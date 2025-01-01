Цветные гелевые фильтры

Москва
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 246 Lagoon Plus Green
Данный фильтр применяют для изменения оттенка света.
Коэффициент пропускания - 81,7%
Коэффициент поглощения - 0,09
Цена указана за один погонный метр.
Chris James HI Sodium 651 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – спелого абрикоса. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Industrial Sodium 650 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светлая горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Chris James Dark Salmon 008 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 35,4%, поглощение 0,45. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Spring Yellow 100 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лимонно-желтый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Sunset Red 025 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цена указана за один погонный метр. Цвет – абрикосовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-85B - гелевый фильтр светло-соломенного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.
Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.
Фолиевый фильтр Moss Green 089 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,8%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Chris James Pink 328 темно розовый.
Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Фильтры упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-305 - гелевый фильтр темно-янтарного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-609 - гелевый фильтр зеленого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-805 - гелевый фильтр стального-синего цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82D - гелевый фильтр светло-голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
