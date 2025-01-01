Циклорама – это плавный изогнутый фон без углов, создающий эффект бесконечного пространства. В фотостудиях её используют для предметной и портретной съёмки, чтобы избежать резких теней и линий горизонта.

Виды конструкций

Конструкции бывают прямые - без углов, с одним углом - 90° двухстернная циклорама и с двумя углами - трехстенная циклорама. Чаще всего их делают из гиспокартона, пенблоков или бетона. Самые сложные детали - элементы скругления и угловые элементы, они же самые уязвимые для поломки.

Преимущества циклорам

Циклорамы даёт идеально чистый фон, упрощает постобработку и позволяет создавать эффекты левитации. Подходит для съёмки товаров для каталогов, маркетплейсов, fashion-фото и видео в стиле «infinity wall». Съемка с циклорамой позволяет облегчить или даже полностью исключить дальнейшую постобработку фотографий или видео. Испачканную циклораму легко перекрасить, помыть или застелить фоном.

Как выбрать?

Учитывайте размеры студии, частоту и условия использования. Если у вас постоянно ведутся съемки посторонними людьми, то следует выбирать модули для циклорамы из прочных материалов. Самое частое повреждение циклорамы из гиспокартона - наступили на скругление ногой. Оно несложно восстанавливается, но требует времени и может сорвать следующую съемку. Старайтесь сделать циклораму не менее 3 метров шириной, поэтому если у вас помещение меньше, то выбирайте небольшие диметры скругления и прямую или двухстенную циклораму.