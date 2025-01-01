Москва
Контроллер AVMATRIX PKC3000 для управления PTZ (IP Based) - позволяет управлять диафрагмой, фокусом, балансом белого, экспозицией и скоростью в реальном времени, а так же обеспечивает более точные настройки камеры при управлении PTZ камерами.
Кросс-конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB
AVMATRIX MMV1630 компактный мультивьюер коммутатор 1RU 3G-SDI 16CH - 2-в-1: 16-канальный мультивьюер SDI и матричный переключатель SDI 16x16.
AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга - профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по HDMI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.
AVMATRIX UC1118 SDI USB устройство видеозахвата - устройство для захвата SDI сигнала через USB3.1 Gen1, поддерживает разрешение до 1080p60, соответствие UVC и UAC.
Устройство plug-and-play вещательного класса для захвата двойного сигнала HDMI через USB3.1. Gen1, может служить для захвата графики, проведения прямой трансляции, записи на ноутбук, ПК и т.д. Поддерживает 4K 60Гц и двойной сигнал HDMI 1080P 60 Гц. Может захватывать два HDMI потока одновременно с помощью программного обеспечения, в режиме разделения экрана, для PiP, PoP или для переключения между двумя источниками HDMI прямого эфира.
Шестиканальный мультиформатный видеомикшер AVMATRIX VS0601U SDI / HDMI, который позволяет переключать видео, микшировать аудио и использовать различные эффекты перехода. Устройство поддерживает потоковую трансляцию выступлений и презентаций на ПК через порт USB-C. Подойдет для различных мероприятий, производственных приложений и т.д. Оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS. Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала 3.5мм и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.
Стационарный 6 канальный мультиформатный видеомикшер AVMATRIX VS0605U , 4×SDI и 2×HDMI/ DVI-I/ VGA/USB входа, USB выход для потокового вещания, масштабирование, многооконность, «картинка в картинке» и «картинка вне картинки», Хромакей/Люмакей, эффекты перехода, аудиомикшер, запись на SD-карту, управление PTZ-камерой. Оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции вашего контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS. Поддержка замены фона в реальном времени, пользователь может использовать клавишу Chorma для вырезания зеленого или синего фона источника сигнала PVW. А также использовать клавишу Luma для замены черного фона.
AVMATRIX MV0430 3G-SDI 4CH мультивьюер - это изящный и профессиональный SDI мультивьювер, который оснащен 4-мя входами 3G / HD / SD-SDI с автодетектированием сигнала и 2-мя выходами 3G-SDI, а также одним выходом HDMI. На выбор предусмотрено 16 предустановленных макетов мультиэкрана. Пользователь также может свободно регулировать размер и положение 11-символьного наложения UMD и аудио индикатора. Все функции можно легко настроить с помощью встроенного DIP-переключателя или ПК по локальной сети. MV0430 – подходящий вариант для вещания и постпродакшна.
AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием – изящный профессиональный конвертер для одновременного преобразования SDI сигнала в HDMI и AV-сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу сигнала или масштабирование вверх / вниз и преобразование частоты кадров. Функция деинтерлейсинга и плавное преобразование также поддерживаются, чтобы избежать дрожания изображения. Он также поддерживает вложение и извлечение AES / EBU или аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или из приложения в ПК через micro USB. SC1120 – идеальный выбор для вещания и постпродакшна.
AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1x9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты - 1 вход SDI (SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI) и 9 буферизованных выходов SDI с восстановлением тактовой частоты, автоопределение формата, восстановление сигнала – до 400 метров.
AVMATRIX SE1117 H.265/264 SDI энкодер для стриминга - профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по SDI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.
AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор является идеальным решением для большого студийного проекта.
AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. В комплект входят управляющий модуль Tally Box и шесть блоков сигнализации (сигнальных индикаторов-ламп).
AVMATRIX SD1151 12G-SDI 1x5 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты. 1 вход SDI (12G/6G/3G/HD/SD-SDI) и 5 выходов SDI (12G/6G/3G/HD/SD-SDI) с восстановлением тактовой частоты, автоопределение формата, восстановление сигнала – до 400 метров.
AVMATRIX UC1218 HDMI USB устройство видеозахвата - устройство для захвата HDMI сигнала через USB3.1 Gen1, поддерживает разрешение до 1080p60, соответствие UVC и UAC.
AVMATRIX TS3019-RX Tally блок сигнализации беспроводной - дополнительный блок сигнализации для комплектов сигнализации AVMATRIX TS3019.
AVMATRIX HVS0401U видеомикшер компактный 4CH HDMI/DP USB.
