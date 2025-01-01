Фоны для предметной съемки

Москва
Aurora ALD 120 Black - фон съемный для лайтбокса.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления "липучка". Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - черный, размер - 120х220 см. Универсальные параметры фона позволяют установить в любой фотобокс подходящего размера.
Фон съемный для лайтбокса Aurora ALD 80 Blue.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 80х100 см.
Фон Wansen PB-0710-03 White mat пластиковый белый матовый, размер - 0,7х1 м.
Белый пластиковый матовый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Фон Wansen PB-1014-02 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 1х1,4 м.
Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х1,4 м.
Colorama CO5047 Electric – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – электрик.
Colorama Graduated COG312 – пластиковый студийный фон отличного качества.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов.
Художественный пластиковый фон LAXY №22.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Фон изображает фантазийные разводы в голубых, розовых и золотых тонах.
Фон пластиковый Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фуксия матовый, размер - 0,7х1 м.
Пластиковый, матовый фон цвета фуксии. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
FST 60х130 G – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет серый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.
FST 100х120 B – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет черный. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3.
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.
Пластиковый фон Colorama CO9700 Colormatt Coal цвет черный, размер 100x130 см.
Пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер - 100x130 см.
Комплект Fotokvant BP-0710 Kit, фон для фото на документы.
Комплект предназначен для фото на документы. Состоит из матового пластикового фона 0,7х1,0 м и напольной системы установки для пластиковых фонов.
Фон пластиковый Fotokvant BP-0710SM Black matt размером 0,65х1 м.
Фон черный матовый с муаром. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 0,65х1 м.
Художественный пластиковый фон LAXY №16.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку.
