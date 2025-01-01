Адаптеры для объективов фотоаппаратов

Адаптеры для объективов

Переходные кольца и адаптеры для объективов качественно расширяют спектр рабочих инструментов фотографа, не вызывая существенных трат. Это аксессуары, которые позволяют устанавливать на камеры оптику разных изготовителей, систем и типов. В интернет-магазине Фотогора продаются недорогие адаптеры производства Falcon Eyes, Becca, Fotokvant и других многократно проверенных «в деле» компаний.

Камеры и объективы, с которыми совместимы переходные кольца, указываются в описаниях товара. При затруднениях с выбором наши консультанты помогут найти лучшую модель в рамках бюджета и дадут профессиональный совет.

Конструктивные особенности адаптеров

Адаптер представляет из себя кольцо, внутри которого нанесена резьба с определенным рабочим отрезком — 18 мм для байонета Е, 44,4 для Sony Alpha, 45,5 мм для М42 и т.д. Важно отличать крепление для объектива и камеры. Для каждого существуют отдельная маркировка. Переходные кольца устанавливаются путем совмещения точек крепления на нем и байонете фотокамеры и полностью компенсируют разницу в параметрах рабочих отрезков.

Большинство адаптеров не оснащается электронными контактами, поэтому в них нет функции подтверждения фокусировки — выполнять ее и управлять диафрагмой придется вручную. При этом переходные кольца из каталога «Фотогора» очень практичны.



Адаптеры - необходимый выбор фотографов

они прочные — изготавливаются из металла, рассчитанного на постоянную эксплуатацию (анодированного алюминия, латуни и прочих);

точно фокусируются на бесконечность, выставляют значения при ручном управлении диафрагмой, работают с режимами Av и М;

при использовании никак не влияют на качество готового изображения;

просто устанавливаются, обеспечивая надежность фиксации объектива на камере.

Получить консультацию по выбору товаров, доставке покупок можно по телефону и онлайн.

