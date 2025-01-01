Вокальные микрофоны

Москва
Boya BY-HM100 – всенаправленный переносной микрофон, который можно использовать для интервью или презентаций. Специальные частотные характеристики (70Гц–15КГц) способствуют максимально чистой передаче голоса, снижению перегрузок и шума ветра, а также значительно минимализируют ненужные низкие частоты.
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di.
Кардиоидный ручной микрофон с XLR для устройств на iOS и компьютеров.
Студийный микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR.
Динамический микрофон с гиперкардиодной диаграммой направленности. Подходит для концертной записи вокала и записи звука сольных музыкальных инструментов.
Студийный микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB.
Конденсаторный электретный студийный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и позолоченной диафрагмой.
Беспроводной микрофон Saramonic UwMic9 HU9.
Беспроводной ручной 96 канальный микрофон с интегрированным передатчиком TX.
Кардиоидный, динамический, вокальный, ручной микрофон Boya BY-BM58.
Вокальный кардиоидный микрофон, который можно использовать также для записи интервью или презентаций. Легко подключается к любому устройству с 6,35 мм микрофонным разъемом (в комплекте шнур XLR (мама) - 6,35 мм (папа) длиной 5 м). Значительному снижению шумов способствует встроенный поп-фильтр и изоляция капсуля. Корпус изготовлен из алюминия.
Микрофон Audio-Technica ATR6250X.
Благодаря своему компактному дизайну микрофон удобен при работе с видеокамерами и портативными рекордерами. Вес - 70 г.
