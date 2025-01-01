Фильтр

Пульты для смартфонов

Пульт дистанционного управления для смартфона через Bluetooth активирует кнопку спуска затвора в его камере. Это лишает необходимости использовать таймер, тем самым делая процесс съемки гораздо более гибким и удобным.

Преимущества использования пульта для смартфонов

Чаще всего кнопка спуска затвора на смартфоне находится на его экране, в отличие от физической кнопки на профессиональном фотоаппарате. Поэтому помимо очевидного удобства в контроле камеры на расстоянии, пульт также помогает избавиться от лишних вибраций, возникающих в момент прикосновения к экрану.

Выбор ДУ для смартфона

Пульт ДУ имеет смысл покупать вместе со штативом для смартфона.

Диапазон действия таких пультов зачастую составляет от 10 до 30 метров. При выборе обращайте внимание на совместимость с разными версиями операционных систем и моделями смартфонов. В зависимости от ОС может понадобиться установить дополнительное программное обеспечение для использования пульта. Все эти детали вы сможете уточнить у продавца-консультанта.

Пульт ДУ – удобное и компактное устройство, облегчающее жизнь каждому, кто любит делать селфи или же просто качественные продуманные снимки на свой смартфон.

Fujimi FJ-BTRC пульт для смартфонов
Fujimi FJ-BTRC пульт для смартфонов
Fujimi FJ-BTRC – беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов. Будет удобен тем фотографам, которые увлекаются мобилографией, ведут собственные блоги и имеют фотогалереи в известных социальных сетях.

Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.

Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.

