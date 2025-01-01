Крепление дополнительного оборудования

Фильтр

Интернет-магазин Фотогора предлагает огромный ассортимент устройств для фотостудий, фотосессий на природе, предметной съемки.

в нашем каталоге вы найдете дополнительное оборудование, облегчающее работу фотографа и его ассистента

Мы предлагаем

  • шарнирные кронштейны для крепления светодиодных осветителей, риг-системы DSLR камер;
  • штативы на гибких ножках для фиксации смартфонов;
  • держатели и столики для планшетов;
  • крепления для экшн-камеры;
  • деревянные подставки для фото- и видеооборудования (например, для выравнивания траектории движения тележки для камеры);
  • штативы с видеоголовой;
  • держатели для флуоресцентных ламп и многое другое.

Мы гарантируем качество всех товаров

Компания Фотогора сотрудничает только с надежными производителями: Cullmann, Falcon Eyes, Fotokvant, FST, Fujimi, Kupo, Manfrotto и другими.

Несмотря на то, что дополнительное оборудование стоит недорого и выполняет базовые функции, требования к нему достаточно серьезные. Нужно правильно определить тип крепления, чтобы аксессуары были совместимы с вашей техникой. Не менее важно проверить допустимую нагрузку, так как при ее превышении вы рискуете разбить дорогостоящее оборудование. Нюансов много даже в выборе таких на первый взгляд мелких и простых аксессуаров.

Чтобы не ошибиться, обращайтесь к нашим консультантам. Это фотографы со стажем и любовью к своему делу. Они знакомы с оборудованием не только в теории, но и на практике. Советы специалистов помогут подобрать дополнительное оборудование под ваши задачи и бюджет.

Звоните нам, оставляйте заявки на сайте или приезжайте в наш торговый павильон в Москве. Наши цены и ассортимент произведут на вас приятное впечатление.

-5 %
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.

Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Арт. NVF-8535
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm 11 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.

Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4.  Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.

-5 %1 150 ₽
1 090 ₽
В корзину
-10 %
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Арт. MTG-3132
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 ч

Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки. Полезный аксессуар на съемочной площадке. Можно использовать в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол.  

-10.04 %9 960 ₽
8 960 ₽
В корзину
Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи
Арт. NVF-1994
Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.

Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.

140 ₽
В корзину
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Арт. NVF-6415
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.

Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.

4 990 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Арт. NVF-9002
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Арт. DAN-2433
Fotokvant SM-CL7 держатель для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.

Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.

-5 %290 ₽
270 ₽
В корзину
Fotokvant AB-01 Apple Box деревянные ящики-подставки для кино- и фотосъемки
Fotokvant AB-01 Apple Box деревянные ящики-подставки для кино- и фотосъемки
Арт. DAN-3423
Fotokvant AB-01 Apple Box деревянные ящики-подставки для кино- и фотосъемки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box для кино- и фотосъемки.

Деревянный ящик изготовленный из высококачественной фанеры, используется как подставка для стоек, выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д. Ящики складываются в самый большой и имеют следующие размеры: максимальный - 50х20х30 см большой - 10x27x47,5 см; средний - 5x27x47,5 см; малый - 2,5x27x47,5 см.


9 290 ₽
Заказать
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Арт. DAN-3768
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.

Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.

280 ₽
В корзину
Fotokvant FLE-03 крепление для экшн-камеры
Fotokvant FLE-03 крепление для экшн-камеры
Fotokvant FLE-03 крепление для экшн-камеры
Арт. DAN-3856
Fotokvant FLE-03 крепление для экшн-камеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Крепление Fotokvant FLE-03 для экшн-камеры.

Крепление может использоваться для установки экшен-камеры, дополнительного оборудования для операторов, включающих в себя свет, микрофон и т.д. Благодаря этому появляется возможность снимать фото и видео на охоте, соревнованиях (страйкбол, пентбол) и во время реконструкций боевых действий. Также, благодаря тому, что рядом с креплением для камеры расположена планка пикатини, есть возможность разместить рядом с камерой тактический фонарь или лазерный прицел. Крепление изготовлено из алюминиевого сплава. Вес - 0,1 кг.

