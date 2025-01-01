Быстрораскладные фоны

Москва
Fotokvant BG-2424 Blue Green - тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 92 см.
Selens 8402398 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.
Selens 8402399 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол для хранения и переноски в комплекте.
Selens 840322 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.
Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.
Selens 840324 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.
Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Grifon 2B1530-06/08 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет голубой/пурпурный.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Phottix (86538) – складной фон-рассеиватель из прозрачного белого материала.
Модель многофункциональна, может быть использована в качестве рассеивателя для уменьшения светового потока и получения мягкого освещения. Также применяется и как универсальный мобильный фон. Для хранения и транспортировки рассеиватель складывается в переносную сумку диаметром 65 см. Вес - 2,0 кг.
Lastolite LB56NO New York/Ohio – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.
Fotokvant BG-1821 Blue Green – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.
Фон Fotokvant BG-1821 Red Tie-dye.
Фон тканевый складной, красный, пятнистый на каркасе. Размер 1,8х2,1 м. Компактно переносится, складывается в круг размером 74 см.
Фон E-IMAGE RE2010 black складной, черный, размер - 1,5х2 м.
Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон.
Тканевый складной фон Fotokvant BG-1821 Green зеленый, хромакей, размер - 1,8х2,1 м.
Складной тканевый фон размером 180х210 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - зеленый, хромакей. Компактно переносится, складывается в круг размером 74 см.
Мобильная система установки фона Phottix (83433) Collapsible Q-Drop KIT размер - 152 х 226 см.
Система установки фона, состоящая из разборной рамы и двух двусторонних фонов. Размер рамы - 152 х 226 см. Цвета фонов: зеленый, синий, черный и белый.
Raylab RF-12 - тканевый двусторонний фотофон с самыми популярными цветами зеленый/синий.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.
Raylab RF-12 - тканевый двусторонний фотофон с самыми популярными цветами белый/черный.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.
Phottix 86537 Collapsible Green & Blue Background фон 150x200 см зеленый и синий.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.
