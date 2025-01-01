Половое покрытие для студий

Интернет-магазин Фотогора предлагает профессиональное оборудование и оснащение для студий, где проводится фото- и видеосъемка.

В каталоге представлены фоны и покрытия, которые можно устанавливать на пол и/или стену

Специальные материалы помогут упростить съемку и постобработку, снизить количество паразитных бликов, уточнить светотеневой рисунок и улучшить результат работы фотографов. Они просто устанавливаются на разные системы и быстро окупаются.

В каталоге Фотогора вы найдете прочный сценический линолеум Unifloor с матовой поверхностью. Его можно настилать на полы и закреплять на стены. Благодаря тонкости полотна (всего 2 мм) с линолеумом просто работать.

Покрытие для студий можно использовать



для студийной фотосъемки и записи видеороликов — для простоты постобработки мы предложим зеленый хромакей;

проведения шоу — покрытие можно укладывать на танцпол, подиум, театральную или клубную сцену;

для портретной, художественной, фэшн-съемки и ивентов на открытом воздухе.

У линолеума небликующая поверхность. Это трехслойное сэндвич-полотно, усиленное армированием из стекловолокна и верхним износостойким покрытием. Нижнее (тыльное) полотно упругое, пенистое.

Линолеум выдерживает долгую эксплуатацию, хождение по нему на каблуках, истирание

Напольное студийное покрытие продается в рулонах шириной 2 метра. Длина — от 4 метров. Благодаря малому весу (1,3 кг на 1 кв. метр) линолеум легко транспортируется.

Консультанты магазина Фотогора расскажут о покрытии подробнее, помогут выбрать товары и способ их доставки в ваш регион России.

Для профессиональных студий и фотошкол мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и скидки. Все вопросы можно задать нам по телефону или в онлайн-консультанте.