Аксессуары для зонтов и софтбоксов

В интернет-магазине Фотогора продаются все необходимые аксессуары для зонтов и софтбоксов. С ними вы сможете добиться нужных вам эффектов, изменить световой рисунок, форму и параметры луча от источника.

Если у вас есть стандартный или параболический зонт, его можно превратить в полноценный софтбокс со всем набором характеристик. Для этого достаточно воспользоваться диффузором (рассеивателем). Его закрепляют на куполе, создавая закрытую конструкцию. Она позволяет создать мягкий, рассеянный свет, убрать резкие тени и паразитные блики, избежать потери светопотока.

Диффузор или шторки также можно установить на софтбокс, стрипбокс, октобокс

Свет будет направленным, примет нужную фотографу форму. Бленда ограничит угловую засветку, поможет акцентировать детали. Чтобы получить узкий луч, изменить его вид, можно также использовать маску из плотной светонепроницаемой ткани.

Такой аксессуар позволяет изменить вид блика на поверхности предмета или в глазах модели, изменить световой рисунок и т.д.

Также в каталоге вы найдете

  • фокусировочные крепления для использования с софтбоксами и параболическими зонтами — изменяя длину штанги, можно четче отграничивать световое пятно;
  • дополнительные дефлекторы — установив плашку в центре софтбокса с помощью винта, можно превратить его в тарелку для портретной и бьюти-съемки, внутренняя поверхность поможет создать мягкое, рассеянное освещение;
  • фронтальные рассеиватели для установки на софтбокс — чтобы создать полностью плоскую поверхность, получить фильтр нейтральной плотности для создания мягкого, широкого угла.

Аксессуары совместимы с софтбоксами разных моделей, поэтому при выборе обращайте внимание на характеристики. Найти систему под имеющиеся у вас световые модификаторы помогут консультанты магазина.

Phottix 85385 Premio серебряная подложка для зонта 85 см
Phottix 85385 Premio серебряная подложка для зонта 85 см
Phottix (85385) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 85 см.

Плотный черный рассеиватель диаметром 85 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.

Aurora SFS 810 диффузор-маска круглая на софтбокс 80х100 см
Aurora SFS 810 диффузор-маска круглая на софтбокс 80х100 см
Aurora SFS 810 – маска для софтбокса.

Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 80х100.

Aurora СFS 1218 диффузор на софтбокс
Aurora СFS 1218 диффузор на софтбокс
Aurora СFS 1218 - диффузор-маска круглая для софтбокса 120х180 см

Aurora СFS 612 диффузор на софтбокс
Aurora СFS 612 диффузор на софтбокс
Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.

Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120. 

Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.

Aurora UD 115B диффузор на зонт
Aurora UD 115B диффузор на зонт
Aurora UD 115B – диффузор на зонт. Закрепив его на фотозонт, вы получите софтбокс со всеми его положительными качествами. Диаметр, см – 115. Цвет черный. 

Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см
Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см
Phottix (85386) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 120 см.

Плотный черный рассеиватель диаметром 120 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.

Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Рассеиватель Fotokvant U-SB-130 для параболического зонта 130 см.

Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 130 см.



Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Алюминевый рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° со встроенным креплением для зонта, байонетом Bowens, диаметром 15 см, уголом рассеяния 110°.

Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Godox DPU-165T рассеиватель просветный для фотозонта
Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта. Применяется для параболических фотозонтов Godox UB-165S серебро и Godox UB-165W белый. Преобразует фотозонт в софтбокс.

Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса. 

Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 60. Диаметры концов, мм – 6.

Fotokvant SB-CS63 спица металлическая 63 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS63 спица металлическая 63 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS63 спица металлическая 63 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS63 спица металлическая 63 см для софтбокса.

Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 70х100 см или близкого по размеру. Длина, см – 63. Диаметры концов, мм – 6 мм.

Fotokvant SB-CS67 спица металлическая 67 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS67 спица металлическая 67 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS67 спица металлическая 67 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS67 спица металлическая 67 см для софтбокса. 

Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 30х120 см. Длина, см – 67. Диаметры концов, мм – 6.

Fotokvant SB-CS68 спица металлическая 68 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS68 спица металлическая 68 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS68 спица металлическая 68 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS68 спица металлическая 68 см для софтбокса.

Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 90х90 см. Длина, см – 68. Диаметры концов, мм – 6.

Fotokvant SB-CS73 спица металлическая 73 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS73 спица металлическая 73 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS73 спица металлическая 73 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS73 спица металлическая 73 см для софтбокса. 

Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 60х200 см. Длина, см – 73. Диаметры концов, мм – 6.

Fotokvant SB-CS76 спица металлическая 76 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS76 спица металлическая 76 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS76 спица металлическая 76 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS76 спица металлическая 76 см для софтбокса. 

Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 80х120 см или близкого по параметрам. Длина, см – 76. Диаметры концов, мм – 6 мм.

Fotokvant SB-CS85 спица металлическая 85 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS85 спица металлическая 85 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS85 спица металлическая 85 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS85 спица металлическая 85 см для софтбокса. 

Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 30х160 см. Длина, см – 85. Диаметры концов, мм – 6.

Fotokvant SB-CS55 спица металлическая 55 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS55 спица металлическая 55 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS55 спица металлическая 55 см для софтбокса
Fotokvant SB-CS55 спица металлическая 55 см для софтбокса. Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 55. Диаметры концов, мм – 6. 

