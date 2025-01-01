В интернет-магазине Фотогора продается фотохимия для профессионалов и новичков. Мы предлагаем продукцию известных брендов, гарантируем его качество и соответствие вашим ожиданиям. Сотрудники нашего магазина — практикующие фотографы, сборщики профессиональных и домашних студий. Им можно задать любые вопросы о фотохимии и получить компетентные ответы.

Наш ассортимент

мы предлагаем сухие проявители для фотопленок и фотопластин;

кислый фиксаж концентрат для пленки и фотобумаги;

наборы реактивов для цианотипии;

мультиконтрастные проявители (концентрат);

универсальный фиксаж и так далее.

В нашем магазине можно купить реактивы в жидком (концентрат) или сухом виде, выбрав те свойства, которые соответствуют вашим задачам, частоте работы с пленкой, бюджету и так далее.

Приготовление растворов и их использование для проявки фотопленки требуют внимательности и соблюдения определенных правил. Важно соблюдать порядок растворения компонентов, использовать фильтровальную бумагу и воду определенной температуры. Так вы получите фотохимию с необходимыми свойствами, а сам процесс будет безопасным. Если вы приобретаете концентрат, то именно его добавляйте в воду, а не наоборот.

Фотохимию хранят в специальных емкостях (преимущественно из стекла и пластика), в прохладном темном месте. Разведенные растворы рекомендуем подписать. Об этих и других нюансах работы с реактивами расскажут наши консультанты.

