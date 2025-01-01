Адаптеры для объективов фотоаппаратов

Фильтр

Переходные кольца и адаптеры для объективов качественно расширяют спектр рабочих инструментов фотографа, не вызывая существенных трат. Это аксессуары, которые позволяют устанавливать на камеры оптику разных изготовителей, систем и типов. В интернет-магазине Фотогора продаются недорогие адаптеры производства Falcon Eyes, Becca, Fotokvant и других многократно проверенных «в деле» компаний.

Камеры и объективы, с которыми совместимы переходные кольца, указываются в описаниях товара. При затруднениях с выбором наши консультанты помогут найти лучшую модель в рамках бюджета и дадут профессиональный совет.

Конструктивные особенности адаптеров

Адаптер представляет из себя кольцо, внутри которого нанесена резьба с определенным рабочим отрезком — 18 мм для байонета Е, 44,4 для Sony Alpha, 45,5 мм для М42 и т.д. Важно отличать крепление для объектива и камеры. Для каждого существуют отдельная маркировка. Переходные кольца устанавливаются путем совмещения точек крепления на нем и байонете фотокамеры и полностью компенсируют разницу в параметрах рабочих отрезков.

Большинство адаптеров не оснащается электронными контактами, поэтому в них нет функции подтверждения фокусировки — выполнять ее и управлять диафрагмой придется вручную. При этом переходные кольца из каталога «Фотогора» очень практичны.

Адаптеры - необходимый выбор фотографов

  • они прочные — изготавливаются из металла, рассчитанного на постоянную эксплуатацию (анодированного алюминия, латуни и прочих);
  • точно фокусируются на бесконечность, выставляют значения при ручном управлении диафрагмой, работают с режимами Av и М;
  • при использовании никак не влияют на качество готового изображения;
  • просто устанавливаются, обеспечивая надежность фиксации объектива на камере.

Получить консультацию по выбору товаров, доставке покупок можно по телефону и онлайн.

Fotokvant LAD M42 Canon переходное кольцо M42-EOS без чипа
Fotokvant LAD M42 Canon переходное кольцо M42-EOS без чипа
Арт. DAN-1718
Fotokvant LAD M42 Canon переходное кольцо M42-EOS без чипа
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Переходное кольцо Fotokvant LAD M42 Canon без чипа.

Предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EOS.

360 ₽
В корзину
Novoflex FUX/LEM переходник для объективов Leica M на камеры Fuji X
Арт. OLE-0127
Novoflex FUX/LEM переходник для объективов Leica M на камеры Fuji X
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Переходник NOVOFLEX FUX/LEM для объективов Leica M на камеры Fuji X изготовлен из авиационного алюминия и предназначен для установки объективов с байонетом Leica M на камеры Fuji X. Точность изготовления 1–10 мкм.

12 000 ₽
В корзину
Kenko адаптер объектива M42 для камеры Canon EF-M
Kenko адаптер объектива M42 для камеры Canon EF-M
Арт. MTG-0271
Kenko адаптер объектива M42 для камеры Canon EF-M
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Kenko объектива M42 для камеры Canon EF-M позволяет использовать объективы с креплением M42 с камерой Canon EF-M. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством адаптера является его легкость, прочность крепления, совместимость со всеми моделями Canon EOS M.

9 490 ₽
В корзину
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Арт. MTG-0278
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.

24 690 ₽
В корзину
Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3
Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3
Арт. MTG-0272
Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Kenko объектива M42 для камеры micro 4/3 предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотокамеры системы Micro 4/3. Поддерживается фокусировка на бесконечность. Управление диафрагмой и фокусировка производятся в ручном режиме.

9 490 ₽
В корзину
Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо
Арт. DAN-3932
Fotokvant LAD L39-M 4/3 переходное кольцо
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Переходное кольцо Fotokvant LAD L39-M 4/3.

Переходное кольцо для установки объективов Leica L39 на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из металла. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Leica L39. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.

740 ₽
В корзину
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Арт. DAN-3934
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Наличие
Москва: более 10 шт

Переходное кольцо Fotokvant LAD M42-micro 4/3.

Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42 на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus/Panasonic с байонетом Micro 4/3. Вес - 60 грамм.

950 ₽
В корзину
Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon переходное кольцо M42-EOS с чипом
Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon переходное кольцо M42-EOS с чипом
Арт. DAN-4862
Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon переходное кольцо M42-EOS с чипом
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon с M42 на EOS с чипом.

Предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EOS.

1 010 ₽
В корзину
Fujimi FJAR-42EOS переходник для объектива M42-EOS для Canon
Fujimi FJAR-42EOS переходник для объектива M42-EOS для Canon
Арт. DAN-5702
Fujimi FJAR-42EOS переходник для объектива M42-EOS для Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Переходник Fujimi FJAR-42EOS для объектива M42-EOS (Canon).

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом EOS (Canon). Переходник изготовлен из алюминия. Вес - 10 грамм.


970 ₽
В корзину
Fujimi FJMTC-SE3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Sony E 9мм
Fujimi FJMTC-SE3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Sony E 9мм
Арт. DAN-8873
Fujimi FJMTC-SE3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Sony E 9мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJMTC-SE3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Sony E 9мм.

Набор удлинительных макроколец предназначен для работы с фотоаппаратами и объективами системы Sony E. Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное зуммирование без искажений за счет увеличения длины оптической оси. Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции и фокусировки.

1 150 ₽
В корзину
-20 %
Godox MF-AR кольцо монтажное
Godox MF-AR кольцо монтажное
Godox MF-AR кольцо монтажное
Арт. DAN-9153
Godox MF-AR кольцо монтажное
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox MF-AR кольцо монтажное. 

Монтажное кольцо Godox MF-AR предназначено для установки до шести макровспышек Godox MF12 на объективе. Крепление вспышки MF12 имеет специально разработанную наклоняемую конструкцию, при установке монтажное кольцо вспышку можно направить внутрь для освещения узкого пространства прямо перед объективом и съемки объектов экстремально крупным планом. 


-20 %1 290 ₽
1 030 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes кольцо переходное M39 на M42
Арт. VBR-181
Falcon Eyes кольцо переходное M39 на M42
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Переходник, позволяющий устанавливать объективы с посадочной резьбой М39 на камеры с резьбой М42. Также применяется как промежуточное кольцо для установки оптики М39 через переходник на байонеты современных камер.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes переходное кольцо M39 на Sony Nex
Арт. VBR-182
Falcon Eyes переходное кольцо M39 на Sony Nex
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Кольцо переходное M39 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М39 на фотоаппараты Sony Nex.

-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes переходное кольцо Leika R на EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Leika R на EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Leika R на EOS
Арт. NVF-6471
Falcon Eyes переходное кольцо Leika R на EOS
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes переходное кольцо Leica R на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Leica R на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

-15 %1 690 ₽
1 430 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon
Арт. NVF-6472
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

-15 %1 490 ₽
1 260 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS
Арт. NVF-6483
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Olympus OM на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

-15 %1 790 ₽
1 520 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS
Арт. NVF-6485
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Pentax 645 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

-15 %3 590 ₽
3 050 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax K на OM4/3
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax K на OM4/3
Арт. NVF-6487
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax K на OM4/3
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes переходное кольцо Pentax K на OM4/3 – предназначено для крепления объективов с байонетом Pentax K на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3.

-15 %1 190 ₽
1 010 ₽
В корзину
