Быстрораскладные фоны

Складные тканевые фоны используют в студийной и выездной съемке, их удобно хранить, переносить (они легкие) и перевозить в легковом транспорте. Это удобный аксессуар, позволяющий разнообразить сцены и добавить в рабочий процесс новые художественные приемы.

fabric-panel-3

Модели на гибком, но прочном каркасе особо удобны. Их устанавливают без специальных поддерживающих систем (можно просто прислонить к вертикальной опоре или стене), что позволяет использовать конструкцию практически везде.

fabric-panel-1

Сложенный аксессуар можно подготовить к работе просто развернув его за считанные секунды. Ткань на каркасе натягивается, на ней нет естественных заломов и складок. Цветовой тон поэтому не изменяется и на фото при боковом освещении не появляются нежелательные тени.

Выбор фотофонов из ткани в интернет-магазине Фотогора

В продаже на сайте Фотогора представлены качественные брендовые товары, рассчитанные на длительное, активное использование. У нас можно купить складные тканевые фоны разных размеров и цветов, в том числе белые задники и двусторонние сине-зеленые хромакеи, предназначенные для съемки с дальнейшей обработкой в графических редакторах. Также на сайте продаются комплекты из нескольких экземпляров с разными оттенками.

Мы предлагаем модели из высокопрочного капрона с антибликовым покрытием, тканей, устойчивых к выцветанию, истиранию и образованию складок.

fabric-panel-2

Фотофоны имеют жесткий каркас из качественной стали и различные комплектации, например:

  • полог, откидывающийся на пол;
  • защитный транспортировочный чехол и т.д.

Складные тканевые фоны в Москве продаются с курьерской доставкой или самовывозом из наших пунктов выдачи. В другие регионы России покупки транспортируются транспортными компаниями.

Все товары гарантированно качественны и доступны по стоимости. Для профессиональных фотостудий и школ фотографии действуют специальные цены с выгодными скидками.

Fotokvant BG-2424 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 2.4х2.4 м
Fotokvant BG-2424 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 2.4х2.4 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
Fotokvant BG-2424 Blue Green - тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 92 см.

Selens 8402398 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 8402398 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Selens 8402398 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.

Selens 8402399 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 8402399 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Selens 8402399 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол для хранения и переноски в комплекте.

Selens 840322 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 840322 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Selens 840322 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.

Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Selens 840323 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.

Selens 840324 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Selens 840324 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Selens 840324 oval printing background board фон с рисунком 150х200 см. Художественный фон изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Размер 1,5х2 метра, в сложенном виде представляет круг диаметром 66 см. Чехол дл хранения и переноски в комплекте.

Grifon 2B1530-02/13 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Grifon 2B1530-02/13 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon 2B1530-02/13 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет черный/желтый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.

 

Grifon 2B1530-06/08 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Grifon 2B1530-06/08 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon 2B1530-06/08 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет голубой/пурпурный.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.

Phottix 86538 складной фон-рассеиватель 150х200 см белый
Phottix 86538 складной фон-рассеиватель 150х200 см белый
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (86538) – складной фон-рассеиватель из прозрачного белого материала.

Модель многофункциональна, может быть использована в качестве рассеивателя для уменьшения светового потока и получения мягкого освещения. Также применяется и как универсальный мобильный фон. Для хранения и транспортировки рассеиватель складывается в переносную сумку диаметром 65 см. Вес - 2,0 кг.

Lastolite LB56NO New York/Ohio фотофон складной 150х180 см
Lastolite LB56NO New York/Ohio фотофон складной 150х180 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Lastolite LB56NO New York/Ohio – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

Fotokvant BG-1821 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 1,8х2,1 м
Fotokvant BG-1821 Blue Green фон тканевый складной синий-зеленый хромакей 1,8х2,1 м
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BG-1821 Blue Green – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.

Fotokvant BG-1821 Red Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной красный пятнистый
Fotokvant BG-1821 Red Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной красный пятнистый
Москва: в наличии 1-3 шт
Фон Fotokvant BG-1821 Red Tie-dye.

Фон тканевый складной, красный, пятнистый на каркасе. Размер 1,8х2,1 м. Компактно переносится, складывается в круг размером 74 см.


E-IMAGE RE2010 black фон складной черный 1,5х2м
E-IMAGE RE2010 black фон складной черный 1,5х2м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Фон E-IMAGE RE2010 black складной, черный, размер - 1,5х2 м.

Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон.

Fotokvant BG-1821 Green фон тканевый складной зеленый хромакей 1,8х2,1 м
Fotokvant BG-1821 Green фон тканевый складной зеленый хромакей 1,8х2,1 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Тканевый складной фон Fotokvant BG-1821 Green зеленый, хромакей, размер - 1,8х2,1 м.

Складной тканевый фон размером 180х210 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - зеленый, хромакей. Компактно переносится, складывается в круг размером 74 см.

Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Мобильная система установки фона Phottix (83433) Collapsible Q-Drop KIT размер - 152 х 226 см.

Система установки фона, состоящая из разборной рамы и двух двусторонних фонов. Размер рамы - 152 х 226 см. Цвета фонов: зеленый, синий, черный и белый. 

Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий
Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab RF-12 - тканевый двусторонний фотофон с самыми популярными цветами зеленый/синий.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.

Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 150x200 см
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 150x200 см
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab RF-12 - тканевый двусторонний фотофон с самыми популярными цветами белый/черный.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.

Phottix 86537 Collapsible Green &amp; Blue Background фон 150x200 см зеленый и синий
Phottix 86537 Collapsible Green & Blue Background фон 150x200 см зеленый и синий
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Phottix 86537 Collapsible Green & Blue Background фон 150x200 см зеленый и синий. 

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.

