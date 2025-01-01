Пульты для смартфонов

Москва
Fujimi FJ-BTRC – беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов. Будет удобен тем фотографам, которые увлекаются мобилографией, ведут собственные блоги и имеют фотогалереи в известных социальных сетях.
Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.
Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.
