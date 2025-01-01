Оплата
В интернет-магазине Фотогора вы можете выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты заказа.
Доставка
Самовывоз
Самовывоз может быть осуществлён:
из шоурума Фотогора в Москве
из шоурума Фотогора в Санкт-Петербурге
из пункта самовывоза в Воронеже
При самовывозе оплата за доставку не производится. В шоурумах всегда много товара на складах, но если вы хотите заказать или посмотреть что-то конкретное, сделайте пожалуйста предзаказ на сайте. Это не обяжет вас его покупать, но по заказу мы сформируем резерв на товар, чтобы он вас ждал на самовывозе. Оплачивать товар нужно будет только после осмотра и консультации специалиста.
Доставка по Москве и Московской области
Для заказа стоимостью до 12000 р свыше 1 кг весом:
- Доставка по Москве в пределах МКАД стоит 590 рублей.
- Доставка за МКАД по Москве или Московской области – 590 рублей + 40 рублей за км от МКАД по дороге.
Для заказов стоимостью от 12000 р и более:
- Доставка по Москве в пределах МКАД бесплатная.
- Доставка за МКАД по Москве или Московской области – 40 рублей за км отсчитывается от МКАД по дороге.
Для заказов общим весом до 1 кг доставка в пределах МКАД - 390 р.
Доставка осуществляется по
рабочим дням. По выходным строго по
согласованию.
Просьба с пониманием отнестись к тому,
что доставка осуществляется
только
на конкретный адрес
. Наши курьеры
не встречаются с клиентами на улице,
в метро или кафе. Ожидание курьера по
Вашему адресу не должно превышать 15
минут. Курьер обязательно
вам позвонит до того, как выехать в вашу
сторону и, если необходимо, заказ можно
согласовать на другое время или адрес.
Сроки доставки
согласовывается с менеджером и составляет
от нескольких часов до
2-3 дней
, в зависимости
от габаритов товара, маршрута и
загруженности курьера, а также дня
недели.
Доставка осуществляется до дверей , но если у вас габаритный (длиннее 2,1 метра) и/или тяжёлый груз (свыше 5 кг) и при отсутствии лифта , в который помещается ваш заказ, то будет дополнительная оплата по 60 рублей за подъём на этаж или передача товара будет у подъезда. Просим отнестись к данной проблеме с пониманием.
Курьер обязательно даст вам время на проверку целостности и работоспособности полученного товара, если необходимо. Курьер будет ждать в разумных пределах, но среднем это составляет от 3 до 15 минут в зависимости от количества и сложности товара, а также по вашей просьбе, может помочь распаковать и включить, но они не специалисты в товаре и все консультации по применению и особенностям товаров - либо в шоуруме, либо по телефону.
Парковка и шлагбаумы: Если вы заказываете габаритный или тяжёлый товар, который может быть доставлен только на автомобиле, а в вашем районе наблюдаются проблемы с парковкой (это относится практически ко всему центру Москвы), то обговорите вопрос парковки заранее. Трудности парковки мы готовы решать совместными усилиями и оставляем за собой право отказать в доставке товара или изменить условия доставки в плане стоимости, если покупатель не знает или не хочет знать, как нужно/можно парковаться в том месте, куда он заказал доставку. Просьба отнестись к этому с пониманием.
Обратите внимание, что если въезд на
территорию доставки платный (это в
первую очередь касается Бульварного
кольца и ММДЦ «Москва-Сити» и т.п.),
клиенту нужно организовать (оплатить)
самостоятельно въезд на территорию,
иначе магазин оставляет за собой право
доставить товар только до ближайшего
удобного для себя места парковки.
Если груз более 3 кг или длиннее 2 метров необходимо обеспечить пропуск для проезда на закрытую территорию внутрь водителю-курьеру или прием-выдача товара будет осуществляться на проходной.
Срочная доставка: Если
есть необходимость в срочной доставке
или условия нашей доставки вас не
устроили, то можно воспользоваться
сторонними курьерами
ЯндексGo,
но обязательно сделайте заказ и согласуйте
с менеджером по телефону или через почту
подобную доставку. Чтобы товар для
курьера зарезервировали и не продали
кому-то другому, пока курьер едет.
Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье - выходные дни. Стоимость доставки товара весом не более 10 кг, суммой длин сторон не более 180 см. в пределах КАД и ЗСД - 400 руб., от 12 000 - бесплатная. Доставка габаритного груза рассчитывается менеджером индивидуально.
Ваш заказ может быть автоматически
рассчитан сайтом, либо менеджер рассчитает
его и предложит варианты доставки. Мы
работаем с курьерской службой. Это самый
бережный, быстрый и рекомендуемый нами
способ доставки деликатной техники. В
данном типе доставки ваш товар получает
меньше всего повреждений, а доставляется
с максимальной ответственностью и
контролем.
