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-5 %
Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel
Арт. NVF-6753
Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel
3,64 оценки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 17 ч

Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.

Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.

-5 %1 170 ₽
1 110 ₽
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-14 %
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Арт. NVF-6580
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
4,338 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

-13.64 %180 ₽
150 ₽
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-23 %
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
4,07 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 13 ч

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

-23.44 %640 ₽
490 ₽
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-5 %
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Арт. NVF-1842
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
4,211 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 13 ч

Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ

-5 %160 ₽
150 ₽
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-5 %
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9118
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
4,139 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 21 ч

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.


-5.06 %3 360 ₽
3 190 ₽
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-7 %
Fotokvant R2-60SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 60 см
Арт. DAN-1667
Fotokvant R2-60SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 60 см
4,01 оценка
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 17 ч

Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-60SW на пружине. Одна поверхность белая (дает нейтральную цветовую температуру), другая серебро (для повышения контраста). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 60 см. Вес - 0,5 кг.

-6.52 %460 ₽
430 ₽
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-17 %
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Арт. MTG-2328
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
4,214 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 22 ч

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

-17.35 %980 ₽
810 ₽
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-10 %
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Арт. NVF-3013
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
4,411 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 18 ч

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

-10 %220 ₽
190 ₽
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-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
4,027 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 17 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.31 %4 850 ₽
4 350 ₽
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-8 %
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
Арт. NVF-8985
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона черный
4,232 оценки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 14 ч

Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


-8 %220 ₽
200 ₽
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-7 %
Vibrantone Basic Kit 1,35х6 комплект из трех фонов
Арт. DAN-5976
Vibrantone Basic Kit 1,35х6 комплект из трех фонов
3,415 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Комплект Vibrantone Basic Kit из трех фонов.

Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 1,35х6 м. В комплекте представлены основные цвета:
белый Vibrantone VBRT1101 White 01,
черный Vibrantone VBRT1110 Black 10 и
серый Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06.

-7 %4 440 ₽
4 120 ₽
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-14 %
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
Арт. NVF-2365
Fotokvant FLH-04 адаптер крепления освещения 16 мм на штатив 1/4 или 3/8 дюйма
5,02 оценки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 18 ч

Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.

-13.64 %220 ₽
190 ₽
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-15 %
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Арт. NVF-7477
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
3,99 оценок
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 21 ч

Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.

Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.

-15 %200 ₽
170 ₽
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-16 %
Pixel PF-802 30 см TTL-синхрошнур Nikon комбинированный 30 см для Nikon
Арт. FTR-140
Pixel PF-802 30 см TTL-синхрошнур Nikon комбинированный 30 см для Nikon
4,34 оценки
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 11 ч

Pixel PF-802/0.3M TTL - синхрошнур комбинированный 0,3 м для Nikon.

Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 0,3. 

-15.56 %900 ₽
750 ₽
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-8 %
Fotokvant Tape-24 Khaki клейкая лента камуфляжного цвета распутица
Fotokvant Tape-24 Khaki клейкая лента камуфляжного цвета распутица
Fotokvant Tape-24 Khaki клейкая лента камуфляжного цвета распутица
Арт. DAN-3180
Fotokvant Tape-24 Khaki клейкая лента камуфляжного цвета распутица
4,32 оценки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 21 ч

Водонепроницаемая клейкая лента Fotokvant Tape-24 Khaki камуфляжного цвета пустыня.

Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Цвет - пустыня.

-8 %250 ₽
230 ₽
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-5 %
Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Арт. DAN-4180
Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
4,44 оценки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Сумка CULLMANN RIO Fit 100 Love для Fujifilm Instax mini 8/9.

Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом, зеленом цветах и теперь в джинсовой расцветке с надписями Love. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - джинсовый с надписями.


-5 %1 400 ₽
1 330 ₽
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-10 %
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
Арт. VBR-451
Falcon Eyes A 3303 подвесная потолочная система 3х3 м
3,95 оценок
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 15 ч

Подвесная система Falcon Eyes А 3303 с тремя пантографами предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.

При этом расставить приборы можно там, где это необходимо. Избавившись от стоек и проводов фотограф получает дополнительную свободу действий, ведь приборы никогда не упадут из-за того, что кто-то задел провод.

-10 %44 160 ₽
39 740 ₽
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-12 %
Fotokvant R2-110SW светоотражатель круглый двусторонний серебро-белый диаметром 110 см
Арт. DAN-1666
Fotokvant R2-110SW светоотражатель круглый двусторонний серебро-белый диаметром 110 см
4,64 оценки
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 14 ч

Fotokvant R2-110SW светоотражатель круглый двусторонний серебро-белый диаметром 110 см — круглая модель с двумя рабочими поверхностями: серебристой и белой. Диаметр — 110 см. Серебристая сторона помогает получить более направленный свет, белая — более мягкий. Светоотражатель подходит для работы в студии и на выездных съёмках.

-12.33 %730 ₽
640 ₽
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