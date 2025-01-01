Фильтр

Статьи

Виниловые фоны

Интернет-магазин Фотогора предлагает качественные виниловые фоны

Виниловые фоны считаются наиболее устойчивыми к износу, а значит, экономят бюджет фотографа. По своей природе они напоминают баннерную ткань, однако имеют матовую поверхность. Их главное преимущество — отсутствие бликов. Такого эффекта не добиться при использовании баннерной ткани.

Виниловые фоны поставляются на картонных тубусах. Их крепят по тому же принципу, что и бумажные. Вместе с тем такие фоны намного плотнее и тяжелее.

Особенности виниловых фонов

  • виниловые фоны появились относительно недавно, все их свойства и возможности до конца не изучены;
  • не очень богатая цветовая гамма;
  • устойчивость к износу и влаге;
  • фоны легко резать;
  • они неприхотливы в уходе — достаточно протереть влажной салфеткой;
  • практически не пачкаются (за исключением белых — на них заметы следы от подошвы).

Ввиду высокой плотности виниловый фон практически не пропускает свет. По этому показателю он существенно превосходит фоны из бумаги и ткани.

Виниловые фоны стоят достаточно дорого, поэтому многие фотографы, особенно новички, относятся к ним настороженно. Мы предоставим рекомендации по использованию такого материала и подскажем, как сделать покупку выгодной.

Как оформить заказ

Купить виниловый фон можно онлайн. Для этого добавляйте понравившийся товар в корзину. Также вы можете позвонить нам или оставить свой номер телефона, чтобы наши менеджеры могли с вами связаться. Мы гарантируем качество наших товаров, разумные цены и оперативную обратную связь. На нашем счету — тысячи грамотно оформленных студий. Обращайтесь!

Shesha BW-3260 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х6 на стену
Shesha BW-3260 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х6 на стену
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х6. Вес - 12,0 кг.

FST фотофон виниловый 220x430 см белого цвета
FST фотофон виниловый 220x430 см белого цвета
Виниловый фон FST 220х430 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде.

Shesha BW-1620 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х2
Shesha BW-1620 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х2
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х2. Вес - 2,8 кг.

Shesha BW-1630 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х3
Shesha BW-1630 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х3
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м 1,6х3. Вес - 3,6 кг.

Shesha BW-1640 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х4
Shesha BW-1640 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х4
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м 1,6х4. Вес - 4,2 кг.

Shesha BW-2740 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 2,7х4 на стену
Shesha BW-2740 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 2,7х4 на стену
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м 2,7х4. Вес - 6,0 кг.

Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6
Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.

Shesha BW-2030 двусторонний виниловый фон черный/белый 2х3
Shesha BW-2030 двусторонний виниловый фон черный/белый 2х3
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м 2х3. Вес - 4,5 кг.

Shesha BW-3250 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х5 на стену
Shesha BW-3250 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х5 на стену
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х5. Вес - 9,0 кг.

Shesha двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х7
Shesha двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х7
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х7. Вес - 13,3 кг.

FST фотофон виниловый 160x340 см белого цвета
FST фотофон виниловый 160x340 см белого цвета
Виниловый фон FST 160x340 см белого цвета представляет собой основу из ПВХ с матовой поверхностью. Отсутствие бликов на поверхности делает его незаменимым для работы в студии и на выезде. Для крепления предусмотрены люверсы. Виниловое покрытие очень прочное, надежное и его легко мыть. Поставляется в свернутом в рулон виде. 

Shesha BW-2770 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х7
Shesha BW-2770 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х7
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х7. Вес -12,2 кг.

Shesha BW-2750 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х5
Shesha BW-2750 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х5
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х5. Вес - 8,0 кг.

Lastolite LB8868 Hilite виниловый полог для фотофона 180х215 см
Lastolite LB8868 Hilite виниловый полог для фотофона 180х215 см
Lastolite LB8868 Hilite виниловый полог для фотофона 180х215 см
Lastolite LB8868 Hilite виниловый полог для фотофона 180х215 см
Виниловый полог Lastolite LB8868 Hilite для фотофона размером 180х215 см.

Аксессуар для фона HiLite обеспечивающий белую поверхность покрывающую пол и позволяющий делать полноразмерные фотографии. Крепится к нижней части фотофона на липучке. Изготовлен из винила, что позволяет легко удалять потертости оставляемые обувью. 


Fotokvant двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х50м
Fotokvant двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х50м
Fotokvant двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х50м
Fotokvant двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х50м. 

FST 220430BW фон виниловый черный/белый матовый 2.20x4.30 м
FST 220430BW фон виниловый черный/белый матовый 2.20x4.30 м
FST 220430BW фон виниловый черный/белый матовый 2.20x4.30 м. 

Двусторонний виниловый черный/белый фон. Отлично подходит для съемок в «высоком» и «низком» ключе. Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе. Оснащен люверсами для крепления, а так же есть карман для установки на систему крепления типа «ворота». Поставляется в свернутом в рулон виде. Упакован в тубус для переноски и хранения.

FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м
FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м
FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м
FST 416 фон виниловый черный/белый матовый 1.6x3.4 м.

Двусторонний виниловый черный/белый фон. Отлично подходит для съемок в «высоком» и «низком» ключе. Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе. Оснащен люверсами для крепления, а так же есть карман для установки на систему крепления типа «ворота». Поставляется в свернутом в рулон виде. Упакован в тубус для переноски и хранения.

