Шторки и маски для софтбоксов упрощают работу фотографа и улучшают результат его работы во многих случаях. Такие аксессуары используют, чтобы изменить характеристики светопотока. Их закрепляют на передней грани софтбокса и используют в студии и на выезде.

Шторки (бленды, диффузоры) ограничивают угловую засветку от экрана модификатора света

С их помощью можно создать направленный луч, акцентировав детали сцены или выделяя объекты. Маски формируют мягкий по центру и более жесткий с краев световой поток. Мощность импульса можно приглушить на 15% и более.

Также маски используют, чтобы изменить форму луча. Их изготавливают из светонепроницаемой, плотной ткани, делая посредине определенный вырез. С помощью маски, например, можно сделать из октогона стрипбокс или создать круглое «окно» на внешнем рассеивателе квадратного софтбокса.

Также аксессуар будет полезен

для изменения блика в глазах модели или на отражающей, глянцевой поверхности предмета — с помощью маски можно добиться нужной фотографу геометрии, не прибегая к более громоздким светоформирующим насадкам;

искажения светового рисунка — если расположить маску под определенным углом, можно сделать параллельные полосы расходящимися;

красиво выделить модель на фоне — лучше всего с маской комбинируется серое полотно, оно не дает чрезмерных бликов и не «съедает» световой рисунок;

получить интересные эффекты при сочетании маски со световыми фильтрамии другми приспособлениями.

Магазин Фотогора реализует готовые бленды и маски Bowens, Elinchrom, Profoto и других хорошо известных фотографам брендов. Получить подробную информацию о продукции и услугах магазина Фотогора можно по телефону и в онлайн-консультанте.