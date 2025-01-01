Фильтр

В интернет-магазине Фотогора продается фотохимия для профессионалов и новичков. Мы предлагаем продукцию известных брендов, гарантируем его качество и соответствие вашим ожиданиям. Сотрудники нашего магазина — практикующие фотографы, сборщики профессиональных и домашних студий. Им можно задать любые вопросы о фотохимии и получить компетентные ответы.

  • мы предлагаем сухие проявители для фотопленок и фотопластин;
  • кислый фиксаж концентрат для пленки и фотобумаги;
  • наборы реактивов для цианотипии;
  • мультиконтрастные проявители (концентрат);
  • универсальный фиксаж и так далее.

В нашем магазине можно купить реактивы в жидком (концентрат) или сухом виде, выбрав те свойства, которые соответствуют вашим задачам, частоте работы с пленкой, бюджету и так далее.

Приготовление растворов и их использование для проявки фотопленки требуют внимательности и соблюдения определенных правил. Важно соблюдать порядок растворения компонентов, использовать фильтровальную бумагу и воду определенной температуры. Так вы получите фотохимию с необходимыми свойствами, а сам процесс будет безопасным. Если вы приобретаете концентрат, то именно его добавляйте в воду, а не наоборот.

Фотохимию хранят в специальных емкостях (преимущественно из стекла и пластика), в прохладном темном месте. Разведенные растворы рекомендуем подписать. Об этих и других нюансах работы с реактивами расскажут наши консультанты.

Простой и быстрый способ оформления заказа — корзина на нашем сайте. Если вам нужна предварительная консультация, позвоните нам или оставьте свои контакты в форме обратной связи. Мы быстро обрабатываем заявки и доставляем товары во все города России. В Москве и Воронеже работают пункты самовывоза.

Darkroom D19 проявитель сухой
Арт. DAN-3666
Арт. DAN-3666
Darkroom D19 проявитель сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Проявитель сухой Darkroom D19.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

510 ₽
В корзину
Darkroom D23 проявитель сухой
Арт. DAN-3665
Darkroom D23 проявитель сухой
Darkroom D23 проявитель сухой
Арт. DAN-3665
Darkroom D23 проявитель сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Проявитель сухой Darkroom D23.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин метоловый, выравнивающий, мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

440 ₽
В корзину
Darkroom проявитель Микрофен сухой
Арт. DAN-3667
Арт. DAN-3667
Darkroom проявитель Микрофен сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Проявитель сухой Darkroom Микрофен.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин выравнивающий, мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

420 ₽
В корзину
Хит
Darkroom СТ-2 проявитель сухой
Арт. DAN-3670
Арт. DAN-3670
Darkroom СТ-2 проявитель сухой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Проявитель сухой Darkroom СТ-2 Чибисова.

Стандартный проявитель для фотопленок и фотопластин СТ-2 Чибисова. Обладает выравнивающими свойствами, мелкозернистый. Предназначен для обработки негативной черно-белой фотопленки, фотопластинок и фотобумаги. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.

410 ₽
В корзину
Darkroom универсальный фиксаж простой сухой
Арт. DAN-3663
Арт. DAN-3663
Darkroom универсальный фиксаж простой сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Универсальный фиксаж простой, сухой Darkroom.

Универсальный фиксаж для фотопленок и фотобумаг. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

260 ₽
В корзину
Darkroom проявитель Пирокат набор (A B)
Арт. DAN-3668
Арт. DAN-3668
Darkroom проявитель Пирокат набор (A B)
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Проявитель Darkroom Пирокат набор (A B).

Концентрированный проявитель для фотопленок и фотопластин, резкостный, выравнивающий. Комплект состоит из двух частей А и В. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое флаконов как указано в инструкции. 

390 ₽
В корзину
Darkroom коричневый вираж концентрат 2х250 мл
Арт. DAN-5997
Арт. DAN-5997
Darkroom коричневый вираж концентрат 2х250 мл
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Концентрат Darkroom коричневый вираж, 2х250 мл.

Концентрированный раствор для окрашивания готового бром серебряного изображения и придания ему тепло-коричневого оттенка. В комплекте два компонента объемом 250 мл. Отбеливатель и краситель, каждого из них достаточно для приготовления одного литра рабочего раствора.

630 ₽
В корзину
Darkroom красно-медный тонер 2х250 мл
Арт. DAN-5996
Арт. DAN-5996
Darkroom красно-медный тонер 2х250 мл
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.

Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора. 

