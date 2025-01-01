Моноподы для камер

Москва
Монопод QZSD Q228.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Диаметр верхней секции - 25 мм. Рабочая высота может изменяться от 59 до 160 см. В сложенном виде - 60 см. Крепления для аппаратуры - винт 1/4". Максимальная нагрузка - до 10 кг Вес 1.25 кг.
QZSD Q148B монопод 96 см с шаровой головой для камеры.
В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод, выдерживающий максимальную нагрузку до 5 кг и шаровая голова. Рабочая высота может изменяться от 36 до 95 см. Крепления для аппаратуры - винт 1/4". Монопод можно использовать в качестве селфи-палки. Для этого достаточно прикрутить шаровую головку с обратной стороны.
Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.
Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.
Монопод с подножкой Grifon ARS-1007 предназначена для надежной фиксации фото- и видеокамер с одновременной стабилизацией изображения.
Монопод QZSD Q120.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.
Cullmann MAGIC ChestPod – монопод с шаровой головой. Данный комплект имеет необычную конструкцию с грудным упором. Изготовлен из алюминиевого сплава. Предназначен для установки оборудования весом до 5 кг. Размер в сложенном виде, см – 31,5. Вес, г – 500.
Комплект QZSD Q120-Q90, монопод с видеоголовой для камеры.
В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод QZSD Q120, выдерживающий максимальную нагрузку 6 кг и видеоголова QZSD Q90. Рабочая высота монопода может изменяться от 63 до 175 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8".
KingJoy MP-208F черный монопод 155 см для фотоаппарата.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Диаметр верхней секции - 28 мм. Рабочая высота может изменяться от 47,5 до 155 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8" или 1/4". Максимальная нагрузка - 4 кг. Вес - 450 г.
Монопод E-IMAGE MA600.
Легкий алюминиевый монопод с откидными ножками. Имеет быструю фиксацию в вертикальном положении (клипсовые фиксаторы). Минимальная высота - 64 см, максимальная высота - 190 см. Вес - 1,37 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами – компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу. Максимальная высота, см – 159,5 Допустимая нагрузка, кг – 16
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.
Пятисекционный монопод из алюминиевого сплава с видеоголовой и быстросъемной площадкой. Максимальная нагрузка 5 кг Максимальная высота 164 см. Минимальная высота 56 см. Подпятник с винтом 3/8". В комплекте чехол.
Manfrotto MVMXPRO500 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO с видеоголовой и удлиненной съемной площадкой 500PLONG. Рабочая высота, см – 78-203, максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 2,1.
Manfrotto MVMXPROA4 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 68-192, максимальная нагрузка, кг – 8. Вес, кг – 1,2.
Manfrotto MVMXPROC5 – пятисекционный карбоновый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 61-188, максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 1.
Falcon Eyes Cinema VM-1800 – монопод с опорой-ножками и сменной жидкостной головой. Предназначен для съемки видео.
Монопод используется для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Монопод изготовлен из анодированного алюминиевого профиля и прочного композитного пластика. Максимальная высота 180 см.
Manfrotto MPOLEVR VR телескопический монопод-держатель для съемки 360 градусов.
Имеет 4 секции. Быстро и легко складывается, занимает мало места. Оснащен наружной резьбой 1/4 дюйма для крепления камеры. Комплектуется съемной шаровой мини-головой.
Монопод Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 со съемной головой с жидкостным картриджем для съемки видео. Максимальная высота - 185 см, минимальная высота - 73 см, нагрузка - 5 кг, вес - 2,3 кг.
Профессиональный комплект для съемки видеороликов. Подойдет для требовательных фотографов и видеооператоров, которым необходим надежный монопод.
