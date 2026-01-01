GreenBean NP-F750 PRO аккумулятор 6700 мАч

Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F750 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).