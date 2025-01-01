Адаптеры для объективов фотоаппаратов

Москва
Переходное кольцо Fotokvant LAD M42 Canon без чипа.
Предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EOS.
Переходник NOVOFLEX FUX/LEM для объективов Leica M на камеры Fuji X изготовлен из авиационного алюминия и предназначен для установки объективов с байонетом Leica M на камеры Fuji X. Точность изготовления 1–10 мкм.
Адаптер Kenko объектива M42 для камеры Canon EF-M позволяет использовать объективы с креплением M42 с камерой Canon EF-M. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством адаптера является его легкость, прочность крепления, совместимость со всеми моделями Canon EOS M.
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.
Адаптер Kenko объектива M42 для камеры micro 4/3 предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотокамеры системы Micro 4/3. Поддерживается фокусировка на бесконечность. Управление диафрагмой и фокусировка производятся в ручном режиме.
Переходное кольцо Fotokvant LAD L39-M 4/3.
Переходное кольцо для установки объективов Leica L39 на камеру Olympus E-P1/E-P2/E-PL1 или Panasonnic G1/G2/GF1/GH1/GH2. Изготовлено из металла. Совместимо со всеми фотоаппаратами c креплением M4/3 и объективами, имеющими крепление Leica L39. Возможна только ручная фокусировка и установка значения диафрагмы.
Переходное кольцо Fotokvant LAD M42-micro 4/3.
Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42 на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus/Panasonic с байонетом Micro 4/3. Вес - 60 грамм.
Переходное кольцо Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon с M42 на EOS с чипом.
Предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EOS.
Переходник Fujimi FJAR-42EOS для объектива M42-EOS (Canon).
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом EOS (Canon). Переходник изготовлен из алюминия. Вес - 10 грамм.
Fujimi FJMTC-SE3M набор удлинительных колец для макросъёмки на систему Sony E 9мм.
Набор удлинительных макроколец предназначен для работы с фотоаппаратами и объективами системы Sony E. Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное зуммирование без искажений за счет увеличения длины оптической оси. Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции и фокусировки.
Godox MF-AR кольцо монтажное.
Монтажное кольцо Godox MF-AR предназначено для установки до шести макровспышек Godox MF12 на объективе. Крепление вспышки MF12 имеет специально разработанную наклоняемую конструкцию, при установке монтажное кольцо вспышку можно направить внутрь для освещения узкого пространства прямо перед объективом и съемки объектов экстремально крупным планом.
Переходник, позволяющий устанавливать объективы с посадочной резьбой М39 на камеры с резьбой М42. Также применяется как промежуточное кольцо для установки оптики М39 через переходник на байонеты современных камер.
Кольцо переходное M39 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М39 на фотоаппараты Sony Nex.
Falcon Eyes переходное кольцо Leica R на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Leica R на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Falcon Eyes переходное кольцо Olympus на EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Olympus OM на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Pentax 645 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.
Falcon Eyes переходное кольцо Pentax K на OM4/3 – предназначено для крепления объективов с байонетом Pentax K на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3.
