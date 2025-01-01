Моноподы для камер

Что такое монопод?

Монопод – относится к разновидностям штативов. Штатив, имеющий только одну точку опоры, и называется моноподом. Слово в переводе с греческого означает «одна нога». Такое устройство имеет как преимущества, так и недостатки в сравнении с треногой.

Как и штатив, монопод предназначен для стабилизации изображения при видео- или фотосъемке. Монопод используют операторы или фотографы, когда необходимо приобрести дополнительную степень свободы – в работе или для путешествий. Монопод обеспечивает легкость и удобство фотосъемки за счет надежности и компактности.

Штатив монопод в Москве очень востребован в силу концентрации здесь профессиональных операторов и любителей репортажной съемки. В интернет-магазине «Фотогора» представлены моноподы разного производства:

Manfrotto;

Cullmann;

Falcon Eyes;

Benro.

Сферы применения

Штатив монопод имеет ряд ограничений. Он не предназначен для устойчивой фиксации, поэтому полностью исключить элемент шевеленки не удастся.

Явные плюсы такой разновидности опоры для техники проявляются при работе в толпе, при съемке репортажей. Полная мобильность фотографа позволяет ему быстро перемещаться в поисках удачного ракурса. Альтернативное применение устройства — возможность съемки сверху, держа ножку в руке. В этом случае придется воспользоваться дистанционным спуском затвора.

Такой вариант использования позволяет, например, делать селфи не только на смартфон, но и на профессиональную камеру. Некоторые модели укомплектованы головой, но большинство – нет, так как это оставляет больше пространства для мастера. Чаще всего аксессуар используют с телеобъективами, которые имеют свои точки крепления.

Штатив монопод для камеры или смартфона