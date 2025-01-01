Фильтр

Фоны для предметной съемки

Фон для предметной съемки

В предметной или портретной съемке важен не только объект, но и его окружение. Само собой, ключевой момент — освещение. Но есть еще одна важная составляющая — фон. Он не должен отвлекать внимание от предмета/модели. В то же время фон помогает качественно представить то, что находится в объективе фотографа.

фон для предметной съемки

Что мы предлагаем

В нашем каталоге вы найдете фотофон для предметной съемки, удовлетворяющий вашим требованиям. Мы предлагаем такие изделия:

  • виниловые — сделают ваше фото ярким и необычным;
  • пластиковые — считаются универсальными и наиболее востребованными, благодаря износостойкости и невосприимчивости к воде;
  • бумажные — наиболее доступные, вариативные по цветовому спектру, но недолговечные;
  • тканевые — как и бумажные, используются уже давно, привлекают многообразием расцветок, но не считаются самыми практичными.

фото фон для предметной съемки

Как выбрать фон

Перед тем, как купить фон для предметной съемки, ответьте для себя на вопрос о том, какие съемки проходят в студии чаще всего. Стоит решить, сколько фонов вы готовы купить. Стандартный вариант — черный или белый «задник», реже — серый. Как правило, такие фоны есть в любой студии.

Хотите расширить модельный ряд — выбирайте на свой вкус, строгих правил в отношении цвета нет. Единственное, если вы используете полотно для дальнейшей замены фона в программах постобработки, выбирайте цвета, которые реже встречаются на моделях/предметах.

заказать фон для предметной съемки

Кроме гаммы оттенков стоит определиться с материалом:

  • фоны из бумаги стоят дешевле всех, однако они быстро изнашиваются, пачкаются, не подходят для аквасъемки;
  • ткань — на фото выглядит эффектно, служит долго (можно стирать), но не всегда дает идеально гладкую поверхность;
  • пластик и винил – материалы, пришедшие в фотоиндустрию не так давно, долговечные, многофункциональные, более дорогие, обеспечивают гладкий «задник» без заломов и складок.

Чтобы приобрести фон для предметной съемки в Москве, оставьте заявку на сайте интернет-магазина Фотогора. У нас удобная доставка в Москве и Московской области. Не можете выбрать? Мы предоставим профессиональную бесплатную консультацию.

Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный
Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный
Арт. NVF-7542
Aurora ALD 120 Black фон для лайтбокса 120х220 см черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Aurora ALD 120 Black - фон съемный для лайтбокса.

Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления "липучка". Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - черный, размер - 120х220 см. Универсальные параметры фона позволяют установить в любой фотобокс подходящего размера.

920 ₽
В корзину
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Арт. NVF-7541
Aurora ALD 80 Blue фон для лайтбокса фотобокса 80 см синий 80х100
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Фон съемный для лайтбокса Aurora ALD 80 Blue.

Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 80х100 см. 

920 ₽
В корзину
Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Арт. DAN-6014
Wansen PB-0710-03 White mat фон пластиковый белый матовый 0.7х1 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон Wansen PB-0710-03 White mat пластиковый белый матовый, размер - 0,7х1 м.

Белый пластиковый матовый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.

620 ₽
В корзину
Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Арт. DAN-6015
Wansen PB-1014-02 White gloss фон пластиковый белый глянцевый 1х1.4 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фон Wansen PB-1014-02 White gloss пластиковый белый глянцевый, размер - 1х1,4 м.

Белый пластиковый глянцевый фон. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х1,4 м.

1 120 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик
Арт. NVF-5069
Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama CO5047 Electric – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – электрик.

-8 %3 990 ₽
3 670 ₽
В корзину
-8 %
Colorama COG312 Graduated градиентный фон белый/синий 110x170 см
Арт. NVF-2415
Colorama COG312 Graduated градиентный фон белый/синий 110x170 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Colorama Graduated COG312 пластиковый студийный фон отличного качества.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов. 

-8 %12 990 ₽
11 950 ₽
В корзину
LAXY №22 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4781
LAXY №22 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №22.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Фон изображает фантазийные разводы в голубых, розовых и золотых тонах.

490 ₽
В корзину
Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фон пластиковый фуксия матовый 0.7х1 м
Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фон пластиковый фуксия матовый 0.7х1 м
Арт. DAN-6035
Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фон пластиковый фуксия матовый 0.7х1 м
Наличие
Москва: более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-0710-05 Fuchsia mat фуксия матовый, размер - 0,7х1 м.

Пластиковый, матовый фон цвета фуксии. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.

620 ₽
В корзину
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Арт. DAN-7846
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м.

Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

1 250 ₽
В корзину
FST 60х130 G фон пластиковый серый матовый
Арт. NVF-5710
FST 60х130 G фон пластиковый серый матовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 60х130 G – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет серый. Размер 0,6х1,3 м. Идеально подходит для предметной съемки.

800 ₽
В корзину
FST 100х120 B фон пластиковый черный матовый
Арт. NVF-5708
FST 100х120 B фон пластиковый черный матовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 100х120 B – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет черный. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.

1 500 ₽
В корзину
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Арт. NVF-3146
FST 60х130 Pink фон пластиковый розовый матовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.

800 ₽
В корзину
Хит
Superior 1309-1013 SUPER WHITE GLOSS фон пластиковый 1,0х1,3 м глянцевый цвет белый
Арт. FTR-1098
Superior 1309-1013 SUPER WHITE GLOSS фон пластиковый 1,0х1,3 м глянцевый цвет белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

2 110 ₽
В корзину
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Арт. NVF-7890
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. 

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.

780 ₽
В корзину
-8 %
Colorama CO9700 Colormatt Coal пластиковый фон 100x130 см цвет черный
Арт. DAN-2294
Colorama CO9700 Colormatt Coal пластиковый фон 100x130 см цвет черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Пластиковый фон Colorama CO9700 Colormatt Coal цвет черный, размер 100x130 см.

Пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер - 100x130 см. 

-8 %3 990 ₽
3 670 ₽
В корзину
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Арт. DAN-3712
Fotokvant BP-0710 Kit фон для фото на документы
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Комплект Fotokvant BP-0710 Kit, фон для фото на документы.

Комплект предназначен для фото на документы. Состоит из матового пластикового фона 0,7х1,0 м и напольной системы установки для пластиковых фонов.

2 940 ₽
В корзину
П-Фото фон пластиковый черный с муаром размером 0,65х1,0 м
П-Фото фон пластиковый черный с муаром размером 0,65х1,0 м
Арт. DAN-4109
П-Фото фон пластиковый черный с муаром размером 0,65х1,0 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон пластиковый Fotokvant BP-0710SM Black matt размером 0,65х1 м.

Фон черный матовый с муаром. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 0,65х1 м. 

410 ₽
В корзину
LAXY №16 фон пластиковый художественный
LAXY №16 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4686
LAXY №16 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №16.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку.


490 ₽
В корзину
