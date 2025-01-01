Фильтр

Всего - 13 товаров

Хомуты и стяжки

Хомуты для проводов

Хомуты - необходимый аксессуар любой студии. Организация проводов важна не только с эстетической точки зрения, но и наиболее важна для безопасности людей и сохранности осветителей.

Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см
Арт. DAN-9570
Fotokvant CLH-17B стяжка-хомут черный 17 см
Наличие
Санкт-Петербург: более 10 шт

Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.
Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности. 

50 ₽
В корзину
KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон
Арт. OLE-1557
KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO MEZ-S1605B Molded EZ-Tie Strap, black 16mm x 5 m стяжка-липучка черная рулон

Стяжка-липучка черного цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной организации свободных кабелей или оборудования необычной формы. В отличие от уже готовых стяжек с фиксированной длиной отрезая необходимую длину от рулона, вы получаете стяжку по индивидуальным размерам!

890 ₽
В корзину
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт
Арт. OLE-1558
KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут синяя 10 шт
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO MEZ221-BL Molded EZ-Tie Cable blue 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут синяя 10 шт

Стяжка-хомут синего цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы. 


730 ₽
В корзину
KUPO MEZ221-W Molded EZ-Tie Cable white 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут белая 10 шт
KUPO MEZ221-W Molded EZ-Tie Cable white 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут белая 10 шт
Арт. OLE-1559
KUPO MEZ221-W Molded EZ-Tie Cable white 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут белая 10 шт
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

KUPO MEZ221-W Molded EZ-Tie Cable white 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут белая 10 шт 

Стяжка-хомут белого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы. 

730 ₽
В корзину
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут желтая 10 шт
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут желтая 10 шт
Арт. OLE-1560
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут желтая 10 шт
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

 KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут желтая 10 шт 

Стяжка-хомут желтого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы. 

730 ₽
В корзину
KUPO BG5006BK Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) black комплект 10 шт стяжек-хомутов черные
KUPO BG5006BK Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) black комплект 10 шт стяжек-хомутов черные
KUPO BG5006BK Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) black комплект 10 шт стяжек-хомутов черные
Арт. MTG-1874
KUPO BG5006BK Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) black комплект 10 шт стяжек-хомутов черные
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

KUPO BG5006BK Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) black комплект 10 шт стяжек-хомутов черные. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет черный
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
KUPO BG5006BL Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) blue комплект 10 шт стяжек-хомутов синие
KUPO BG5006BL Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) blue комплект 10 шт стяжек-хомутов синие
KUPO BG5006BL Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) blue комплект 10 шт стяжек-хомутов синие
Арт. MTG-1875
KUPO BG5006BL Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) blue комплект 10 шт стяжек-хомутов синие
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO BG5006BL Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) blue комплект 10 шт стяжек-хомутов синие. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет синий
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
KUPO BG5006N Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) natural комплект 10 шт стяжек-хомутов бежевые
KUPO BG5006N Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) natural комплект 10 шт стяжек-хомутов бежевые
KUPO BG5006N Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) natural комплект 10 шт стяжек-хомутов бежевые
Арт. MTG-1877
KUPO BG5006N Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) natural комплект 10 шт стяжек-хомутов бежевые
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO BG5006N Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) natural комплект 10 шт стяжек-хомутов бежевые. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет бежевый
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
KUPO BG5006O Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) orange комплект 10 шт стяжек-хомутов оранжевые
KUPO BG5006O Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) orange комплект 10 шт стяжек-хомутов оранжевые
KUPO BG5006O Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) orange комплект 10 шт стяжек-хомутов оранжевые
Арт. MTG-1872
KUPO BG5006O Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) orange комплект 10 шт стяжек-хомутов оранжевые
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO BG5006O Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) orange комплект 10 шт стяжек-хомутов оранжевые. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет оранжевый
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
KUPO BG5006R Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) red комплект 10 шт стяжек-хомутов красные
KUPO BG5006R Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) red комплект 10 шт стяжек-хомутов красные
KUPO BG5006R Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) red комплект 10 шт стяжек-хомутов красные
Арт. MTG-1871
KUPO BG5006R Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) red комплект 10 шт стяжек-хомутов красные
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO BG5006R Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) red комплект 10 шт стяжек-хомутов красные. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет красный
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
KUPO BG5006Y Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) yellow комплект 10 шт стяжек-хомутов желтые
KUPO BG5006Y Elastic cable tie 6 (W)*5&quot;(L) yellow комплект 10 шт стяжек-хомутов желтые
KUPO BG5006Y Elastic cable tie 6 (W)*5&quot;(L) yellow комплект 10 шт стяжек-хомутов желтые
Арт. MTG-1876
KUPO BG5006Y Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) yellow комплект 10 шт стяжек-хомутов желтые
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

KUPO BG5006Y Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) yellow комплект 10 шт стяжкек-хомутов желтые. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет желтый
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
KUPO BG5006G Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) green комплект 10 шт стяжек-хомутов зеленых
KUPO BG5006G Elastic cable tie 6 mm (W)*5&quot;(L) green комплект 10 шт стяжек-хомутов зеленых
Арт. MTG-1873
KUPO BG5006G Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) green комплект 10 шт стяжек-хомутов зеленых
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

KUPO BG5006G Elastic cable tie 6 mm (W)*5"(L) green комплект 10 шт стяжкек-хомутов зеленых. тяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет зеленый
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
KUPO BG5006M Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) mixed комплект 10 шт стяжек-хомутов микс
KUPO BG5006M Elastic cable tie 6 (W)*5&quot;(L) mixed комплект 10 шт стяжек-хомутов микс
KUPO BG5006M Elastic cable tie 6 (W)*5&quot;(L) mixed комплект 10 шт стяжек-хомутов микс
Арт. MTG-1878
KUPO BG5006M Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) mixed комплект 10 шт стяжек-хомутов микс
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

 KUPO BG5006M Elastic cable tie 6 (W)*5"(L) mixed комплект 10 шт стяжкек-хомутов микс. Стяжка-петля идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
В комплекте 10 шт
Ширина 6 мм, длина 12.7 см
Цвет бежевый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, черный.
Материал резина

1 210 ₽
В корзину
Ваша корзина

