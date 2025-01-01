Микрофоны настольные

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-MC2 – конференц-микрофон, дает возможность снимать звук на дистанции до 6 метров, покрывая при этом сектор в 180 градусов. Суперкардиоидная направленность парных головок микрофона, позволяет передавать с оптимальным уровнем и четкостью голос каждого, сидящего по периметру стола, участника конференции.
BOYA BY-PM500 – это конденсаторный USB микрофон, совместимый с компьютерами, оснащёнными USB портом, и большинством смартфонов, имеющих Type-C разъём. Его использование подходит для студийной звукозаписи в домашних условиях, запись вокала, музыкальных инструментов и прочее.
SYNCO CMic-V2 конденсаторный USB микрофон
Кардиоидный USB микрофон с системой мониторинга подходит для записи подкастов, стрима, трансляций, видео. Обеспечивает захват звука спереди, отсекая звуки с противоположной стороны. Оснащен высококачественным кардиоидным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Высокая частота дискретизации звука 192кГц/24 бита для максимально точного воспроизведения звука. Технология кодирования звука Synco для чистого и естественныого звука с высокой детализацией без дополнительной окраски.
Микрофон Audio-Technica ATR4650-USB.
Компактный конденсаторный микрофон, отлично подходящий для подкастов, видео- и телеконференций, а также записи совещаний и аудиозаметок. Благодаря встроенной клипсе для одежды, микрофон можно использовать как петличный. Комплектуется кабелем длиной 1,8 м оснащенным штекером USB-C и адаптером USB-C - USB-A.
BOYA BY-GM18CB – это кардиоидный конденсаторный микрофон с держателем gooseneck. Идеальное решение для проведения лекций, конференций и заседаний. Благодаря кардиоидной диаграмме направленности чётко улавливаются звуки речи, исходящие из источника, расположенного перед микрофоном, тем самым обеспечивая чистое и внятное воспроизведение речи. Стержень микрофона BY-GM18CB оборудован верхним и нижним gooseneck элементом, что позволит Вам располагать капсюль непосредственно перед говорящим для достижения оптимального звучания. Светодиодное кольцо под микрофонным капсюлем является индикатором включения/выключения устройства. Источником питания для BY-GM18CB могут служить 2 батарейки типа AAA или 48В фантомное питание через разъём XLR
Godox EM68X микрофон с подсветкой RGB
Простой в использовании профессиональный настольный USB-микрофон с RGB-подсветкой и управлением через приложение для смартфона Godox Mic, которое управляет всеми параметрами микрофона. Микрофон создан специально для киберспортсменов и стримеров для трансляций в режиме реального времени. Совместим с ПК (Win 7, 8 и 10 / Mac OS), PS5 и PS4, подключается по технологии plug-and-play к мобильному устройству или ПК с помощью кабеля USB Type-C и сразу готов к записи чистого и качественного звука.
SYNCO CMic-V1M конденсаторный USB микрофон
Кардиоидный USB микрофон с системой мониторинга подходит для записи подкастов, стрима, трансляций, видео. Обеспечивает захват звука спереди, отсекая звуки с противоположной стороны. Оснащен высококачественным кардиоидным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Высокая частота дискретизации звука 48кГц/24 бита для более точного воспроизведения звука. Технология кодирования звука Synco для чистого и естественного звука с высокой детализацией без дополнительной окраски.
Работай с цветом без бликов
Wansen