Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!
Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.
Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ
Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Складной двухцветный отражатель Fotokvant R2-60SW на пружине. Одна поверхность белая (дает нейтральную цветовую температуру), другая серебро (для повышения контраста). Рефлектор незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также в студии. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер - 60 см. Вес - 0,5 кг.
Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
Комплект Vibrantone Basic Kit из трех фонов.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 1,35х6 м. В комплекте представлены основные цвета:
белый Vibrantone VBRT1101 White 01,
черный Vibrantone VBRT1110 Black 10 и
серый Vibrantone VBRT1106 Strong Grey 06.
Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.
Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.
Pixel PF-802/0.3M TTL - синхрошнур комбинированный 0,3 м для Nikon.
Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 0,3.
Водонепроницаемая клейкая лента Fotokvant Tape-24 Khaki камуфляжного цвета пустыня.
Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Цвет - пустыня.
Сумка CULLMANN RIO Fit 100 Love для Fujifilm Instax mini 8/9.
Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом, зеленом цветах и теперь в джинсовой расцветке с надписями Love. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - джинсовый с надписями.
Подвесная система Falcon Eyes А 3303 с тремя пантографами предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.
При этом расставить приборы можно там, где это необходимо. Избавившись от стоек и проводов фотограф получает дополнительную свободу действий, ведь приборы никогда не упадут из-за того, что кто-то задел провод.
Fotokvant R2-110SW светоотражатель круглый двусторонний серебро-белый диаметром 110 см — круглая модель с двумя рабочими поверхностями: серебристой и белой. Диаметр — 110 см. Серебристая сторона помогает получить более направленный свет, белая — более мягкий. Светоотражатель подходит для работы в студии и на выездных съёмках.