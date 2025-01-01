Фильтр

Комплекты импульсного света

Интернет-магазин Фотогора предлагает комплекты импульсного света для обустройства студий. В нашем каталоге — оборудование для начинающих и давно практикующих фотографов. Оно различается по характеристикам, стоимости, комплектации, но есть и кое-что общее: качество.

Мы продаем товары производителей, которые хорошо себя зарекомендовали. В качестве приятного бонуса от нас вы получите консультации и практическую помощь в выборе. Вы можете смело задавать вопросы нашим сотрудникам. Они не только знакомы с осветительным оборудованием по технической документации, но и лично его используют, обустраивают большие и маленькие студии.

В чем выгода?

Купить комплект импульсного света выгодно по многим причинам

Здесь можно провести аналогию с работами «под ключ». Вы не ищите отдельно вспышку, софтбокс или зонт, а получаете все вместе и сразу. Все составляющие комплекта совместимы, работают друг с другом и не конфликтуют. Их можно использовать в домашней или профессиональной студии. Так выгоднее и по цене, и по затратам времени. Кроме того, это стопроцентное попадание в ваши задачи.

Мы предлагаем комплекты с разным количеством комплектующих:

  • для портретной, предметной и другой съемки;
  • базовые и продвинутые;
  • для стационарного использования и с возможностью простой переноски для работы на выезде;
  • с синхронизаторами и без;
  • с разными техническими параметрами;
  • с возможностью регулировки мощности и без таковой.

Для оформления покупки добавляйте оборудование в корзину и заполняйте простую форму заказа. Также вы можете оставить свою заявку на нашем сайте и дождаться обратного звонка. Наши менеджеры оперативно обрабатывают заказы и отправляют их покупателям. Многие позиции из нашего каталога доставляют по Москве бесплатно, за пределы столицы — по тарифам транспортной компании.

-20 %
Godox SK300II-E комплект студийного оборудования
Godox SK300II-E комплект студийного оборудования
Godox SK300II-E комплект студийного оборудования
Арт. DAN-3702
Godox SK300II-E комплект студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект студийного оборудования Godox SK300II-E.

Комплект собранный на базе двух моноблоков предназначен для использования в небольших и средних студиях. Он включает в себя: два импульсных моноблока SK300II, две стойки Godox 304 с амортизатором, софтбокс SB-BW6090, фотозонт UB-002 (101 см, серебристый), фотозонт UB-004 (101 см, белый), пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16, рефлектор Godox RFT 7 и сумка Godox CB-04.

-20 %48 390 ₽
38 710 ₽
В корзину
-20 %
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Арт. NVF-9577
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon AD360II-C kit - вспышка для Canon с поддержкой E-TLL и батарейный блок ProPac PB-960. 

Вспышка с полной поддержки Canon E-TTL включая высокоскоростную синхронизацию (HSS) до 1/8000 c.

-20 %36 440 ₽
29 150 ₽
В корзину
FST PRO-400H Softbox kit II комплект импульсного света
FST PRO-400H Softbox kit II комплект импульсного света
FST PRO-400H Softbox kit II комплект импульсного света
Арт. MTG-0978
FST PRO-400H Softbox kit II комплект импульсного света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

FST PRO-400H Softbox kit II комплект импульсного света. 

Комплект импульсного света на основе профессиональных высокоскоростных источников света FST PRO-400H. Профессиональный импульсный моноблок с поддержкой высокоскоростной синхронизации, сверхкоротким импульсом - 1/20000, позволяющим "замораживать" изображение, скоростью перезарядки меньше 1 сек на полной мощности, глубиной регулировки в 8 ступеней от 1/1 до 1/128 способен удовлетворить самые высокие требования и позволит реализовать самые сложные творческие идеи и задачи.
Максимальная мощность импульсной лампы - 400Дж, пилотная лампа - 150Вт.

78 000 ₽
В корзину
-15 %
Godox MS300V-F комплект студийного оборудования
Godox MS300V-F комплект студийного оборудования
Godox MS300V-F комплект студийного оборудования
Арт. MTG-1367
Godox MS300V-F комплект студийного оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Godox MS300V-F комплект студийного оборудования. 

Комплект для студийной и выездной съемки: две вспышки студийные MS300V со светодиодным пилотным светом, две стойки 304, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16, сумка для переноски оборудования CB-05.

-15 %44 890 ₽
38 150 ₽
В корзину
-20 %
Godox E120-F комплект студийного оборудования
Godox E120-F комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5372
Godox E120-F комплект студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект студийного оборудования Godox E120-F.

Комплект студийного оборудования состоящий из двух моноблоков Godox E120 общей мощностью 240 Дж, двух стоек Godox 304, одного софтбокса SB-MS6060, одного фотозонта UB-002, шторок с набором фильтров BD-03, комплекта радиосинхронизации Godox RT-16 и сумки Godox CB-04.

-20 %36 990 ₽
29 590 ₽
В корзину
FST F-300 Softbox Kit комплект импульсного освещения
FST F-300 Softbox Kit комплект импульсного освещения
Арт. OLE-0978
FST F-300 Softbox Kit комплект импульсного освещения
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST F-300 Softbox Kit – универсальный комплект импульсного света, состоящий из двух осветителей общей мощностью 600 Дж.

Комплект подходит для работы в небольших помещениях, может быть использован при съемке в любом жанре. 

32 950 ₽
В корзину
Grifon GS-300 Double Soft комплект студийного света
Grifon GS-300 Double Soft комплект студийного света
Grifon GS-300 Double Soft комплект студийного света
Арт. NVF-9282
Grifon GS-300 Double Soft комплект студийного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon GS-300 Double Soft - комплект студийного импульсного освещения на базе двух студийных вспышек Grifon GS-300 II общей мощностью 600 Дж.

