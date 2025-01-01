Фильтр

Половое покрытие для студий

Интернет-магазин Фотогора предлагает профессиональное оборудование и оснащение для студий, где проводится фото- и видеосъемка.

В каталоге представлены фоны и покрытия, которые можно устанавливать на пол и/или стену

Специальные материалы помогут упростить съемку и постобработку, снизить количество паразитных бликов, уточнить светотеневой рисунок и улучшить результат работы фотографов. Они просто устанавливаются на разные системы и быстро окупаются.

В каталоге Фотогора вы найдете прочный сценический линолеум Unifloor с матовой поверхностью. Его можно настилать на полы и закреплять на стены. Благодаря тонкости полотна (всего 2 мм) с линолеумом просто работать.

Покрытие для студий можно использовать

  • для студийной фотосъемки и записи видеороликов — для простоты постобработки мы предложим зеленый хромакей;
  • проведения шоу — покрытие можно укладывать на танцпол, подиум, театральную или клубную сцену;
  • для портретной, художественной, фэшн-съемки и ивентов на открытом воздухе.

У линолеума небликующая поверхность. Это трехслойное сэндвич-полотно, усиленное армированием из стекловолокна и верхним износостойким покрытием. Нижнее (тыльное) полотно упругое, пенистое.

Линолеум выдерживает долгую эксплуатацию, хождение по нему на каблуках, истирание

Напольное студийное покрытие продается в рулонах шириной 2 метра. Длина — от 4 метров. Благодаря малому весу (1,3 кг на 1 кв. метр) линолеум легко транспортируется.

Консультанты магазина Фотогора расскажут о покрытии подробнее, помогут выбрать товары и способ их доставки в ваш регион России.

Для профессиональных студий и фотошкол мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и скидки. Все вопросы можно задать нам по телефону или в онлайн-консультанте.

Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х4 м
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х4 м
Арт. DAN-1772
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х4 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х4 м.

Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.

26 300 ₽
В корзину
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х10 м
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х10 м
Арт. DAN-1774
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х10 м
Временно нет в наличии

Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х10 м.

Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.

65 760 ₽
В корзину
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х25 м
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х25 м
Арт. DAN-1775
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х25 м
Временно нет в наличии

Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х25 м.

Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.

164 380 ₽
В корзину
