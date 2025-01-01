Доставка по Москве и Московской области

Для заказа стоимостью до 12000 р свыше 1 кг весом:

Доставка по Москве в пределах МКАД стоит 590 рублей.

Доставка за МКАД по Москве или Московской области – 590 рублей + 40 рублей за км от МКАД по дороге.

Для заказов стоимостью от 12000 р и более:

Доставка по Москве в пределах МКАД бесплатная.

Доставка за МКАД по Москве или Московской области – 40 рублей за км отсчитывается от МКАД по дороге.

Для заказов общим весом до 1 кг доставка в пределах МКАД - 390 р.

Доставка осуществляется по рабочим дням. По выходным строго по согласованию.



Просьба с пониманием отнестись к тому, что доставка осуществляется только на конкретный адрес . Наши курьеры не встречаются с клиентами на улице, в метро или кафе. Ожидание курьера по Вашему адресу не должно превышать 15 минут. Курьер обязательно вам позвонит до того, как выехать в вашу сторону и, если необходимо, заказ можно согласовать на другое время или адрес.







Сроки доставки согласовывается с менеджером и составляет от нескольких часов до 2-3 дней , в зависимости от габаритов товара, маршрута и загруженности курьера, а также дня недели.







Доставка осуществляется до дверей , но если у вас габаритный (длиннее 2,1 метра) и/или тяжёлый груз (свыше 5 кг) и при отсутствии лифта , в который помещается ваш заказ, то будет дополнительная оплата по 60 рублей за подъём на этаж или передача товара будет у подъезда. Просим отнестись к данной проблеме с пониманием.

Курьер обязательно даст вам время на проверку целостности и работоспособности полученного товара, если необходимо. Курьер будет ждать в разумных пределах, но среднем это составляет от 3 до 15 минут в зависимости от количества и сложности товара, а также по вашей просьбе, может помочь распаковать и включить, но они не специалисты в товаре и все консультации по применению и особенностям товаров - либо в шоуруме, либо по телефону.





Парковка и шлагбаумы: Если вы заказываете габаритный или тяжёлый товар, который может быть доставлен только на автомобиле, а в вашем районе наблюдаются проблемы с парковкой (это относится практически ко всему центру Москвы), то обговорите вопрос парковки заранее. Трудности парковки мы готовы решать совместными усилиями и оставляем за собой право отказать в доставке товара или изменить условия доставки в плане стоимости, если покупатель не знает или не хочет знать, как нужно/можно парковаться в том месте, куда он заказал доставку. Просьба отнестись к этому с пониманием.

Обратите внимание, что если въезд на территорию доставки платный (это в первую очередь касается Бульварного кольца и ММДЦ «Москва-Сити» и т.п.), клиенту нужно организовать (оплатить) самостоятельно въезд на территорию, иначе магазин оставляет за собой право доставить товар только до ближайшего удобного для себя места парковки.

Если груз более 3 кг или длиннее 2 метров необходимо обеспечить пропуск для проезда на закрытую территорию внутрь водителю-курьеру или прием-выдача товара будет осуществляться на проходной.





Срочная доставка: Если есть необходимость в срочной доставке или условия нашей доставки вас не устроили, то можно воспользоваться сторонними курьерами ЯндексGo, но обязательно сделайте заказ и согласуйте с менеджером по телефону или через почту подобную доставку. Чтобы товар для курьера зарезервировали и не продали кому-то другому, пока курьер едет.









