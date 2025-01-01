Фильтр

Всего - 46 товаров

Цена
Бренд
Тип системы

Статьи

Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Арт. OLE-2640
Fujifilm X-S20 Body фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Беззеркальная  камера с датчиком изображения 26,1 МП  CMOS с процессором X-Processor 5. Размер матрицы 23,5 x 15,6 мм. Серийная съемка до 20 кадров в секунду. Светочувствительность до ISO 12800, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. Наклоняемый сенсорный ЖК-экран 3" разрешением 1,084,000 точек. Фокусировка по лицу. Камера совместима с объективами FUJIFILM X

155 250 ₽
В корзину
CANON EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 DC фотоаппарат
Арт. OLE-5306
CANON EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 DC фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
41 400 ₽
В корзину
CANON EOS 250D Kit Black + EF-S 18-55 DC фотоаппарат
Арт. OLE-5307
CANON EOS 250D Kit Black + EF-S 18-55 DC фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Легкая зеркальная камера с датчиком изображения 24,1 МП CMOS с процессором DIGIC 8. Размер матрицы 22,3 x 14,9 мм. Серийная съемка до 5 кадр/сек. Светочувствительность до ISO 25600, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. Наклоняемый сенсорный TFT-экран Clear View 3". Видео 4К. В комплекте объектив Canon EF-S 18-55mm f/4.0-5.6 IS STM

64 400 ₽
В корзину
CANON EOS R6 Mark II Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM фотоаппарат
Арт. OLE-5297
CANON EOS R6 Mark II Kit + RF 24-105/4-7.1 IS STM фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
247 250 ₽
В корзину
FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат
Арт. OLE-5294
FUJIFILM Instax Pal Camera Milky White фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
12 080 ₽
В корзину
FUJIFILM Instax Pal Camera Pistachio Green фотоаппарат
Арт. OLE-5295
FUJIFILM Instax Pal Camera Pistachio Green фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
12 080 ₽
В корзину
FUJIFILM Instax Pal Camera Powder Pink фотоаппарат
Арт. OLE-5296
FUJIFILM Instax Pal Camera Powder Pink фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
12 080 ₽
В корзину
SONY ZV-E10 Kit + 16-50 фотоаппарат черный
Арт. OLE-5303
SONY ZV-E10 Kit + 16-50 фотоаппарат черный
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
78 190 ₽
В корзину
Feiyu Pocket 3 Kit камера с 3-х осевой стабилизацией
Арт. OLE-5308
Feiyu Pocket 3 Kit камера с 3-х осевой стабилизацией
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
26 440 ₽
В корзину
Fisheye2 Camera Papaya Pop пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5342
Fisheye2 Camera Papaya Pop пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
7 480 ₽
В корзину
Kodak Ektar H35 Black пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5312
Kodak Ektar H35 Black пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
6 790 ₽
В корзину
Kodak Ektar H35 Brown пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5313
Kodak Ektar H35 Brown пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
6 790 ₽
В корзину
Kodak Ektar H35 Sand пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5314
Kodak Ektar H35 Sand пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
6 790 ₽
В корзину
Kodak Ektar H35 White пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5315
Kodak Ektar H35 White пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
6 790 ₽
В корзину
Kodak Ektar H35N Blue пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5316
Kodak Ektar H35N Blue пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
8 630 ₽
В корзину
Kodak M35 Film Camera Black пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5317
Kodak M35 Film Camera Black пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
2 630 ₽
В корзину
Kodak M35 Film Camera Grey пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5318
Kodak M35 Film Camera Grey пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
2 630 ₽
В корзину
Kodak M35 Film Camera Mint Green пленочный фотоаппарат
Арт. OLE-5319
Kodak M35 Film Camera Mint Green пленочный фотоаппарат
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
2 630 ₽
В корзину
Товары в архиве (144)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера