Подарки для фотографов

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-005 Lensball.
Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Особенно эффектные фотографии получаются на природе, например, при закате или восходе солнца. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 60 мм.
Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.
Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!
Хрустальная призма Fotokvant PRP-003 для спецэффектов.
Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.
Фирменный силиконовый браслет длиной 202 мм шириной 12 мм для ношения на запястье. Может использоваться как держатель отражателя "визитки" на накамерной вспышке.
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, радужные отливы добавят разнообразие "фракталов", а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 130х30 мм. Имеет покрытие, которое окрашивает грани призмы в разные цвета. На торце призмы предусмотрено резьбовое отверстие размером 1/4", благодаря чему призму можно устанавливать на штатив или стойку. В комплекте идет изысканый чехол. Вес нетто - 143 гр.
Fotokvant PRB-001 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – коричневый.
Fotokvant PRB-002 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – голубой.
Fotokvant PRB-003 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный презент фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – бирюзовый.
Fotokvant PRS-03 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, черная.
Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм.
Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.
Fotokvant PRS-04 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, серебристая.
Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм. Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.
Fotokvant PRK-016 - кулон фотографа №8.
Кулон-подвеска на тему фотографии. Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Изготовлен из цинкового сплава и стекла.
Хрустальная призма Fotokvant PRP-002 для спецэффектов.
Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 80х30 мм.
Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-001 40 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 40х40х40 мм.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-003 80 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 80х80х80 мм. Вес нетто - 1312 гр.
Сфера хрустальная Fotokvant PRS-006 Lensball.
Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 80 мм. Вес нетто - 665 гр.
Работай с цветом без бликов
