Половое покрытие для студий

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х4 м.
Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.
Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х10 м.
Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.
Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х25 м.
Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.
Работай с цветом без бликов
Wansen