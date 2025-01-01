Питер

Санкт-Петербург - место для хороших фотографий

Просто возьми правильные инструменты!

Фоны

Бумажные фоны в Фотогоре!

Лучшее качество и разумные цены

Контакты

Контакты

Вы также можете написать нам в WhatsApp, Telegram на телефон +79251221098

  • 333@photogora.ru (для физических и юридических лиц)
  • studio@photogora.ru (монтаж студий, сборка фотостудий с нуля)
  • opt@photogora.ru (для фотомагазинов, торгующих фототехникой)

г. Москва, 107023, ул. Малая Семеновская 3с6 (м.Электрозаводская)

Менеджеры интернет-магазина Фотогора всегда доступны для общения и готовы ответить на ваши вопросы. Вы можете связаться с нами в рабочее время по телефону или же написать на электронную почту, чтобы получить полноценную консультацию по интересующему вас вопросу.

Режим работы пункта самовывоза (Москва)

  • понедельник-пятница – 10:30 - 21:00
  • суббота-воскресенье – 11:00 - 18:00

ООО "Верн"

  • ИНН 9718083602
  • ОГРН 5177746292521
  • р/с 40702810238000159979 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
  • к/с 30101810400000000225
  • БИК 044525225
  • ID для ЭДО 2BE7f7bd308fc4f4a90890886f3ea2183e5
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

