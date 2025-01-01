Фильтр

AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
Арт. DAN-9673
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI

20-кратный оптический зум-объектив, CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма, разрешение до 1920x1080р60, передовая технология автофокусировки, мультиформатные видеовыходы: HDMI, 3G-SDI, LAN. 3G-SDI в формате 1080p60, IP трансляция по протоколу NDI. 

171 890 ₽
146 100 ₽
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
Арт. DAN-9674
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI. Дистанционно управляемая камера серии PTZ1271 с высокой производительностью и передовми алгоритмами сигнала для получения ярких видео изображений с высоким разрешением и отличной цветопередачей. Может применяться для телеобучения, веб-трансляции, видеоконференций, телемедицины, наблюдения вредных производств и в других областях. 

131 090 ₽
111 420 ₽
AVMATRIX PTZ1271-30X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-30X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-30X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
Арт. DAN-9675
AVMATRIX PTZ1271-30X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

AVMATRIX PTZ1271-30X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI

191 690 ₽
162 930 ₽
AVMATRIX PTZ1271-30X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-30X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-30X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
Арт. DAN-9676
AVMATRIX PTZ1271-30X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

AVMATRIX PTZ1271-30X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI. 

143 790 ₽
122 220 ₽
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Арт. MTG-0602
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера. 

Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack  – профессиональная полнокадровая широкоформатная камера 6K с новым CMOS сенсором 6K 3:2 Full Frame. Камера поддерживает Cinema DNG Uncompressed RAW, и гарантирует плавную постобработку за счет прямой записи с ProRes до 6K Open Gate со скоростью 75 кадров в секунду. MAVO Edge 6K имеет очень компактный алюминиевый корпус и совместима с аксессуарами TERRA/MAVO, такими как KineEVF и адаптерами для оптики. Передовая платформа обработки изображений, использующая кодеки Apple ProRes, обеспечивает свободный рабочий процесс постобработки. Помимо камеры комплект MAVO Edge 6K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

2 819 990 ₽
Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Арт. MTG-0866
Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера.

профессиональная полнокадровая широкоформатная камера 6K с новым CMOS сенсором 6K 3:2 Full Frame. Камера поддерживает Cinema DNG Uncompressed RAW, и гарантирует плавную постобработку за счет прямой записи с ProRes до 6K Open Gate со скоростью 75 кадров в секунду.

MAVO Edge 6K имеет очень компактный алюминиевый корпус и совместима с аксессуарами TERRA/MAVO, такими как KineEVF и адаптерами для оптики.

Передовая платформа обработки изображений, использующая кодеки Apple ProRes, обеспечивает свободный рабочий процесс постобработки.

Помимо камеры комплект MAVO Edge 6K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

2 380 990 ₽
Kinefinity MAVO Edge 8K C181 цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K C181 цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K C181 цифровая видеокамера
Арт. MTG-0867
Kinefinity MAVO Edge 8K C181 цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO Edge 8K C181 цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K C181 – широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.

Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.

2 026 290 ₽
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Арт. MTG-0868
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack– широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.

Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.

Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Core Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.

2 718 690 ₽
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Арт. MTG-0869
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack – широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.

Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.

Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

3 157 790 ₽
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Арт. MTG-0870
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при ширине 6K и потрясающим двойным собственным ISO 5120/800, способеным сохранять больше ярких деталей.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к эксклюзивному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

Комплект Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack помимо цифровой видеокамеры включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видеомонитор, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.

1 401 490 ₽
Kinefinity MAVO mark2 LF C146 цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF C146 цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF C146 цифровая видеокамера
Арт. MTG-0871
Kinefinity MAVO mark2 LF C146 цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO mark2 LF C146 цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 5120/800, способным сохранять больше ярких деталей.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к собственному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

1 013 090 ₽
Kinefinity MAVO mark2 LF Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Pro Pack цифровая видеокамера
Арт. MTG-0872
Kinefinity MAVO mark2 LF Pro Pack цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO mark2 LF Pro Pack цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при ширине 6K и потрясающим двойным собственным ISO 5120/800, способеным сохранять больше ярких деталей.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к эксклюзивному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

Помимо камеры комплект MAVO mark2 Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

2 144 490 ₽
Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack цифровая видеокамера
Арт. MTG-0873
Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO mark2 S35 Agile Pack цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200,  обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к собственному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

Комплект Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack помимо цифровой видеокамеры включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видеомонитор, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.

1 063 790 ₽
Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера
Арт. MTG-0874
Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200,  обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к собственному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

675 390 ₽
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Арт. MTG-0875
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200,  обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к собственному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

Помимо камеры комплект MAVO MAVO mark2 S35 Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

1 806 790 ₽
Kinefinity MAVO Edge 6K C162 (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K C162 (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K C162 (Deep Gray) цифровая видеокамера
Арт. MTG-0865
Kinefinity MAVO Edge 6K C162 (Deep Gray) цифровая видеокамера
Временно нет в наличии

Kinefinity MAVO Edge 6K C162 (Deep Gray) цифровая видеокамера

Профессиональная полнокадровая широкоформатная камера 6K с новым CMOS сенсором 6K 3:2 Full Frame. Камера поддерживает Cinema DNG Uncompressed RAW, и гарантирует плавную постобработку за счет прямой записи с ProRes до 6K Open Gate со скоростью 75 кадров в секунду.

MAVO Edge 6K имеет очень компактный алюминиевый корпус и совместима с аксессуарами TERRA/MAVO, такими как KineEVF и адаптерами для оптики.

Передовая платформа обработки изображений, использующая кодеки Apple ProRes, обеспечивает свободный рабочий процесс постобработки.

1 688 590 ₽
