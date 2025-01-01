Фильтр

Всего - 7 товаров

Цена
Бренд
Тип

Статьи

Шторки и маски для софтбоксов

Шторки и маски для софтбоксов упрощают работу фотографа и улучшают результат его работы во многих случаях. Такие аксессуары используют, чтобы изменить характеристики светопотока. Их закрепляют на передней грани софтбокса и используют в студии и на выезде.

Шторки (бленды, диффузоры) ограничивают угловую засветку от экрана модификатора света

С их помощью можно создать направленный луч, акцентировав детали сцены или выделяя объекты. Маски формируют мягкий по центру и более жесткий с краев световой поток. Мощность импульса можно приглушить на 15% и более.

Также маски используют, чтобы изменить форму луча. Их изготавливают из светонепроницаемой, плотной ткани, делая посредине определенный вырез. С помощью маски, например, можно сделать из октогона стрипбокс или создать круглое «окно» на внешнем рассеивателе квадратного софтбокса.

Также аксессуар будет полезен

  • для изменения блика в глазах модели или на отражающей, глянцевой поверхности предмета — с помощью маски можно добиться нужной фотографу геометрии, не прибегая к более громоздким светоформирующим насадкам;
  • искажения светового рисунка — если расположить маску под определенным углом, можно сделать параллельные полосы расходящимися;
  • красиво выделить модель на фоне — лучше всего с маской комбинируется серое полотно, оно не дает чрезмерных бликов и не «съедает» световой рисунок;
  • получить интересные эффекты при сочетании маски со световыми фильтрамии другми приспособлениями.

Магазин Фотогора реализует готовые бленды и маски Bowens, Elinchrom, Profoto и других хорошо известных фотографам брендов. Получить подробную информацию о продукции и услугах магазина Фотогора можно по телефону и в онлайн-консультанте.

Aurora SFS 1014 рассеиватель на софтбокс 100х140 см
Арт. NVF-7685
Aurora SFS 1014 рассеиватель на софтбокс 100х140 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Aurora SFS 1014 – маска для софтбокса.

Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 100х140. Совместим с софтбоксом LBD1014, LBDR1014. 

1 410 ₽
В корзину
Aputure шторки для насадки F10
Aputure шторки для насадки F10
Aputure шторки для насадки F10
Арт. DAN-6922
Aputure шторки для насадки F10
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Шторки Aputure для насадки F10.

Шторки для LED прожекторов Aputure с креплением Bowens. Совместим с приборами Aputure LS 600d Pro, 300d II, 300x, 120d II и т.д. Шторки имеют восемь створок (лепестков). Совместимы с линзой Френеля Aputure F10 Fresnel. Вес - 2,6 кг.

17 270 ₽
В корзину
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
Арт. DAN-8907
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Шторки и сотовая решетка из ткани Nanlite для светодиодных трубок.

7 600 ₽
В корзину
Profoto (254632) StripMask 7 см узколучевая насадка 30х90 см
Арт. NVF-7952
Profoto (254632) StripMask 7 см узколучевая насадка 30х90 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto (254632) StripMask 7 см – узколучевая насадка для софтбокса 30х90 см. Позволяет использовать квадробокс как стрипбокс.

6 190 ₽
В корзину
Aputure Barndoor Bowens Mount для LS 120d/II и LS 300d/II кашетирующие шторки
Aputure Barndoor Bowens Mount для LS 120d/II и LS 300d/II кашетирующие шторки
Aputure Barndoor Bowens Mount для LS 120d/II и LS 300d/II кашетирующие шторки
Арт. DAN-6906
Aputure Barndoor Bowens Mount для LS 120d/II и LS 300d/II кашетирующие шторки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Кашетирующие шторки Aputure Barndoor для LS 120d/II и LS 300d/II.

Шторки для LED прожекторов Aputure с креплением Bowens. Совместимы с приборами Aputure LS 600d Pro, 300d II, 300x, 120d II и т.д. Совместимы с линзой Френеля Aputure F10 Fresnel. Вес - 1 кг.

6 250 ₽
В корзину
Aputure Barndoor для Nova P300c кашетирующие шторки
Aputure Barndoor для Nova P300c кашетирующие шторки
Aputure Barndoor для Nova P300c кашетирующие шторки
Арт. DAN-6923
Aputure Barndoor для Nova P300c кашетирующие шторки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Кашетирующие шторки Aputure Barndoor для Nova P300c.

Шторки для LED RGBWW панели Aputure Nova P300c. Минимизируют излишки рассеянного света и регулируют площадь освещения. Имеют специальные тканевые светозащитные заглушки для устранения излишков света с боковых сторон. Четыре створки (лепестка). Вес - 1,79 кг. В комплекте сумка для переноски и хранения.

18 350 ₽
В корзину
Aputure для Nova P600c Barn door кашетирующие шторки
Aputure для Nova P600c Barn door кашетирующие шторки
Aputure для Nova P600c Barn door кашетирующие шторки
Арт. MTG-0494
Aputure для Nova P600c Barn door кашетирующие шторки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Aputure для Nova P600c Barn door кашетирующие шторки. 

Aputure для Nova P600c Barn door - кашетирующие шторки для формирования светового потока нужного угла для настройки освещения на осветителе Nova P600c . Имеет простую конструкцию из алюминия, а матовое покрытие предотвращающее появление лишних бликов.

17 270 ₽
В корзину
Товары в архиве (20)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера