В интернет-магазине Фотогора продаются все необходимые аксессуары для зонтов и софтбоксов. С ними вы сможете добиться нужных вам эффектов, изменить световой рисунок, форму и параметры луча от источника.

Если у вас есть стандартный или параболический зонт, его можно превратить в полноценный софтбокс со всем набором характеристик. Для этого достаточно воспользоваться диффузором (рассеивателем). Его закрепляют на куполе, создавая закрытую конструкцию. Она позволяет создать мягкий, рассеянный свет, убрать резкие тени и паразитные блики, избежать потери светопотока.

Диффузор или шторки также можно установить на софтбокс, стрипбокс, октобокс

Свет будет направленным, примет нужную фотографу форму. Бленда ограничит угловую засветку, поможет акцентировать детали. Чтобы получить узкий луч, изменить его вид, можно также использовать маску из плотной светонепроницаемой ткани.

Такой аксессуар позволяет изменить вид блика на поверхности предмета или в глазах модели, изменить световой рисунок и т.д.

Также в каталоге вы найдете

фокусировочные крепления для использования с софтбоксами и параболическими зонтами — изменяя длину штанги, можно четче отграничивать световое пятно;

дополнительные дефлекторы — установив плашку в центре софтбокса с помощью винта, можно превратить его в тарелку для портретной и бьюти-съемки, внутренняя поверхность поможет создать мягкое, рассеянное освещение;

фронтальные рассеиватели для установки на софтбокс — чтобы создать полностью плоскую поверхность, получить фильтр нейтральной плотности для создания мягкого, широкого угла.

Аксессуары совместимы с софтбоксами разных моделей, поэтому при выборе обращайте внимание на характеристики. Найти систему под имеющиеся у вас световые модификаторы помогут консультанты магазина.