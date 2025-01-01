Москва
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
20-кратный оптический зум-объектив, CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма, разрешение до 1920x1080р60, передовая технология автофокусировки, мультиформатные видеовыходы: HDMI, 3G-SDI, LAN. 3G-SDI в формате 1080p60, IP трансляция по протоколу NDI.
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI. Дистанционно управляемая камера серии PTZ1271 с высокой производительностью и передовми алгоритмами сигнала для получения ярких видео изображений с высоким разрешением и отличной цветопередачей. Может применяться для телеобучения, веб-трансляции, видеоконференций, телемедицины, наблюдения вредных производств и в других областях.
AVMATRIX PTZ1271-30X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-30X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI.
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера.
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack – профессиональная полнокадровая широкоформатная камера 6K с новым CMOS сенсором 6K 3:2 Full Frame. Камера поддерживает Cinema DNG Uncompressed RAW, и гарантирует плавную постобработку за счет прямой записи с ProRes до 6K Open Gate со скоростью 75 кадров в секунду. MAVO Edge 6K имеет очень компактный алюминиевый корпус и совместима с аксессуарами TERRA/MAVO, такими как KineEVF и адаптерами для оптики. Передовая платформа обработки изображений, использующая кодеки Apple ProRes, обеспечивает свободный рабочий процесс постобработки. Помимо камеры комплект MAVO Edge 6K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.
Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера.
Kinefinity MAVO Edge 8K C181 цифровая видеокамера.
Kinefinity MAVO Edge 8K C181 – широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера.
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack– широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.
Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Core Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера.
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack – широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.
Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при ширине 6K и потрясающим двойным собственным ISO 5120/800, способеным сохранять больше ярких деталей.
MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к эксклюзивному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.
Комплект Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack помимо цифровой видеокамеры включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видеомонитор, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.
Kinefinity MAVO mark2 LF C146 цифровая видеокамера.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 5120/800, способным сохранять больше ярких деталей.
Kinefinity MAVO mark2 LF Pro Pack цифровая видеокамера.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при ширине 6K и потрясающим двойным собственным ISO 5120/800, способеным сохранять больше ярких деталей.
Помимо камеры комплект MAVO mark2 Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.
Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack цифровая видеокамера.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200, обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.
Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200, обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера.
Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200, обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.
Помимо камеры комплект MAVO MAVO mark2 S35 Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.
Kinefinity MAVO Edge 6K C162 (Deep Gray) цифровая видеокамера