Доставка по России
Доставка курьерскими службами
Мы работаем с курьерскими службами, которые могут доставить ваш заказ до подъезда. Доставка быстрая и аккуратная. Рекомендована для небольших и хрупких грузов. При доставке больших грузов следует воспользоваться услугами транспортных компаний, это сэкономит ваши средства на доставку.
Также вы можете сделать собственную курьерскую доставку после оплаты и подтверждения сборки вашего заказа на пункте самовывоза. Мы упакуем, запечатаем, взвесим ваш заказ и выдадим вашему курьеру при наличии соответствующих документов.
Внимание!
В перечень обязательных товаров для жесткой упаковки входят фототовары и оборудование. Без жесткой упаковки многие транспортные компании не примут претензий по поломке в процессе транспортировки. Обязательно посчитайте сколько будет стоить перевозка в жесткой упаковке и возможно отправка курьерской службой будет выгоднее. Обратите также внимание, что при отправке товара обязательно оформляется страховка! Ее стоимость варьирует в зависимости от выбранной транспортной компании.
Мы привезем ваш товар любой удобной компанией или компанией, которые давно знаем и рекомендуем, например, ПЭК. В некоторые точки России, например Каргополь или Плесецк, мы доставляем товар с помощью транспортной компании Артэк. Для доставки до Магадана и Якутска удобнее пользоваться услугами ТК Энергия. Также возможна доставка и любой другой компанией на выбор покупателя.
Доставка транспортными компаниями
Мы работаем со всеми ТК отделения которых находятся в Москве или ближайшем Подмосковье. Мы рекомендуем ПЭК, как одну из самых распространенных, так как чаще всего наши клиенты заказывают доставку ТК "ПЭК", несколько раз в неделю мы осуществляем бесплатную доставку до терминалов ТК «ПЭК» в Москве.
Для удобства вы можете самостоятельно рассчитать стоимость доставки транспортной компанией ПЭК, которая предоставляет своим клиентам возможность электронного расчета стоимости перевозки.
Доставка в регионы России компания Фотогора осуществляет и другими транспортными компаниями. Стоимость доставки зависит от габарита и веса груза. Мы можем доставить товар до терминалов любой ТК. Стоимость такой доставки считается, как доставка по Москве.
Обращаем ваше внимание, что при осуществлении доставки Транспортными компаниями мы заказываем им жесткую упаковку по умолчанию для всех товаров. Несмотря на то, что подобная предосторожность немного увеличивает стоимость доставки, мы рекомендуем именно такой способ, как наиболее защищенный для товара, так как страховка фотооборудования, включая студийное оборудование, выплачивается только при наличии жесткой упаковки. Если вы хотите получить товар без жесткой упаковки, сообщите об этом в комментарии к заказу или отдельным письмом.
Доставка Почтой России
Возможна отправка Почтой России мелких грузов (до 140 см длиной и до 15 кг весом). Несмотря на то, что в последнее время наметилось явное улучшение сервиса в работе Почты России: сохранность посылок и скорости доставки Почтой, есть существенные ограничение по габаритам, весу доставки. Именно поэтому мы не рекомендуем отправлять Почтой грузы высокой стоимости.
Доставка за границу Российской Федерации не осуществляется.
Внимание! При заказе товара просьба корректно указывать свой номер телефона для связи. Указанный телефон, правильное написание номера телефона гарантируют то, что товар может быть доставлен вовремя покупателю.
Если полностью исправленный и соответствующий заказу товар был доставлен в город покупателя, но покупатель отказался от его получения, деньги возвращаются за товар, с учетом затрат на доставку в обе стороны, после того, как товар возвращается на склад.
Обратите внимание, что при доставке в города, где нет пунктов самовывоза магазина Фотогора, мы не можем гарантировать сохранность галогенных ламп при перевозке. Перед отправкой все лампы проходят проверку. Если при перевозке посылку уронят на пол, то, даже при внешней сохранности упаковки, нить накаливания может повредиться из-за стряхивания.
Скидки
- при заказе от 40 000 может быть предоставлена скидка 3%
- при заказе от 100 000 рублей - 5%
При заказе учитывайте, что на товары из раздела "Распродажа" (на которые временно снижена цена) скидки не распространяются!
На товары некоторых брендов, например Profoto, Sekonic, Sigma скидки не распространяются. Уточняйте у менеджера возможные скидки по заказанным позициям.
Особые условия
Если вы владелец арендной фотостудии (это студия, которая занимается сдачей павильонов в аренду) или фотошколы (в том числе фотокружки) и имеете действующий сайт, мы можем предложить вам особые условия для работы с нашим магазином.
Пишите нам о себе studio@photogora.ru с емейл, который совпадает с почтой вашего сайта.