Фоны для предметной съемки

Фон для предметной съемки

В предметной или портретной съемке важен не только объект, но и его окружение. Само собой, ключевой момент — освещение. Но есть еще одна важная составляющая — фон. Он не должен отвлекать внимание от предмета/модели. В то же время фон помогает качественно представить то, что находится в объективе фотографа.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге вы найдете фотофон для предметной съемки, удовлетворяющий вашим требованиям. Мы предлагаем такие изделия:

виниловые — сделают ваше фото ярким и необычным;

пластиковые — считаются универсальными и наиболее востребованными, благодаря износостойкости и невосприимчивости к воде;

бумажные — наиболее доступные, вариативные по цветовому спектру, но недолговечные;

тканевые — как и бумажные, используются уже давно, привлекают многообразием расцветок, но не считаются самыми практичными.

Как выбрать фон

Перед тем, как купить фон для предметной съемки, ответьте для себя на вопрос о том, какие съемки проходят в студии чаще всего. Стоит решить, сколько фонов вы готовы купить. Стандартный вариант — черный или белый «задник», реже — серый. Как правило, такие фоны есть в любой студии.

Хотите расширить модельный ряд — выбирайте на свой вкус, строгих правил в отношении цвета нет. Единственное, если вы используете полотно для дальнейшей замены фона в программах постобработки, выбирайте цвета, которые реже встречаются на моделях/предметах.

Кроме гаммы оттенков стоит определиться с материалом:

фоны из бумаги стоят дешевле всех, однако они быстро изнашиваются, пачкаются, не подходят для аквасъемки;

ткань — на фото выглядит эффектно, служит долго (можно стирать), но не всегда дает идеально гладкую поверхность;

пластик и винил – материалы, пришедшие в фотоиндустрию не так давно, долговечные, многофункциональные, более дорогие, обеспечивают гладкий «задник» без заломов и складок.

Чтобы приобрести фон для предметной съемки в Москве, оставьте заявку на сайте интернет-магазина Фотогора. У нас удобная доставка в Москве и Московской области. Не можете выбрать? Мы предоставим профессиональную бесплатную консультацию.