Вспышки имеют глубину регулировки до 1/16 и оснащены пилотным светом 150 Вт. В комплекте предусмотрен в качестве модификатора света два ультракомпактных софтбокса, что делает его удобным для съемки не только в студии, но и на выезде.

32 180 ₽
В корзину
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
Арт. DAN-1544
FST F-300 Novel Kit комплект импульсного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект импульсного света FST F-300 Novel Kit общей мощностью 900 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.


49 400 ₽
В корзину
Hensel (50218) Certo 200 Basic Kit комплект импульсного света
Hensel (50218) Certo 200 Basic Kit комплект импульсного света
Арт. DAN-1736
Hensel (50218) Certo 200 Basic Kit комплект импульсного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект Hensel (50218) Certo 200 Basic Kit на базе 2 моноблоков Hensel Certo, мощностью 200 Дж каждый.

Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде. Большой выбор светоформирующих аксессуаров расширяет творческие возможности, и система может расширяться в зависимости от потребностей пользователя. Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку.


119 300 ₽
В корзину
Hensel (50238) Certo Portrait Kit комплект импульсного света
Арт. DAN-1738
Hensel (50238) Certo Portrait Kit комплект импульсного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект Hensel (50238) Certo Portrait Kit на базе 2 моноблоков Hensel Certo, мощностью 200 и 400 Дж.

Комплект будет отличным стартовым набором света для небольшой фотостудии или работы на выезде. Светоформирующие насадки подобраны в первую очередь для портретной съемки. Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в удобную сумку.

174 230 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Арт. DAN-7775
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit.

Начальный комплект для студийной и выездной съемки на базе двух студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW. В комплекте также две стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка для переноски оборудования SKB-15.

-15 %34 890 ₽
29 650 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Арт. DAN-7776
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit.

Начальный комплект для студийной и выездной съемки на базе двух студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 400BW. В комплекте также две стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка для переноски оборудования SKB-15.

-15 %34 390 ₽
29 230 ₽
В корзину
-20 %
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Арт. DAN-8474
Godox AD300Pro KIT комплект студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AD300Pro KIT - комплект импульсного света на базе 2 моноблоков AD300Pro.

Энергия импульса - 300 Дж. Цветовая температура - 5600±200 К.

-20 %129 490 ₽
103 590 ₽
В корзину
-20 %
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Арт. MTG-1365
Godox MS200V-F комплект студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 6 ч

Godox MS200V-F комплект студийного оборудования.  

Комплект для студийной и выездной съемки: две вспышки студийные MS200V со светодиодным пилотным светом, две стойки 304, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16, сумка для переноски оборудования CB-05.

-20 %40 990 ₽
32 790 ₽
В корзину
-20 %
Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования
Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования
Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования
Арт. OLE-2049
Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

 Godox S60Bi-K1 комплект студийного оборудования

В комплект входит осветитель S60bi, шторка, проекционная насадка, ирисовая диафрагма, маски Gobo, цветные фильтры, сумка для переноски комплекта. Мощность осветителя 77 Вт, цветовая температура 2800К~6500К, CRI > 96, TLCI > 97, 11 предустановленных световых динамических спецэффектов. 

-20 %83 790 ₽
67 030 ₽
В корзину
-20 %
Godox MF12-DK2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-DK2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-DK2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Арт. MTG-3574
Godox MF12-DK2 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Godox MF12-DK2 комплект импульсных осветителей для макросъемки. Комплект импульсных осветителей Godox MF12-DK2 создан, чтобы обеспечить равномерное освещение для фотофиксации результата стоматологического лечения.Совместим с камерами Sony. Две вспышки MF12, радиосинхронизатор XproII S+, кронштейн MF-DB и аксессуары. Автоматический (TTL) и ручной (М) режимы работы, режим Dental Mode, вспомогательная подсветка фокусировки, до 500 импульсов (при полной мощности), питание от литиевого аккумулятора, ЖК-дисплей, подходит для объективов диаметром 49-77 мм. 

-20 %44 990 ₽
35 990 ₽
В корзину
-20 %
Godox MF12-DK3 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-DK3 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-DK3 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Арт. MTG-3575
Godox MF12-DK3 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Godox MF12-DK3 комплект импульсных осветителей для макросъемки. Комплект импульсных осветителей Godox MF12-DK3 создан, чтобы обеспечить равномерное освещение для фотофиксации результата стоматологического лечения. Комплект включает в себя две вспышки Godox MF12, кронштейн Godox MF-DB, комплект переходных колец Godox AR-R Kit и монтажное кольцо Godox MF-R для установки вспышек на объектив фотоаппарата. Дополнительные аксессуары (такие, как стоматологические диффузоры, адаптеры на башмак, подставки и кейс для хранения) обеспечивают большой функционал и комфорт при использовании комплекта.

-20 %37 590 ₽
30 070 ₽
В корзину
-20 %
Godox MF12-DK1 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-DK1 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Godox MF12-DK1 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Арт. MTG-4309
Godox MF12-DK1 комплект импульсных осветителей для макросъемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Godox MF12-DK1 комплект импульсных осветителей для макросъемки. Предназначен в первую очередь для ведения дентального фотопротокола. Совместим с камерами Sony. Две вспышки MF12, радиосинхронизатор XproII S+ и аксессуары. Автоматический (TTL) и ручной (М) режимы работы, режим Dental Mode, вспомогательная подсветка фокусировки, до 500 импульсов (при полной мощности), питание от литиевого аккумулятора, ЖК-дисплей, подходит для объективов диаметром 49-77 мм. 

-20 %40 890 ₽
32 710 ₽
В корзину
