибисова. Обладает выравнивающими свойствами, мелкозернистый. Предназначен для обработки негативной черно-белой фотопленки, фотопластинок и фотобумаги. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Универсальный фиксаж простой, сухой Darkroom.
Универсальный фиксаж для фотопленок и фотобумаг. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.
Проявитель Darkroom Пирокат набор (A B).
Концентрированный проявитель для фотопленок и фотопластин, резкостный, выравнивающий. Комплект состоит из двух частей А и В. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое флаконов как указано в инструкции.
Концентрат Darkroom коричневый вираж, 2х250 мл.
Концентрированный раствор для окрашивания готового бром серебряного изображения и придания ему тепло-коричневого оттенка. В комплекте два компонента объемом 250 мл. Отбеливатель и краситель, каждого из них достаточно для приготовления одного литра рабочего раствора.
Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.
Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора.
Очиститель Silberra Cleanr SCLN100 для лабораторной посуды.
Состав для очистки лабораторной посуды. Применяется для обработки бачков и иных емкостей и предметов из пластика и стекла после использования с любыми фотореактивами. Не рекомендуется к применению с металлическими изделиями (может вызывать коррозию). Объем - 100 мл.
Нейтрализатор Silberra Neutro neutrS для химии и лабораторной посуды.
Состав для нейтрализации pH кислой химии и лабораторной посуды. Применяется для обработки бачков и иных емкостей и предметов из пластика и стекла после использования очистителя, кислых и нейтральных фиксажей, а также для нейтрализации pH кислых и нейтральных фиксажей перед утилизацией. Не рекомендуется к применению с металлическими изделиями (может вызывать коррозию). Объем - 100 мл.
Тонер Silberra Sepia R408 A+B для фотобумаг, концентрат, объем - 250 мл.
Реактив предназначен для тонирования черно-белых фотоотпечатков в коричневые оттенки. Кроме изменения оттенка отпечатка, тонирование позволяет увеличить архивную сохранность фотографии, так как при тонировании серебро заменяется более инертным материалом, не подверженным окислению.
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл).
Silberra Aphenol проявитель.
Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.
Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.
Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.
Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.
Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой.
Закрепитель Silberra FIXER N является простейшим по составу и давно применяемым на практике рецептом нейтрального фиксажа. Содержит одно действующее вещество. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг. Нейтральный фиксаж идеален для работы с мелкозернистыми и сверхмелкозернистыми материалами, а также идеален для применения после подкрашивающих проявителей (пирокат, амидоловые проявители). При этом практическое применение фиксажа Silberra FIXER N имеет некоторые условия и ограничения.
Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой.
Проявитель Silberra Micro-F – однорастворный выравнивающий мелкозернистый проявитель для фотопленок на основе фенидона и гидрохинона.
Позволяет существенно (до 8-10 раз) поднимать светочувствительность негативных материалов, улучшает проработку темных полутонов и может быть использован для PUSH-процессов, так как снижает контрастность и зернистость изображения.
Silberra S-76 появитель для фотопленки сухой.
Проявитель Silberra S-76 предназначен для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.
Проявитель универсальный сенситометрический, метол-гидрохиноновый.
Проявитель Silberra ST-1 – однорастворный универсальный проявитель на основе метола и гидрохинона. Работает как типовой проявитель, используется в качестве эталонного сенситометрического для многих типов фотоматериалов. Дает хорошее изображение, не имеет эффектов изменения изображения на отпечатке, хорошо прорабатывает все тона и полутона. Поставляется в виде набора реактивов в двух отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.
