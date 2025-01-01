Фильтр

Микрофоны настольные

Магазин Фотогора предлагает

настольные микрофоны для организации конференций и видеочатов, домашнего, офисного использования, записи трансляций в студиях, дистанционных выступлений, пресс-конференций и других нужд

Мы отбираем для каталога продукцию проверенных марок, которая при доступной цене демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики и качество звука.

У нас вы найдете конденсаторные модели, как нельзя лучше подходящие для использования в помещении. Такие микрофоны лучше, чем динамические, передают звук, предотвращают передачу вибраций на корпус благодаря полиуретановой подложке. Конструктивное исполнение предполагает установку оборудования на горизонтальных поверхностях, но в каталоге есть и модели с вертикальным монтажом.

В каталоге вы найдете настольные модели

  • с разной диаграммой направленности — круговой (улавливаются все звуки, в независимости от положения источника), кардиоидной, для отчетливой, естественной записи, и т.д.;
  • с легким и прочным корпусом из сплава цинка или других металлов;
  • с разными разъемами — mini-XLR, USB для подключения микрофона к компьютеру;
  • с фантомным питанием 48В и т.д.

Консультанты найдут для вас микрофон с подходящим частотным диапазоном, выходным импендансом, чувствительностью или отношением сигнал/шум. В комплекте с оборудованием, как правило, поставляется кабель и инструкция по эксплуатации.

Дополнительные аксессуары, стойки, штативы также можно заказать на сайте Фотогора.

При заказе товаров мы поможем выбрать надежную транспортную компанию или курьерскую службу для доставки чувствительного оборудования. У нас также предусмотрен самовывоз из пункта выдачи в Москве. По столице и Подмосковью можно организовать доставку силами нашего магазина.

Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Арт. NVF-8115
Boya BY-MC2 конференц-микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-MC2 – конференц-микрофон, дает возможность снимать звук на дистанции до 6 метров, покрывая при этом сектор в 180 градусов. Суперкардиоидная направленность парных головок микрофона, позволяет передавать с оптимальным уровнем и четкостью голос каждого, сидящего по периметру стола, участника конференции.

9 440 ₽
В корзину
Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон
Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон
Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон
Арт. DAN-7811
Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

BOYA BY-PM500 – это конденсаторный USB микрофон, совместимый с компьютерами, оснащёнными USB портом, и большинством смартфонов, имеющих Type-C разъём. Его использование подходит для студийной звукозаписи в домашних условиях, запись вокала, музыкальных инструментов и прочее. 

6 190 ₽
В корзину
SYNCO CMic-V2 конденсаторный USB микрофон
Арт. OLE-1845
SYNCO CMic-V2 конденсаторный USB микрофон
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

SYNCO CMic-V2 конденсаторный USB микрофон

Кардиоидный USB микрофон с системой мониторинга подходит для записи подкастов, стрима, трансляций, видео. Обеспечивает захват звука спереди, отсекая звуки с противоположной стороны. Оснащен высококачественным кардиоидным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Высокая частота дискретизации звука 192кГц/24 бита для максимально точного воспроизведения звука. Технология кодирования звука Synco для чистого и естественныого звука с высокой детализацией без дополнительной окраски.

4 490 ₽
В корзину
Audio-Technica ATR4650-USB микрофон
Audio-Technica ATR4650-USB микрофон
Audio-Technica ATR4650-USB микрофон
Арт. DAN-5908
Audio-Technica ATR4650-USB микрофон
Временно нет в наличии

Микрофон Audio-Technica ATR4650-USB.

Компактный конденсаторный микрофон, отлично подходящий для подкастов, видео- и телеконференций, а также записи совещаний и аудиозаметок. Благодаря встроенной клипсе для одежды, микрофон можно использовать как петличный. Комплектуется кабелем длиной 1,8 м оснащенным штекером USB-C и адаптером USB-C - USB-A.

2 189 ₽
В корзину
Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Арт. DAN-7808
Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

BOYA BY-GM18CB – это кардиоидный конденсаторный микрофон с держателем gooseneck. Идеальное решение для проведения лекций, конференций и заседаний. Благодаря кардиоидной диаграмме направленности чётко улавливаются звуки речи, исходящие из источника, расположенного перед микрофоном, тем самым обеспечивая чистое и внятное воспроизведение речи. Стержень микрофона BY-GM18CB оборудован верхним и нижним gooseneck элементом, что позволит Вам располагать капсюль непосредственно перед говорящим для достижения оптимального звучания. Светодиодное кольцо под микрофонным капсюлем является индикатором включения/выключения устройства. Источником питания для BY-GM18CB могут служить 2 батарейки типа AAA или 48В фантомное питание через разъём XLR

5 560 ₽
В корзину
-20 %
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Арт. OLE-1601
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB

Простой в использовании профессиональный настольный USB-микрофон с RGB-подсветкой и управлением через приложение для смартфона Godox Mic, которое управляет всеми параметрами микрофона. Микрофон создан специально для киберспортсменов и стримеров для трансляций  в режиме реального времени. Совместим с ПК (Win 7, 8 и 10 / Mac OS), PS5 и PS4, подключается по технологии plug-and-play к мобильному устройству или ПК с помощью кабеля USB Type-C и сразу готов к записи чистого и качественного звука.

-20 %16 990 ₽
13 590 ₽
В корзину
SYNCO CMic-V1M конденсаторный USB микрофон
Арт. OLE-1844
SYNCO CMic-V1M конденсаторный USB микрофон
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SYNCO CMic-V1M конденсаторный USB микрофон

Кардиоидный USB микрофон с системой мониторинга подходит для записи подкастов, стрима, трансляций, видео. Обеспечивает захват звука спереди, отсекая звуки с противоположной стороны. Оснащен высококачественным кардиоидным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Высокая частота дискретизации звука 48кГц/24 бита для более точного воспроизведения звука. Технология кодирования звука Synco для чистого и естественного звука с высокой детализацией без дополнительной окраски.

3 190 ₽
В корзину
