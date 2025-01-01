Шторки и маски для софтбоксов

Москва
Aurora SFS 1014 – маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 100х140. Совместим с софтбоксом LBD1014, LBDR1014.
Шторки Aputure для насадки F10.
Шторки для LED прожекторов Aputure с креплением Bowens. Совместим с приборами Aputure LS 600d Pro, 300d II, 300x, 120d II и т.д. Шторки имеют восемь створок (лепестков). Совместимы с линзой Френеля Aputure F10 Fresnel. Вес - 2,6 кг.
Шторки и сотовая решетка из ткани Nanlite для светодиодных трубок.
Profoto (254632) StripMask 7 см – узколучевая насадка для софтбокса 30х90 см. Позволяет использовать квадробокс как стрипбокс.
Кашетирующие шторки Aputure Barndoor для LS 120d/II и LS 300d/II.
Шторки для LED прожекторов Aputure с креплением Bowens. Совместимы с приборами Aputure LS 600d Pro, 300d II, 300x, 120d II и т.д. Совместимы с линзой Френеля Aputure F10 Fresnel. Вес - 1 кг.
Кашетирующие шторки Aputure Barndoor для Nova P300c.
Шторки для LED RGBWW панели Aputure Nova P300c. Минимизируют излишки рассеянного света и регулируют площадь освещения. Имеют специальные тканевые светозащитные заглушки для устранения излишков света с боковых сторон. Четыре створки (лепестка). Вес - 1,79 кг. В комплекте сумка для переноски и хранения.
Aputure для Nova P600c Barn door кашетирующие шторки.
Aputure для Nova P600c Barn door - кашетирующие шторки для формирования светового потока нужного угла для настройки освещения на осветителе Nova P600c . Имеет простую конструкцию из алюминия, а матовое покрытие предотвращающее появление лишних бликов.
