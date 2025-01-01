Для накамерных вспышек

Фильтр

Вспышка фотографа является одним из наиболее электропотребляющих инструментов

Некоторые модели можно зарядить от электросети в студии, или другом помещении, но на выездных фотосессиях практически нереально обойтись без портативного источника питания. С его помощью можно снова зарядить некстати разрядившуюся вспышку и даже другое фотооборудование.

Прежде, чем сделать выбор, убедитесь, что аккумуляторы совместимы с устройством. Если сомневаетесь, всегда лучше задать вопрос специалистам. Наши менеджеры подскажут и помогут выбрать нужный вам источник питания.

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

Grifon PB960 – профессиональный блок питания для зарядки внешних накамерных вспышек (Speedlite) фотоаппаратов марок Canon, Nikon, Sony. Увеличивает скорость перезарядки и срок работы накамерных вспышек. Зарядка вспышек Canon 580EXII, Nikon SB900 и Sony F58AM занимает всего одну секунду при максимальной мощности. Модель оснащена микроконтроллером MCU. Блок питания имеет защиту программного обеспечения и аппаратную защиту, покрыт термостойкими нейлоновыми пластиком, что обеспечивает высокую безопасность и надежность.

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Nikon SB800, SB900, SB910 и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

Dedolight DLPS-12 – блок питания на 12 В постоянного тока для DedoLight On Board Mini LED.

Блок питания включается в сеть с напряжением 120-240 В переменного тока и является одним из вариантов запитки DLOBML.


Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Sony HVL-F58AM и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

