Виниловые фоны считаются наиболее устойчивыми к износу, а значит, экономят бюджет фотографа. По своей природе они напоминают баннерную ткань, однако имеют матовую поверхность. Их главное преимущество — отсутствие бликов. Такого эффекта не добиться при использовании баннерной ткани.

Виниловые фоны поставляются на картонных тубусах. Их крепят по тому же принципу, что и бумажные. Вместе с тем такие фоны намного плотнее и тяжелее.

Особенности виниловых фонов



виниловые фоны появились относительно недавно, все их свойства и возможности до конца не изучены;

не очень богатая цветовая гамма;

устойчивость к износу и влаге;

фоны легко резать;

они неприхотливы в уходе — достаточно протереть влажной салфеткой;

практически не пачкаются (за исключением белых — на них заметы следы от подошвы).

Ввиду высокой плотности виниловый фон практически не пропускает свет. По этому показателю он существенно превосходит фоны из бумаги и ткани.

Виниловые фоны стоят достаточно дорого, поэтому многие фотографы, особенно новички, относятся к ним настороженно. Мы предоставим рекомендации по использованию такого материала и подскажем, как сделать покупку выгодной.

