Арт. MTG-0866

Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера.

профессиональная полнокадровая широкоформатная камера 6K с новым CMOS сенсором 6K 3:2 Full Frame. Камера поддерживает Cinema DNG Uncompressed RAW, и гарантирует плавную постобработку за счет прямой записи с ProRes до 6K Open Gate со скоростью 75 кадров в секунду.

MAVO Edge 6K имеет очень компактный алюминиевый корпус и совместима с аксессуарами TERRA/MAVO, такими как KineEVF и адаптерами для оптики.

Передовая платформа обработки изображений, использующая кодеки Apple ProRes, обеспечивает свободный рабочий процесс постобработки.

Помимо камеры комплект MAVO Edge 6K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.