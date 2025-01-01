Быстрораскладные фоны

Складные тканевые фоны используют в студийной и выездной съемке, их удобно хранить, переносить (они легкие) и перевозить в легковом транспорте. Это удобный аксессуар, позволяющий разнообразить сцены и добавить в рабочий процесс новые художественные приемы.

Модели на гибком, но прочном каркасе особо удобны. Их устанавливают без специальных поддерживающих систем (можно просто прислонить к вертикальной опоре или стене), что позволяет использовать конструкцию практически везде.

Сложенный аксессуар можно подготовить к работе просто развернув его за считанные секунды. Ткань на каркасе натягивается, на ней нет естественных заломов и складок. Цветовой тон поэтому не изменяется и на фото при боковом освещении не появляются нежелательные тени.

Выбор фотофонов из ткани в интернет-магазине Фотогора

В продаже на сайте Фотогора представлены качественные брендовые товары, рассчитанные на длительное, активное использование. У нас можно купить складные тканевые фоны разных размеров и цветов, в том числе белые задники и двусторонние сине-зеленые хромакеи, предназначенные для съемки с дальнейшей обработкой в графических редакторах. Также на сайте продаются комплекты из нескольких экземпляров с разными оттенками.

Мы предлагаем модели из высокопрочного капрона с антибликовым покрытием, тканей, устойчивых к выцветанию, истиранию и образованию складок.

Фотофоны имеют жесткий каркас из качественной стали и различные комплектации, например:

полог, откидывающийся на пол;

защитный транспортировочный чехол и т.д.

Складные тканевые фоны в Москве продаются с курьерской доставкой или самовывозом из наших пунктов выдачи. В другие регионы России покупки транспортируются транспортными компаниями.

Все товары гарантированно качественны и доступны по стоимости. Для профессиональных фотостудий и школ фотографии действуют специальные цены с выгодными скидками.