Хомуты и стяжки

Хомуты для проводов
Хомуты - необходимый аксессуар любой студии. Организация проводов важна не только с эстетической точки зрения, но и наиболее важна для безопасности людей и сохранности осветителей.
Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.
Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности.
KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон
Стяжка-липучка черного цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной организации свободных кабелей или оборудования необычной формы. В отличие от уже готовых стяжек с фиксированной длиной отрезая необходимую длину от рулона, вы получаете стяжку по индивидуальным размерам!
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут синяя 10 шт
Стяжка-хомут синего цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы.
KUPO MEZ221-W Molded EZ-Tie Cable white 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут белая 10 шт
Стяжка-хомут белого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы.
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут желтая 10 шт
Стяжка-хомут желтого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы.
KUPO BG5006BK Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) black комплект 10 шт стяжек-хомутов черные. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет черный
Материал резина
KUPO BG5006BL Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) blue комплект 10 шт стяжек-хомутов синие. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет синий
Материал резина
KUPO BG5006N Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) natural комплект 10 шт стяжек-хомутов бежевые. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет бежевый
Материал резина
KUPO BG5006O Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) orange комплект 10 шт стяжек-хомутов оранжевые. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет оранжевый
Материал резина
KUPO BG5006R Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) red комплект 10 шт стяжек-хомутов красные. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет красный
Материал резина
KUPO BG5006Y Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) yellow комплект 10 шт стяжкек-хомутов желтые. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет желтый
Материал резина
KUPO BG5006G Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) green комплект 10 шт стяжкек-хомутов зеленых. тяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет зеленый
Материал резина
KUPO BG5006M Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) mixed комплект 10 шт стяжкек-хомутов микс. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет бежевый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, черный.
Материал резина