570 ₽
В корзину
Silberra Cleanr SCLN100 очиститель для лабораторной посуды
Арт. DAN-6861
Silberra Cleanr SCLN100 очиститель для лабораторной посуды
Silberra Cleanr SCLN100 очиститель для лабораторной посуды
Арт. DAN-6861
Silberra Cleanr SCLN100 очиститель для лабораторной посуды
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Очиститель Silberra Cleanr SCLN100 для лабораторной посуды.

Состав для очистки лабораторной посуды. Применяется для обработки бачков и иных емкостей и предметов из пластика и стекла после использования с любыми фотореактивами. Не рекомендуется к применению с металлическими изделиями (может вызывать коррозию). Объем - 100 мл.

396 ₽
В корзину
Silberra Neutro neutrS нейтрализатор для химии и лабораторной посуды
Арт. DAN-6860
Silberra Neutro neutrS нейтрализатор для химии и лабораторной посуды
Silberra Neutro neutrS нейтрализатор для химии и лабораторной посуды
Арт. DAN-6860
Silberra Neutro neutrS нейтрализатор для химии и лабораторной посуды
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Нейтрализатор Silberra Neutro neutrS для химии и лабораторной посуды.

Состав для нейтрализации pH кислой химии и лабораторной посуды. Применяется для обработки бачков и иных емкостей и предметов из пластика и стекла после использования очистителя, кислых и нейтральных фиксажей, а также для нейтрализации pH кислых и нейтральных фиксажей перед утилизацией. Не рекомендуется к применению с металлическими изделиями (может вызывать коррозию). Объем - 100 мл.

396 ₽
В корзину
Silberra Sepia R408 A+B тонер для фотобумаг концентрат 250 мл
Арт. DAN-6865
Silberra Sepia R408 A+B тонер для фотобумаг концентрат 250 мл
Silberra Sepia R408 A+B тонер для фотобумаг концентрат 250 мл
Арт. DAN-6865
Silberra Sepia R408 A+B тонер для фотобумаг концентрат 250 мл
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Тонер Silberra Sepia R408 A+B для фотобумаг, концентрат, объем - 250 мл.

Реактив предназначен для тонирования черно-белых фотоотпечатков в коричневые оттенки. Кроме изменения оттенка отпечатка, тонирование позволяет увеличить архивную сохранность фотографии, так как при тонировании серебро заменяется более инертным материалом, не подверженным окислению.

792 ₽
В корзину
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)
Арт. DAN-7821
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)
Арт. DAN-7821
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл). 

570 ₽
В корзину
Silberra Aphenol проявитель
Арт. DAN-9603
Silberra Aphenol проявитель
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Silberra Aphenol проявитель.

Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.

Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.

Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

330 ₽
В корзину
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой
Арт. DAN-9604
Арт. DAN-9604
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.

Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

330 ₽
В корзину
Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой
Арт. DAN-9605
Арт. DAN-9605
Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Silberra FIXER N фиксаж нейтральный сухой.

Закрепитель Silberra FIXER N является простейшим по составу и давно применяемым на практике рецептом нейтрального фиксажа. Содержит одно действующее вещество. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг. Нейтральный фиксаж идеален для работы с мелкозернистыми и сверхмелкозернистыми материалами, а также идеален для применения после подкрашивающих проявителей (пирокат, амидоловые проявители). При этом практическое применение фиксажа Silberra FIXER N имеет некоторые условия и ограничения.

330 ₽
В корзину
Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой
Арт. DAN-9606
Арт. DAN-9606
Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой. 

Проявитель Silberra Micro-F – однорастворный выравнивающий мелкозернистый проявитель для фотопленок на основе фенидона и гидрохинона.
Позволяет существенно (до 8-10 раз) поднимать светочувствительность негативных материалов, улучшает проработку темных полутонов и может быть использован для PUSH-процессов, так как снижает контрастность и зернистость изображения.

330 ₽
В корзину
Silberra S-76 проявитель для фотопленки сухой
Арт. DAN-9607
Арт. DAN-9607
Silberra S-76 проявитель для фотопленки сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Silberra S-76 появитель для фотопленки сухой.

Проявитель Silberra S-76 предназначен для получения наибольшего количества деталей в тенях и наибольшей светочувствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.

330 ₽
В корзину
Silberra ST-1 проявитель
Арт. DAN-9608
Silberra ST-1 проявитель
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Проявитель универсальный сенситометрический, метол-гидрохиноновый.

Проявитель Silberra ST-1 – однорастворный универсальный проявитель на основе метола и гидрохинона. Работает как типовой проявитель, используется в качестве эталонного сенситометрического для многих типов фотоматериалов. Дает хорошее изображение, не имеет эффектов изменения изображения на отпечатке, хорошо прорабатывает все тона и полутона. Поставляется в виде набора реактивов в двух отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

330 ₽
В корзину
