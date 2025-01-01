Аксессуары для зонтов и софтбоксов

Москва
Phottix (85385) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 85 см.
Плотный черный рассеиватель диаметром 85 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.
Aurora SFS 810 – маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 80х100.
Aurora СFS 1218 - диффузор-маска круглая для софтбокса 120х180 см
Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.
Aurora UD 115B – диффузор на зонт. Закрепив его на фотозонт, вы получите софтбокс со всеми его положительными качествами. Диаметр, см – 115. Цвет черный.
Phottix (85386) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 120 см.
Плотный черный рассеиватель диаметром 120 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.
Рассеиватель Fotokvant U-SB-130 для параболического зонта 130 см.
Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 130 см.
Алюминевый рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° со встроенным креплением для зонта, байонетом Bowens, диаметром 15 см, уголом рассеяния 110°.
Рассеиватель Godox DPU-165T просветный для фотозонта. Применяется для параболических фотозонтов Godox UB-165S серебро и Godox UB-165W белый. Преобразует фотозонт в софтбокс.
Fotokvant SB-CS60 спица металлическая 60 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 60. Диаметры концов, мм – 6.
Fotokvant SB-CS63 спица металлическая 63 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 70х100 см или близкого по размеру. Длина, см – 63. Диаметры концов, мм – 6 мм.
Fotokvant SB-CS67 спица металлическая 67 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 30х120 см. Длина, см – 67. Диаметры концов, мм – 6.
Fotokvant SB-CS68 спица металлическая 68 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 90х90 см. Длина, см – 68. Диаметры концов, мм – 6.
Fotokvant SB-CS73 спица металлическая 73 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 60х200 см. Длина, см – 73. Диаметры концов, мм – 6.
Fotokvant SB-CS76 спица металлическая 76 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 80х120 см или близкого по параметрам. Длина, см – 76. Диаметры концов, мм – 6 мм.
Fotokvant SB-CS85 спица металлическая 85 см для софтбокса.
Дополнительная металлическая спица для софтбокса размером 30х160 см. Длина, см – 85. Диаметры концов, мм – 6.
Fotokvant SB-CS55 спица металлическая 55 см для софтбокса. Дополнительная металлическая спица для софтбокса. Длина, см – 55. Диаметры концов, мм – 6.
