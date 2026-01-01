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Всего - 73 товара

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-9 %
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
Арт. MTG-0780
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 13 ч

SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C. Фиксатор SmallRig 2981B предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 / R6 / R5 C. Он крепиться на клетке SmallRig 2982B двумя винтами М3. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.

-9.46 %2 960 ₽
2 680 ₽
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-10 %
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Арт. MTG-2222
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Fotokvant VCB-03 ручка-держатель для нижнего угла съемки. Держатель изготовлен из алюминия. Устанавливается в "горячий башмак" камеры. Имеет 3 гнезда "холодный башмак" и множество отверстий с резьбами 3/8" и 1/4 " для установки дополнительного оборудования. Размеры 130х64 мм. Вес 166 гр.

-10 %2 350 ₽
2 110 ₽
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-10 %
Fotokvant RFLH-41 крепление для кабеля на камеру
Fotokvant RFLH-41 крепление для кабеля на камеру
Fotokvant RFLH-41 крепление для кабеля на камеру
Арт. MTG-4639
Fotokvant RFLH-41 крепление для кабеля на камеру
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Fotokvant RFLH-41 крепление для кабеля на камеру. Прижим из алюминия для удержания кабелей диаметром 5 и 7 мм к клетке или к штативному гнезду камеры. Резьба 1/4". Размеры 38х18х13 мм. Вес 21 гр.

-10 %390 ₽
350 ₽
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Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Арт. NVF-6359
Fotokvant VCB-02 ручка-держатель для нижнего угла съемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant NVF-6359 – ручка-держатель для нижнего угла съемки.

Крепится на горячий башмак. Изготовлена из алюминиевого сплава. Позволяет удобно снимать камерой с нижнего угла (от пола) съемки и для крепления дополнительного оборудования (микрофонов, освещения и прочего).

2 660 ₽
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SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов
SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов
SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов
Арт. OLE-1996
SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка ручка для клеток смартфонов

Облегченная боковая ручка, совместимая с клетками SmallRig для смартфонов (определенные модели клеток). Встроенный ключ для крепления и регулировки положения ручки. Три резьбовых отверстия ¼» для установки дополнительных аксессуаров.

3 180 ₽
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Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Арт. MTG-3236
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки. Обрезиненная рукоятка, ключ-шестигранник на магните в комплекте. Горячий башмак с фиксатором. Резьбы присоединения 1/4". Рекомендуется использовать с Selens 6923600589802 клетка для смартфона.

5 050 ₽
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Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Арт. MTG-3237
Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры. Рукоятка для подвеса камеры через "горячий башмак". Оснащена разъемом "горячий башмак" с фиксатором, отверстием для риг-направляющей с фиксатором и резьбами 1/4" и 3/8".

5 230 ₽
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SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR
SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR
SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR
Арт. MTG-3437
SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR. Выполнена из алюминия, совместимые камеры Sony A7CII / A7CR. Позволяет устанавливать камеру напрямую в головки штативов системы Arca Swiss.

3 620 ₽
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PULUZ PU3111B Metal Camera Cage металлическая клетка для Sony FX30/FX3
PULUZ PU3111B Metal Camera Cage металлическая клетка для Sony FX30/FX3
PULUZ PU3111B Metal Camera Cage металлическая клетка для Sony FX30/FX3
Арт. OLE-4755
PULUZ PU3111B Metal Camera Cage металлическая клетка для Sony FX30/FX3
Наличие
в наличии 1-3 шт

Металлическая клетка для камер Sony FX3 и FX30 предоставляет универсальную платформу для установки различных аксессуаров. Оснащена резьбовыми гнездами 1/4"-20 по всему периметру, а также холодным башмаком сверху и планкой НАТО слева. Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss. Камера надежно фиксируется в нескольких точках: через штативное гнездо, двумя винтами сверху и еще одним справа.


4 250 ₽
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SmallRig 4359 Universal Rotatable NATO боковая поворотная ручка
SmallRig 4359 Universal Rotatable NATO боковая поворотная ручка
SmallRig 4359 Universal Rotatable NATO боковая поворотная ручка
Арт. MTG-4235
SmallRig 4359 Universal Rotatable NATO боковая поворотная ручка
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 4359 Universal Rotatable NATO боковая поворотная ручка. Материал - Алюминиевый сплав / Силикон.Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление NATO.

