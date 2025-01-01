Фильтр

Всего - 43 товара

Цена
Бренд
Тип
Цвет

Статьи

Подарки для фотографов

Если вы хотите порадовать близкого человека, увлекающегося фотосъемкой, подарить что-то особое видеооператору, интернет-магазин Фотогора поможет вам.

В нашем каталоге найдется хороший, нешаблонный подарок фотографу на день рождения, юбилей, Всемирный день фотографии (его отмечают 19 августа), к Новому году или любому другому событию. Конечно, профессионалу или фотохудожнику-любителю можно презентовать и фототехнику, но ее все же лучше выбирать самому. А с оригинальным, милым и полезным аксессуаром вы никогда не прогадаете.

gift-1

Идеи подарков для фотографа

В каталоге Фотогора найдутся необычные подарки для фотографа-любителя или профессионала, полезные аксессуары, которые упростят работу на фотосессии в студии и на выезде.

gift-2

Мы предлагаем:

• подарочные аксессуары для дома с тематическим оформлением — фотолюбителю понравятся кружки с цитатами из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» или красивый альбом для фотографий;
• украшения, универсально подходящие женщинам и мужчинам: подвески, кулоны в виде кино- или фотокамеры, браслеты с тематическим оформлением изготовлены из прочных и долговечных материалов — натуральной кожи, цинкового сплава, не темнеющего при контакте с водой и т.д.;
• профессиональные аксессуары — оригинальные заглушки на горячий башмак в виде миньона или котенка в коробке, декоративные кнопки для затвора камеры на резьбовом соединении (подбирается под конкретную технику) и многое другое;
• «многофункциональные» подарки — например, силиконовые браслеты помогают закреплять фокусировочные кольца на объективах, фиксировать гелевые фильтры на вспышках и одновременно служат отличным украшением.

gift-3

Вы можете забрать купленные подарки для фотографов в Москве, в нашей точке самовывоза, или оформить доставку заказа в любой регион России.


Хит
Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото
Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото
Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото
Арт. DAN-4591
Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-005 Lensball.

Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Особенно эффектные фотографии получаются на природе, например, при закате или восходе солнца. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 60 мм. 

820 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Арт. DAN-5579
Fotokvant PRSD-80 хрустальная подставка для хрустальной сферы 60-80 мм
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.

Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!

-5 %160 ₽
150 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-3267
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Хрустальная призма Fotokvant PRP-003 для спецэффектов.

Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.

1 180 ₽
В корзину
-5 %
Фотогора силиконовый браслет 202 мм на запястье или для вспышки
Фотогора силиконовый браслет 202 мм на запястье или для вспышки
Арт. DOP-999
Фотогора силиконовый браслет 202 мм на запястье или для вспышки
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Фирменный силиконовый браслет длиной 202 мм шириной 12 мм для ношения на запястье. Может использоваться как держатель отражателя "визитки" на накамерной вспышке.

-5 %180 ₽
170 ₽
В корзину
-6 %
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Арт. MTG-3137
Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Selens 840074 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с отливом и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, радужные отливы добавят разнообразие "фракталов", а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.

-5.77 %1 040 ₽
970 ₽
В корзину
Хит
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Арт. MTG-3245
Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Selens 840076 Coated crystal Prizm хрустальная призма 130х30 мм с покрытием и креплением 1/4 дюйма.  Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 130х30 мм. Имеет покрытие, которое окрашивает грани призмы в разные цвета. На торце призмы предусмотрено резьбовое отверстие размером 1/4", благодаря чему призму можно устанавливать на штатив или стойку. В комплекте идет изысканый чехол. Вес нетто -  143 гр.

1 110 ₽
В корзину
Fotokvant PRB-001 подарочный кожаный браслет любителям фотографии коричневый
Арт. NVF-3257
Fotokvant PRB-001 подарочный кожаный браслет любителям фотографии коричневый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRB-001 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – коричневый.

480 ₽
В корзину
Fotokvant PRB-002 кожаный браслет любителям фотографии голубой
Арт. NVF-3258
Fotokvant PRB-002 кожаный браслет любителям фотографии голубой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant PRB-002 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – голубой.

480 ₽
В корзину
Fotokvant PRB-003 подарочный кожаный браслет любителям фотографии бирюзовый
Арт. NVF-3259
Fotokvant PRB-003 подарочный кожаный браслет любителям фотографии бирюзовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRB-003 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный презент фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – бирюзовый.

480 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Арт. NVF-9217
Fotokvant PRS-03 кнопка для мягкого спуска затвора камеры черная
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant PRS-03 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, черная.

Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм.

Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.

-5 %220 ₽
200 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Арт. NVF-9218
Fotokvant PRS-04 кнопка для мягкого спуска затвора камеры серебристая
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant PRS-04 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, серебристая.

Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм. Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.

-5 %220 ₽
200 ₽
В корзину
Fotokvant PRK-016 кулон фотографа №8
Арт. DAN-0978
Fotokvant PRK-016 кулон фотографа №8
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRK-016 - кулон фотографа №8.

Кулон-подвеска на тему фотографии. Станет приятным подарком для девушки-фотографа. Подвеска выполнена в виде линзы объектива фотокамеры. Размер - 25 мм. Изготовлен из цинкового сплава и стекла.

400 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-3266
Fotokvant PRP-002 призма хрустальная 80х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Хрустальная призма Fotokvant PRP-002 для спецэффектов.

Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 80х30 мм.

 

-5 %720 ₽
680 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-4005
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.

Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.

-5 %1 390 ₽
1 320 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant PRQ-001 куб хрустальный 40 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRQ-001 куб хрустальный 40 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRQ-001 куб хрустальный 40 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-4592
Fotokvant PRQ-001 куб хрустальный 40 мм для спецэффектов для фото
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Хрустальный куб Fotokvant PRQ-001 40 мм.

Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 40х40х40 мм.

-5 %860 ₽
810 ₽
В корзину
Fotokvant PRQ-002 куб хрустальный 60 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRQ-002 куб хрустальный 60 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRQ-002 куб хрустальный 60 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-4593
Fotokvant PRQ-002 куб хрустальный 60 мм для спецэффектов для фото
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.

Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.

1 030 ₽
В корзину
-20 %
Fotokvant PRQ-003 куб хрустальный 80 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRQ-003 куб хрустальный 80 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRQ-003 куб хрустальный 80 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-4594
Fotokvant PRQ-003 куб хрустальный 80 мм для спецэффектов для фото
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Хрустальный куб Fotokvant PRQ-003 80 мм.

Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 80х80х80 мм. Вес нетто - 1312 гр.

-20.21 %1 880 ₽
1 500 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото
Арт. DAN-4609
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-006 Lensball.

Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 80 мм. Вес нетто - 665 гр.

-5 %980 ₽
930 ₽
В корзину
Товары в архиве (81)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера