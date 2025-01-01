Крепление дополнительного оборудования

Москва
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.
Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.
Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки. Полезный аксессуар на съемочной площадке. Можно использовать в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.
Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box для кино- и фотосъемки.
Деревянный ящик изготовленный из высококачественной фанеры, используется как подставка для стоек, выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д. Ящики складываются в самый большой и имеют следующие размеры: максимальный - 50х20х30 см большой - 10x27x47,5 см; средний - 5x27x47,5 см; малый - 2,5x27x47,5 см.
Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.
Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.
Крепление Fotokvant FLE-03 для экшн-камеры.
Крепление может использоваться для установки экшен-камеры, дополнительного оборудования для операторов, включающих в себя свет, микрофон и т.д. Благодаря этому появляется возможность снимать фото и видео на охоте, соревнованиях (страйкбол, пентбол) и во время реконструкций боевых действий. Также, благодаря тому, что рядом с креплением для камеры расположена планка пикатини, есть возможность разместить рядом с камерой тактический фонарь или лазерный прицел. Крепление изготовлено из алюминиевого сплава. Вес - 0,1 кг.
Адаптер Pixaero для крепления GoPro 3+/4.
Алюминиевый жесткий чехол-адаптер для телесуфлера Pixaero. Совместим с экшн-камерами GoPro моделей 3+ и 4.
Адаптер Pixaero для крепления GoPro 5/6/7.
Алюминиевый жесткий чехол-адаптер для телесуфлера Pixaero. Совместим с экшн-камерами GoPro моделей 5, 6 и 7.
Адаптер Pixaero для крепления телефона Apple.
Адаптер для крепления телефонов Apple с тремя камерами к телесуфлеру Pixaero. Для монтажа потребуется прикрепить адаптер с помощью двухстороннего скотча к силиконовому чехлу телефона, а с другой стороны на адаптерн монтируется переходное кольцо Pixaero 49 мм, которое в свою очередь крепится к телесуфлеру.
Держатель Fotokvant SM-CL14 для планшета с креплением на штативную голову или на стену.
Металический держатель в котором можно закрепить планшет с величиной экрана от 17,5 до 27 см. Для крепления на штатив или к стене на держателе предусмотрено резбовое крепление 1/4" (мама). Цвет - белый.
Крепление Fotokvant SEM-01 для монитора с быстросъемным адаптером.
Металлическое крепление позволяющее надежно и быстро установить монитор на стандартную стойку. Крепление оборудовано быстросъемным адаптером. Монитор, установленный на данном креплении, может разворачиваться в альбомный или портретный режимы, а также изменять угол наклона по вертикали в пределах 180 градусов. Посадочные отверстия под крепления 100х100 мм. Вес - 1,5 кг.
Крепление Fotokvant CSK-01 для си-стендов.
Крепление-держатель для стоек C-Stand. Крепится к стене. Оптимизирует пространство в фотостудии, так как позволяет компактно хранить несколько стоек.
Алюминевый адаптер Godox VSM-H02 - компактный разветвитель для установки в крепление «башмак» двух устройств с аналогичной монтажной пяткой, имеются два резьбовых отверстия 1/4''.
E-IMAGE Monitor holder адаптер для монитора.
Прочный адаптер для установки мониторов стандарта VESA. Предназначен для дисплеев с экраном размером от 13 до 30 дюймов.
