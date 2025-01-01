Фильтр

Статьи

Моноподы для камер

Что такое монопод?

Монопод – относится к разновидностям штативов. Штатив, имеющий только одну точку опоры, и называется моноподом. Слово в переводе с греческого означает «одна нога». Такое устройство имеет как преимущества, так и недостатки в сравнении с треногой.

monopod-4

Как и штатив, монопод предназначен для стабилизации изображения при видео- или фотосъемке. Монопод используют операторы или фотографы, когда необходимо приобрести дополнительную степень свободы – в работе или для путешествий. Монопод обеспечивает легкость и удобство фотосъемки за счет надежности и компактности.

Штатив монопод в Москве очень востребован в силу концентрации здесь профессиональных операторов и любителей репортажной съемки. В интернет-магазине «Фотогора» представлены моноподы разного производства:

  • Manfrotto;
  • Cullmann;
  • Falcon Eyes;
  • Benro.

Сферы применения

Штатив монопод имеет ряд ограничений. Он не предназначен для устойчивой фиксации, поэтому полностью исключить элемент шевеленки не удастся.

monopod-2

Явные плюсы такой разновидности опоры для техники проявляются при работе в толпе, при съемке репортажей. Полная мобильность фотографа позволяет ему быстро перемещаться в поисках удачного ракурса. Альтернативное применение устройства — возможность съемки сверху, держа ножку в руке. В этом случае придется воспользоваться дистанционным спуском затвора.

Такой вариант использования позволяет, например, делать селфи не только на смартфон, но и на профессиональную камеру. Некоторые модели укомплектованы головой, но большинство – нет, так как это оставляет больше пространства для мастера. Чаще всего аксессуар используют с телеобъективами, которые имеют свои точки крепления.

monopod-3

Штатив монопод для камеры или смартфона легко заказать на сайте «Фотогора», где вежливые и компетентные консультанты ответят на все ваши вопросы, подскажут условия оплаты и доставки заказов в регионы России.

QZSD Q228 черный монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер
QZSD Q228 черный монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер
QZSD Q228 черный монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер
Арт. DAN-3733
QZSD Q228 черный монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Монопод QZSD Q228.

Четырехсекционный алюминиевый монопод. Диаметр верхней секции - 25 мм. Рабочая высота может изменяться от 59 до 160 см. В сложенном виде - 60 см. Крепления для аппаратуры - винт 1/4". Максимальная нагрузка - до 10 кг Вес 1.25 кг.

5 500 ₽
В корзину
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
Арт. DAN-4553
QZSD Q148B черный монопод 96 см с шаровой головой для камеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

QZSD Q148B монопод 96 см с шаровой головой для камеры.

В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод, выдерживающий максимальную нагрузку до 5 кг и шаровая голова. Рабочая высота может изменяться от 36 до 95 см. Крепления для аппаратуры - винт 1/4". Монопод можно использовать в качестве селфи-палки. Для этого достаточно прикрутить шаровую головку с обратной стороны.

1 690 ₽
В корзину
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Арт. DAN-3276
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.

Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.

4 660 ₽
В корзину
-11 %
Grifon WT-1007 монопод с шаровой головой
Арт. FTR-1427
Grifon WT-1007 монопод с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Монопод с подножкой Grifon ARS-1007 предназначена для надежной фиксации фото- и видеокамер с одновременной стабилизацией изображения.

-10.87 %1 840 ₽
1 630 ₽
В корзину
QZSD Q120 черный монопод 167 см для видеокамер и фотоаппаратов до 6 кг
QZSD Q120 черный монопод 167 см для видеокамер и фотоаппаратов до 6 кг
QZSD Q120 черный монопод 167 см для видеокамер и фотоаппаратов до 6 кг
Арт. DAN-3734
QZSD Q120 черный монопод 167 см для видеокамер и фотоаппаратов до 6 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Монопод QZSD Q120.

Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.

5 330 ₽
В корзину
Cullmann MAGIC ChestPod монопод с шаровой головой
Арт. OLE-1432
Cullmann MAGIC ChestPod монопод с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Cullmann MAGIC ChestPod – монопод с шаровой головой. Данный комплект имеет необычную конструкцию с грудным упором. Изготовлен из алюминиевого сплава. Предназначен для установки оборудования весом до 5 кг. Размер в сложенном виде, см – 31,5. Вес, г – 500.

