Циклорама

Циклорама – это плавный изогнутый фон без углов, создающий эффект бесконечного пространства. В фотостудиях её используют для предметной и портретной съёмки, чтобы избежать резких теней и линий горизонта.

Виды конструкций
Конструкции бывают прямые - без углов, с одним углом - 90° двухстернная циклорама и с двумя углами - трехстенная циклорама. Чаще всего их делают из гиспокартона, пенблоков или бетона. Самые сложные детали - элементы скругления и угловые элементы, они же самые уязвимые для поломки.

Преимущества циклорам
Циклорамы даёт идеально чистый фон, упрощает постобработку и позволяет создавать эффекты левитации. Подходит для съёмки товаров для каталогов, маркетплейсов, fashion-фото и видео в стиле «infinity wall». Съемка с циклорамой позволяет облегчить или даже полностью исключить дальнейшую постобработку фотографий или видео. Испачканную циклораму легко перекрасить, помыть или застелить фоном.

Как выбрать?
Учитывайте размеры студии, частоту и условия использования. Если у вас постоянно ведутся съемки посторонними людьми, то следует выбирать модули для циклорамы из прочных материалов. Самое частое повреждение циклорамы из гиспокартона - наступили на скругление ногой. Оно несложно восстанавливается, но требует времени и может сорвать следующую съемку. Старайтесь сделать циклораму не менее 3 метров шириной, поэтому если у вас помещение меньше, то выбирайте небольшие диметры скругления и прямую или двухстенную циклораму.

Fotokvant CLR-60 циклорама модуль прямой 1 м радиус 60 см из фибробетона
Fotokvant CLR-60 циклорама модуль прямой 1 м радиус 60 см из фибробетона
Fotokvant CLR-60 циклорама модуль прямой 1 м радиус 60 см из фибробетона
Арт. MTG-4568
Fotokvant CLR-60 циклорама модуль прямой 1 м радиус 60 см из фибробетона
Предзаказ от 8 до 14 дней

Прямой элемент циклорамы из фибробетона. Радиус скругления - 600 мм. Цена указана за блок длиной 1 м. Один блок может быть от 20 см до 1,2 метра. Цена будет изменена пропорционально. Перед покраской или шпаклевкой требуется покрыть грунтом типа Бетонконтакт.

12 490 ₽
Заказать
Fotokvant CLR-60х60 циклорама модуль угловой радиус 60 см из фибробетона
Fotokvant CLR-60х60 циклорама модуль угловой радиус 60 см из фибробетона
Fotokvant CLR-60х60 циклорама модуль угловой радиус 60 см из фибробетона
Арт. MTG-4569
Fotokvant CLR-60х60 циклорама модуль угловой радиус 60 см из фибробетона
Предзаказ от 8 до 14 дней

Угловой элемент циклорамы из фибробетона. Радиус скругления - 600 мм. Позволяет примыкать прямые блоки с трех сторон - справа, слева и вверх. Перед покраской или шпаклевкой требуется покрыть грунтом типа Бетонконтакт.

25 800 ₽
Заказать
Fotokvant CLR-70 циклорама модуль прямой 1 м радиус 70 см из фибробетона
Fotokvant CLR-70 циклорама модуль прямой 1 м радиус 70 см из фибробетона
Fotokvant CLR-70 циклорама модуль прямой 1 м радиус 70 см из фибробетона
Арт. MTG-4570
Fotokvant CLR-70 циклорама модуль прямой 1 м радиус 70 см из фибробетона
Предзаказ от 8 до 14 дней

Прямой элемент циклорамы из фибробетона. Радиус скругления - 700 мм. Цена указана за блок длиной 1 м. Один блок может быть от 30 см до 1,2 метра. Цена будет изменена пропорционально. Перед покраской или шпаклевкой требуется покрыть грунтом типа Бетонконтакт.

15 720 ₽
Заказать
Fotokvant CLR-70х70 циклорама модуль угловой радиус 70 см из фибробетона
Fotokvant CLR-70х70 циклорама модуль угловой радиус 70 см из фибробетона
Fotokvant CLR-70х70 циклорама модуль угловой радиус 70 см из фибробетона
Арт. MTG-4571
Fotokvant CLR-70х70 циклорама модуль угловой радиус 70 см из фибробетона
Предзаказ от 8 до 14 дней

Угловой элемент циклорамы из фибробетона. Радиус скругления - 700 мм. Позволяет примыкать прямые блоки с трех сторон - справа, слева и вверх. Перед покраской или шпаклевкой требуется покрыть грунтом типа Бетонконтакт.

31 200 ₽
Заказать
Fotokvant CLR-90 циклорама модуль прямой 1 м радиус 90 см из фибробетона
Fotokvant CLR-90 циклорама модуль прямой 1 м радиус 90 см из фибробетона
Fotokvant CLR-90 циклорама модуль прямой 1 м радиус 90 см из фибробетона
Арт. MTG-4572
Fotokvant CLR-90 циклорама модуль прямой 1 м радиус 90 см из фибробетона
Предзаказ от 8 до 14 дней

Прямой элемент циклорамы из фибробетона. Радиус скругления - 900 мм. Цена указана за блок длиной 1 м. Один блок может быть от 40 см до 1,2 метра. Цена будет изменена пропорционально. Перед покраской или шпаклевкой требуется покрыть грунтом типа Бетонконтакт.

19 240 ₽
Заказать
Fotokvant CLR-90х90 циклорама модуль угловой радиус 90 см из фибробетона
Fotokvant CLR-90х90 циклорама модуль угловой радиус 90 см из фибробетона
Fotokvant CLR-90х90 циклорама модуль угловой радиус 90 см из фибробетона
Арт. MTG-4573
Fotokvant CLR-90х90 циклорама модуль угловой радиус 90 см из фибробетона
Предзаказ от 8 до 14 дней

Угловой элемент циклорамы из фибробетона. Радиус скругления - 900 мм. Позволяет примыкать прямые блоки с трех сторон - справа, слева и вверх. Перед покраской или шпаклевкой требуется покрыть грунтом типа Бетонконтакт.

36 270 ₽
Заказать
