Andbon AD-100S шкаф для фототехники. Шкаф для хранения фототехники в условиях повышенной влажности. Питание от сети. Позволяет поддерживать нужную влажность внутри. Замок двери с ключом. 4 выдвижные полки. Объем 100 литров. Вес 14,6 кг. Размеры наружные (ШВГ) : 380х760х390 мм. Размеры внутренние (ШВГ) : 360х680х340 мм. Расстояние между полками регулируется.