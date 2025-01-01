Фильтр

Andbon AB-21C шкаф для фототехники
Арт. MTG-4577
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Andbon AB-21C шкаф для фототехники. Шкаф для хранения фототехники в условиях повышенной влажности. Питание от сети. Позволяет поддерживать нужную влажность внутри. Замок двери с ключом. Объем 18 литров. Вес 3,6 кг. Размеры наружные (ШВГ) : 348х240х257 мм. Размеры внутренние (ШВГ) : 308х180х225 мм.

4 300 ₽
Andbon AD-100S шкаф для фототехники
Арт. MTG-4576
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Andbon AD-100S шкаф для фототехники. Шкаф для хранения фототехники в условиях повышенной влажности. Питание от сети. Позволяет поддерживать нужную влажность внутри. Замок двери с ключом. 4 выдвижные полки. Объем 100 литров. Вес 14,6 кг. Размеры наружные (ШВГ) : 380х760х390 мм. Размеры внутренние (ШВГ) : 360х680х340 мм. Расстояние между полками регулируется.

14 000 ₽
