Вокальные микрофоны

вокальные микрофоны для сценических и телевизионных выступлений, студийной записи, работы на уличных площадках и даже караоке

Рекомендации по выбору вокальных микрофонов

Для выступлений под открытым небом можно выбрать доступные динамические микрофоны. Они хорошо переносят перепады температур, не требуют дополнительного питания. Однако по качеству звука они уступают моделям с конденсатором, фантомным питанием (от нагрузки усилителей, микшеров) или батареями. Такое оборудование чаще используют для профессиональной записи голоса.

Как правило, вокальные системы по характеристике направленности относятся к кардиоидному типу. Они демонстрируют хорошую чувствительность на одну (но всю) полусферу, тогда как шум из второй игнорируется. В охватываемой зоне может быть один или несколько источников звука. Однако, если площадка открытая, зашумленная, более эффективным решением может оказаться суперкардиоидный микрофон. Он принимает звук только из источника, на который направлен, а окружающий шум игнорируется.

В зависимости от конструкции корпуса выделяют системы

  • классические ручные — с капсюлем на рукояти и ветрозащитной сеткой, для статичных выступлений, пения с собственным аккомпанементом на инструменте (для этого случая у нас можно выбрать микрофонную стойку);
  • для подвесных стоек — модели с монтажом в держатели на подвесах используют в студиях звукозаписи, с экранами и ветрозащитами для максимально чистой передачи звука;
  • гарнитуры и петлички (лавалье) — для динамичных выступлений.

Если вам нужен профессиональный совет по выбору микрофона, вам с удовольствием помогут опытные консультанты магазина.

Boya BY-HM100 всенаправленный переносной микрофон
Boya BY-HM100 всенаправленный переносной микрофон
Boya BY-HM100 – всенаправленный переносной микрофон, который можно использовать для интервью или презентаций. Специальные частотные характеристики (70Гц–15КГц) способствуют максимально чистой передаче голоса, снижению перегрузок и шума ветра, а также значительно минимализируют ненужные низкие частоты.

Saramonic SR-HM7 Di микрофон динамический
Saramonic SR-HM7 Di микрофон динамический
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di.

Кардиоидный ручной микрофон с XLR для устройств на iOS и компьютеров.

GreenBean StudioVoice D1 XLR микрофон студийный
GreenBean StudioVoice D1 XLR микрофон студийный
GreenBean StudioVoice D1 XLR микрофон студийный
GreenBean StudioVoice D1 XLR микрофон студийный
Студийный микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR.

Динамический микрофон с гиперкардиодной диаграммой направленности. Подходит для концертной записи вокала и записи звука сольных музыкальных инструментов.

GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
Студийный микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB.

Конденсаторный электретный студийный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и позолоченной диафрагмой.


Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной
Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной
Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной
Беспроводной микрофон Saramonic UwMic9 HU9.

Беспроводной ручной 96 канальный микрофон с интегрированным передатчиком TX.

Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон
Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон
Boya BY-BM58 кардиоидный динамический вокальный ручной микрофон
Кардиоидный, динамический, вокальный, ручной микрофон Boya BY-BM58.

Вокальный кардиоидный микрофон, который можно использовать также для записи интервью или презентаций. Легко подключается к любому устройству с 6,35 мм микрофонным разъемом (в комплекте шнур XLR (мама) - 6,35 мм (папа) длиной 5 м). Значительному снижению шумов способствует встроенный поп-фильтр и изоляция капсуля. Корпус изготовлен из алюминия.

Audio-Technica ATR6250X микрофон
Audio-Technica ATR6250X микрофон
Audio-Technica ATR6250X микрофон
Микрофон Audio-Technica ATR6250X.

Благодаря своему компактному дизайну микрофон удобен при работе с видеокамерами и портативными рекордерами. Вес - 70 г.

