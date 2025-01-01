Фильтр

Цветные гелевые фильтры

Интернет-магазин Фотогора предлагает цветные гелевые фильтры, с которыми вам удастся создать очень интересные и необычные эффекты на фото. Мы продаем их по разумной цене, гарантируем качество. Все товары из нашего магазина — творения надежных производителей, которые на практике подтвердили свой профессионализм. Мы поможем выбрать фильтр под вашу задумку, дадим советы по его использованию. Наши консультанты — практикующие фотографы, так что наши рекомендации — не скучная теория, а личный опыт.

Для чего нужны фильтры

Гелевые фильтры — это тонкие пластины разных цветов, изготовленные из поликарбоната/полиэстера. Они расширяют гамму оттенков в арсенале фотографа, позволяют красиво обыграть контуры предмета съемки. При помощи таких фильтров удастся сделать атмосферные кадры.

Они стоят недорого и на первый взгляд просты в использовании. Однако есть нюансы. Если модель располагается близко к объективу, трудно модифицировать цвет фона, не изменив освещение модели. Чтобы выработать «тактику поведения» с гелевыми фильтрами потребуется немного времени, но достаточно поэкспериментировать с экспозицией, источниками света и расстояние от фильтра до модели, и вы получите практически безграничные возможности для корректировки насыщенности фона, виньетирования.

С гелевыми фильтрами вы сможете не только создать оригинальный эффект на фотографии, но и сбалансировать температуру света, исходящего из разных источников.

В нашем каталоге представлены все популярные гели. Они достаточно тонкие, не ухудшают резкость изображения. Отправляйте заказы в корзину или обращайтесь к нам за советом — мы обеспечим оперативную обратную связь.

Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-7677
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.

В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.

12 790 ₽
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Арт. NVF-1062
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-1063
Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Москва: более 10 шт

Фолиевый фильтр  White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.

 

 

2 870 ₽
-13 %
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Арт. NVF-1060
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 246 Lagoon Plus Green
Данный фильтр применяют для изменения оттенка света.
Коэффициент пропускания - 81,7%
Коэффициент поглощения - 0,09
Цена указана за один погонный метр.

-12.89 %2 870 ₽
2 500 ₽
Chris James 651 HI Sodium фолиевый фильтр цвет спелого абрикоса
Арт. NVF-8216
Chris James 651 HI Sodium фолиевый фильтр цвет спелого абрикоса
Москва: в наличии 4-10 шт

Chris James HI Sodium 651 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – спелого абрикоса. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Арт. NVF-8215
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Москва: в наличии 4-10 шт

Chris James Industrial Sodium 650 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светлая горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
Chris James 008 Dark Salmon фолиевый фильтр темный лосось
Арт. NVF-8513
Chris James 008 Dark Salmon фолиевый фильтр темный лосось
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Chris James Dark Salmon 008 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 35,4%, поглощение 0,45. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
Chris James 176 Loving Amber фолиевый фильтр любимый янтарь
Арт. NVF-8515
Chris James 176 Loving Amber фолиевый фильтр любимый янтарь
Москва: в наличии 4-10 шт

Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
Chris James 100 Spring Yellow фолиевый фильтр весенний желтый
Арт. NVF-8516
Chris James 100 Spring Yellow фолиевый фильтр весенний желтый
Москва: в наличии 1-3 шт

Chris James Spring Yellow 100 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лимонно-желтый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
Chris James 025 Sunset Red фолиевый фильтр красный закат
Арт. NVF-8517
Chris James 025 Sunset Red фолиевый фильтр красный закат
Москва: в наличии 1-3 шт

Chris James Sunset Red 025 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цена указана за один погонный метр. Цвет – абрикосовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

2 870 ₽
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Арт. DAN-9400
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Москва: более 10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-85B - гелевый фильтр светло-соломенного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
-6 %
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Арт. MTG-3125
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 19 ч

Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.

Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.

-5.74 %1 220 ₽
1 150 ₽
-20 %
Chris James 089 Moss Green фолиевый фильтр зеленый мох
Арт. FTR-548
Chris James 089 Moss Green фолиевый фильтр зеленый мох
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Фолиевый фильтр Moss Green 089 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,8%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.

-19.86 %2 870 ₽
2 300 ₽
Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый
Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый
Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый
Арт. DAN-3458
Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Chris James Pink 328 темно розовый.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Фильтры упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

2 870 ₽
Wansen GEL-305 фолиевый фильтр темно-янтарный
Wansen GEL-305 фолиевый фильтр темно-янтарный
Wansen GEL-305 фолиевый фильтр темно-янтарный
Арт. DAN-9410
Wansen GEL-305 фолиевый фильтр темно-янтарный
Москва: более 10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-305 - гелевый фильтр темно-янтарного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый
Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый
Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый
Арт. DAN-9404
Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый
Москва: более 10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-609 - гелевый фильтр зеленого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
Wansen GEL-805 фолиевый фильтр стальной-синий
Wansen GEL-805 фолиевый фильтр стальной-синий
Wansen GEL-805 фолиевый фильтр стальной-синий
Арт. DAN-9397
Wansen GEL-805 фолиевый фильтр стальной-синий
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-805 - гелевый фильтр стального-синего цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
Wansen GEL-82D фолиевый фильтр светло-голубой
Wansen GEL-82D фолиевый фильтр светло-голубой
Wansen GEL-82D фолиевый фильтр светло-голубой
Арт. DAN-9415
Wansen GEL-82D фолиевый фильтр светло-голубой
Москва: более 10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-82D - гелевый фильтр светло-голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