9 690 ₽
В корзину
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
Арт. DAN-3898
QZSD Q120-Q90 монопод с видеоголовой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Комплект QZSD Q120-Q90, монопод с видеоголовой для камеры.

В комплекте четырехсекционный алюминиевый монопод QZSD Q120, выдерживающий максимальную нагрузку 6 кг и видеоголова QZSD Q90. Рабочая высота монопода может изменяться от 63 до 175 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8".

10 350 ₽
В корзину
KingJoy MP-208F черный монопод 155 см для камеры
KingJoy MP-208F черный монопод 155 см для камеры
KingJoy MP-208F черный монопод 155 см для камеры
Арт. DAN-4565
KingJoy MP-208F черный монопод 155 см для камеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

KingJoy MP-208F черный монопод 155 см для фотоаппарата.

Четырехсекционный алюминиевый монопод. Диаметр верхней секции - 28 мм. Рабочая высота может изменяться от 47,5 до 155 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8" или 1/4". Максимальная нагрузка - 4 кг. Вес - 450 г.

2 430 ₽
В корзину
E-IMAGE MA600 монопод
Арт. DAN-5821
E-IMAGE MA600 монопод
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Монопод E-IMAGE MA600.

Легкий алюминиевый монопод с откидными ножками. Имеет быструю фиксацию в вертикальном положении (клипсовые фиксаторы). Минимальная высота - 64 см, максимальная высота - 190 см. Вес - 1,37 кг. Максимальная нагрузка - 20 кг.

11 320 ₽
В корзину
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Арт. DAN-8322
Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Benro MAD38A Adventure монопод алюминий/магний с клипсами – компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу. Максимальная высота, см – 159,5 Допустимая нагрузка, кг – 16

5 400 ₽
В корзину
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
Арт. MTG-0887
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой. 

Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.

3 690 ₽
В корзину
QZSD Q188 черный монопод с видеоголовой 163 см для средних и тяжелых камер
Арт. OLE-4692
QZSD Q188 черный монопод с видеоголовой 163 см для средних и тяжелых камер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Пятисекционный монопод из алюминиевого сплава с видеоголовой и быстросъемной площадкой. Максимальная нагрузка 5 кг Максимальная высота 164 см. Минимальная высота 56 см. Подпятник с винтом 3/8". В комплекте чехол.

4 550 ₽
В корзину
Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Арт. NVF-6862
Manfrotto MVMXPRO500 монопод для видео
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVMXPRO500 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO с видеоголовой и удлиненной съемной площадкой 500PLONG. Рабочая высота, см – 78-203, максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 2,1.

54 890 ₽
В корзину
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Арт. NVF-6864
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVMXPROA4 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 68-192, максимальная нагрузка, кг – 8. Вес, кг – 1,2.

35 190 ₽
В корзину
Manfrotto MVMXPROC5 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROC5 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROC5 монопод для видео
Арт. NVF-6866
Manfrotto MVMXPROC5 монопод для видео
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVMXPROC5 – пятисекционный карбоновый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 61-188, максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 1.

55 590 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Арт. NVF-8934
Falcon Eyes Cinema VM-1800 монопод
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes Cinema VM-1800 – монопод с опорой-ножками и сменной жидкостной головой. Предназначен для съемки видео.

Монопод используется для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Монопод изготовлен из анодированного алюминиевого профиля и прочного композитного пластика. Максимальная высота 180 см.

-15 %4 090 ₽
3 470 ₽
В корзину
Manfrotto MPOLEVR VR монопод
Manfrotto MPOLEVR VR монопод
Manfrotto MPOLEVR VR монопод
Арт. DAN-1628
Manfrotto MPOLEVR VR монопод
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MPOLEVR VR телескопический монопод-держатель для съемки 360 градусов.

Имеет 4 секции. Быстро и легко складывается, занимает мало места. Оснащен наружной резьбой 1/4 дюйма для крепления камеры. Комплектуется съемной шаровой мини-головой.

9 090 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Арт. DAN-2236
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Монопод Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 со съемной головой с жидкостным картриджем для съемки видео. Максимальная высота - 185 см, минимальная высота - 73 см, нагрузка - 5 кг, вес - 2,3 кг.

Профессиональный комплект для съемки видеороликов. Подойдет для требовательных фотографов и видеооператоров, которым необходим надежный монопод.

-15 %11 390 ₽
9 680 ₽
В корзину
