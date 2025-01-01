Для накамерных вспышек

Вспышка фотографа является одним из наиболее электропотребляющих инструментов

Некоторые модели можно зарядить от электросети в студии, или другом помещении, но на выездных фотосессиях практически нереально обойтись без портативного источника питания. С его помощью можно снова зарядить некстати разрядившуюся вспышку и даже другое фотооборудование.

В магазине Фотогора вы всегда можете выбрать и купить любой источник питания, который требуется вашей фототехнике

Прежде, чем сделать выбор, убедитесь, что аккумуляторы совместимы с устройством. Если сомневаетесь, всегда лучше задать вопрос специалистам. Наши менеджеры подскажут и помогут выбрать нужный вам источник питания.