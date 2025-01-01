Комплекты импульсного света

Москва
Комплект студийного оборудования Godox SK300II-E.
Комплект собранный на базе двух моноблоков предназначен для использования в небольших и средних студиях. Он включает в себя: два импульсных моноблока SK300II, две стойки Godox 304 с амортизатором, софтбокс SB-BW6090, фотозонт UB-002 (101 см, серебристый), фотозонт UB-004 (101 см, белый), пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16, рефлектор Godox RFT 7 и сумка Godox CB-04.
Godox Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon AD360II-C kit - вспышка для Canon с поддержкой E-TLL и батарейный блок ProPac PB-960.
Вспышка с полной поддержки Canon E-TTL включая высокоскоростную синхронизацию (HSS) до 1/8000 c.
FST PRO-400H Softbox kit II комплект импульсного света.
Комплект импульсного света на основе профессиональных высокоскоростных источников света FST PRO-400H. Профессиональный импульсный моноблок с поддержкой высокоскоростной синхронизации, сверхкоротким импульсом - 1/20000, позволяющим "замораживать" изображение, скоростью перезарядки меньше 1 сек на полной мощности, глубиной регулировки в 8 ступеней от 1/1 до 1/128 способен удовлетворить самые высокие требования и позволит реализовать самые сложные творческие идеи и задачи.
Максимальная мощность импульсной лампы - 400Дж, пилотная лампа - 150Вт.
Godox MS300V-F комплект студийного оборудования.
Комплект для студийной и выездной съемки: две вспышки студийные MS300V со светодиодным пилотным светом, две стойки 304, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16, сумка для переноски оборудования CB-05.
Комплект студийного оборудования Godox E120-F.
Комплект студийного оборудования состоящий из двух моноблоков Godox E120 общей мощностью 240 Дж, двух стоек Godox 304, одного софтбокса SB-MS6060, одного фотозонта UB-002, шторок с набором фильтров BD-03, комплекта радиосинхронизации Godox RT-16 и сумки Godox CB-04.
FST F-300 Softbox Kit – универсальный комплект импульсного света, состоящий из двух осветителей общей мощностью 600 Дж.
Комплект подходит для работы в небольших помещениях, может быть использован при съемке в любом жанре.
Grifon GS-300 Double Soft - комплект студийного импульсного освещения на базе двух студийных вспышек Grifon GS-300 II общей мощностью 600 Дж.
Вспышки имеют глубину регулировки до 1/16 и оснащены пилотным светом 150 Вт. В комплекте предусмотрен в качестве модификатора света два ультракомпактных софтбокса, что делает его удобным для съемки не только в студии, но и на выезде.
Комплект импульсного света FST F-300 Novel Kit общей мощностью 900 Дж.
Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.
Комплект Hensel (50218) Certo 200 Basic Kit на базе 2 моноблоков Hensel Certo, мощностью 200 Дж каждый.
Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде. Большой выбор светоформирующих аксессуаров расширяет творческие возможности, и система может расширяться в зависимости от потребностей пользователя. Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку.
Комплект Hensel (50238) Certo Portrait Kit на базе 2 моноблоков Hensel Certo, мощностью 200 и 400 Дж.
Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде. Светоформирующие насадки подобраны в первую очередь для портретной съемки. Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit.
Начальный комплект для студийной и выездной съемки на базе двух студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW. В комплекте также две стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка для переноски оборудования SKB-15.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit.
Начальный комплект для студийной и выездной съемки на базе двух студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 400BW. В комплекте также две стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка для переноски оборудования SKB-15.
Godox AD300Pro KIT - комплект импульсного света на базе 2 моноблоков AD300Pro.
Энергия импульса - 300 Дж. Цветовая температура - 5600±200 К.
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования.
Комплект для студийной и выездной съемки: две вспышки студийные MS200V со светодиодным пилотным светом, две стойки 304, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16, сумка для переноски оборудования CB-05.
Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования
В комплект входит осветитель S60bi, шторка, проекционная насадка, ирисовая диафрагма, маски Gobo, цветные фильтры, сумка для переноски комплекта. Мощность осветителя 77 Вт, цветовая температура 2800К~6500К, CRI > 96, TLCI > 97, 11 предустановленных световых динамических спецэффектов.
Godox MF12-DK2 комплект импульсных осветителей для макросъемки. Комплект импульсных осветителей Godox MF12-DK2 создан, чтобы обеспечить равномерное освещение для фотофиксации результата стоматологического лечения.Совместим с камерами Sony. Две вспышки MF12, радиосинхронизатор XproII S+, кронштейн MF-DB и аксессуары. Автоматический (TTL) и ручной (М) режимы работы, режим Dental Mode, вспомогательная подсветка фокусировки, до 500 импульсов (при полной мощности), питание от литиевого аккумулятора, ЖК-дисплей, подходит для объективов диаметром 49-77 мм.
Godox MF12-DK3 комплект импульсных осветителей для макросъемки. Комплект импульсных осветителей Godox MF12-DK3 создан, чтобы обеспечить равномерное освещение для фотофиксации результата стоматологического лечения. Комплект включает в себя две вспышки Godox MF12, кронштейн Godox MF-DB, комплект переходных колец Godox AR-R Kit и монтажное кольцо Godox MF-R для установки вспышек на объектив фотоаппарата. Дополнительные аксессуары (такие, как стоматологические диффузоры, адаптеры на башмак, подставки и кейс для хранения) обеспечивают большой функционал и комфорт при использовании комплекта.
Godox MF12-DK1 комплект импульсных осветителей для макросъемки. Предназначен в первую очередь для ведения дентального фотопротокола. Совместим с камерами Sony. Две вспышки MF12, радиосинхронизатор XproII S+ и аксессуары. Автоматический (TTL) и ручной (М) режимы работы, режим Dental Mode, вспомогательная подсветка фокусировки, до 500 импульсов (при полной мощности), питание от литиевого аккумулятора, ЖК-дисплей, подходит для объективов диаметром 49-77 мм.