2 800 ₽
В корзину
Pixaero адаптер для крепления GoPro 3+/4 красный
Pixaero адаптер для крепления GoPro 3+/4 красный
Арт. DAN-4010
Pixaero адаптер для крепления GoPro 3+/4 красный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления GoPro 3+/4.

Алюминиевый жесткий чехол-адаптер для телесуфлера Pixaero. Совместим с экшн-камерами GoPro моделей 3+ и 4.

1 990 ₽
В корзину
Pixaero адаптер для крепления GoPro 5/6/7
Pixaero адаптер для крепления GoPro 5/6/7
Арт. DAN-4009
Pixaero адаптер для крепления GoPro 5/6/7
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления GoPro 5/6/7.

Алюминиевый жесткий чехол-адаптер для телесуфлера Pixaero. Совместим с экшн-камерами GoPro моделей 5, 6 и 7.

1 990 ₽
В корзину
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple
Арт. DAN-4011
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления телефона Apple.

Адаптер для крепления телефонов Apple с тремя камерами к телесуфлеру Pixaero. Для монтажа потребуется прикрепить адаптер с помощью двухстороннего скотча к силиконовому чехлу телефона, а с другой стороны на адаптерн монтируется переходное кольцо Pixaero 49 мм, которое в свою очередь крепится к телесуфлеру.

1 590 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL14 держатель для планшета с креплением на штативную голову или на стену
Fotokvant SM-CL14 держатель для планшета с креплением на штативную голову или на стену
Fotokvant SM-CL14 держатель для планшета с креплением на штативную голову или на стену
Арт. DAN-7841
Fotokvant SM-CL14 держатель для планшета с креплением на штативную голову или на стену
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Держатель Fotokvant SM-CL14 для планшета с креплением на штативную голову или на стену.

Металический держатель в котором можно закрепить планшет с величиной экрана от 17,5 до 27 см. Для крепления на штатив или к стене на держателе предусмотрено резбовое крепление 1/4" (мама). Цвет - белый.

2 710 ₽
В корзину
Fotokvant SEM-01 Selens крепление для монитора на стойку с быстросъемным адаптером
Fotokvant SEM-01 Selens крепление для монитора на стойку с быстросъемным адаптером
Fotokvant SEM-01 Selens крепление для монитора на стойку с быстросъемным адаптером
Арт. DAN-7888
Fotokvant SEM-01 Selens крепление для монитора на стойку с быстросъемным адаптером
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Крепление Fotokvant SEM-01 для монитора с быстросъемным адаптером.

Металлическое крепление позволяющее надежно и быстро установить монитор на стандартную стойку. Крепление оборудовано быстросъемным адаптером. Монитор, установленный на данном креплении, может разворачиваться в альбомный или портретный режимы, а также изменять угол наклона по вертикали в пределах 180 градусов. Посадочные отверстия под крепления 100х100 мм. Вес - 1,5 кг.

14 150 ₽
В корзину
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Арт. DAN-7889
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Крепление Fotokvant CSK-01 для си-стендов.

Крепление-держатель для стоек C-Stand. Крепится к стене. Оптимизирует пространство в фотостудии, так как позволяет компактно хранить несколько стоек.

10 670 ₽
В корзину
-20 %
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Godox VSM-H02 адаптер
Арт. DAN-8712
Godox VSM-H02 адаптер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Алюминевый адаптер Godox VSM-H02 - компактный разветвитель для установки в крепление «башмак» двух устройств с аналогичной монтажной пяткой, имеются два резьбовых отверстия 1/4''. 

-20 %2 590 ₽
2 070 ₽
В корзину
E-IMAGE EIA71 Monitor holder адаптер для монитора
Арт. DAN-9309
E-IMAGE EIA71 Monitor holder адаптер для монитора
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Monitor holder адаптер для монитора.

Прочный адаптер для установки мониторов стандарта VESA. Предназначен для дисплеев с экраном размером от 13 до 30 дюймов.

3 710 ₽
В корзину
