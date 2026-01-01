images
images
-10 %
GreenBean NP-F750 PRO аккумулятор 6700 мАч
GreenBean NP-F750 PRO аккумулятор 6700 мАч

GreenBean NP-F750 PRO аккумулятор 6700 мАч

GreenBean
Артикул: DAN-8628

Литий-ионный аккумулятор повышенного ресурса емкостью 6700 мАч предназначен для использования с устройствами , которые питаются от аккумуляторов типа NP-F. Внутри GreenBean NP-F750 PRO установлены элементы питания формата 18650 корейского бренда LG. Такие аккумуляторы надежны, безопасны и долговечны. Количество циклов перезаряда не менее 1000 (до снижения ёмкости на 30%) .

Описание

Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F750 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
Арт. MTG-0785
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).

3 070 ₽
В корзину
Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный
Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный
Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный
Арт. MTG-2719
Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный
Наличие
более 10 шт

Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный. Удобный, компактный, в размере "помады для губ" карандаш для чистки и обслуживания всех видов оптики. Цвет - черный. Легко помещается в любую, даже самую маленькую сумочку, с самой компактной камерой.

380 ₽
В корзину

Видео

Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Леди Клементина
Леди Клементина
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.