14 840 ₽
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SmallRig 2904B Swivel/Tilt Adjustable Monitor Mount with Screws Mount поворотный держатель монитора
SmallRig 2904B Swivel/Tilt Adjustable Monitor Mount with Screws Mount поворотный держатель монитора
SmallRig 2904B Swivel/Tilt Adjustable Monitor Mount with Screws Mount поворотный держатель монитора
Арт. MTG-6248
SmallRig 2904B Swivel/Tilt Adjustable Monitor Mount with Screws Mount поворотный держатель монитора
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 2904B Swivel/Tilt Adjustable Monitor Mount with Screws Mount поворотный держатель монитора. Регулируемое подвижное крепление для монитора обеспечивает точное позиционирование дисплея под любым углом. Конструкция с двумя точками крепления 1/4" гарантирует надежную установку не клетку камеры, выдерживая вес до 1.5 кг.

3 500 ₽
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SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
Арт. DAN-4992
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ручка боковая SmallRig 2187B Wooden NATO Side Handle.

Деревянная боковая ручка предназначена для удобной съемки с рук. Она фиксируется зажимом НАТО, что позволяет произвести быстрый ее монтаж и демонтаж, и подходит для любой клетки имеющей крепление НАТО. Ручка имеет холодный башмак и резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" сверху, которые позволяют устанавливать другие аксессуары. Изготовлена из алюминия и дерева. Вес - 207 г.

9 560 ₽
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SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов
SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов
SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов
Арт. OLE-2004
SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов

Боковая ручка, совместимая с клетками SmallRig для смартфонов (определенные модели клеток). Разъем «холодный башмак». Можно закрепить с правой или левой стороны клетки. Предусмотрена регулировка положения ручки по высоте.

3 950 ₽
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SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3
SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3
SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3
Арт. MTG-2022
SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3
Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3. Клетка SmallRig 3884 обеспечивает дополнительную защиту цифровой камеры Canon EOS R3 и установку на неё необходимых для съемки аксессуаров и устройств. Камера надежно фиксируется в клетке с трех сторон, винтом ¼" снизу и двумя винтами М2,5 по бокам. Это гарантирует надежное соединение без люфтов и предохраняет корпус камеры от появления царапин и потертостей.

18 690 ₽
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SmallRig 1891B Left Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
SmallRig 1891B Left Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
SmallRig 1891B Left Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
Арт. OLE-2614
SmallRig 1891B Left Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ручная работа. Изготовленная из палисандра левая ручка устанавливается на клетку камеры или на розетку стандарта ARRI используемого рига. Регулируется по вертикали и под определенным диапазонов углов. Встроенный шестигранный ключ.

13 190 ₽
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SmallRig 1941B Right Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
SmallRig 1941B Right Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
SmallRig 1941B Right Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
Арт. OLE-2615
SmallRig 1941B Right Side Wooden Grip with Arri Rosette ручка боковая
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ручная работа. Изготовленная из палисандра правая ручка устанавливается на клетку камеры или на розетку стандарта ARRI используемого рига. Регулируется по вертикали и под определенным диапазонов углов. Встроенный шестигранный ключ.

13 190 ₽
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SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
Арт. OLE-2616
SmallRig 2165C Universal ARRI Locating Handle ручка верхняя
Наличие
в наличии 1-3 шт

Верхняя ручка крепится к камере или клетке с помощью стандартного винта ARRI 3/8”. Предусмотрено несколько отверстий с резьбой 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" для прикрепления дополнительных аксессуаров. Для монтажа микрофона или LED-осветителя ручка оснащена тремя разъемами «холодный башмак». Возможно горизонтальная или вертикальная ориентация ручки при установке.

6 810 ₽
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SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
Арт. OLE-2618
SmallRig 3260 Rotating NATO Handle (Left Side) ручка боковая, поворотная
Наличие
в наличии 1-3 шт

Поворотная левая ручка оснащена механизмом, позволяющим вращать ее вокруг узла крепления на 360°. С помощью кнопки блокировки поворотного механизма, расположенного под большим пальцем, изменять положение легко. Для установки ручки на клетках используется быстросъемное крепление NATO. Ручка оборудована резьбами ¼”, ⅜” и разъемом «холодный башмак» для монтажа дополнительного оборудования и аксессуаров. Максимальная нагрузка 5 кг

9 120 ₽
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