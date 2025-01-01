В интернет-магазине Фотогора продаются товары для фотографов, работающих с пленочными камерами - фотопленка с разной чувствительностью ISO и файл-сливеры для ее хранения.

Мы предлагаем оригинальные товары Foma Fomapan и других ведущих изготовителей



В каталоге подобрана монохромная негативная пленка с улучшенной разрешающей способностью и контурной резкостью, большой фотоширотой. Она позволяет воспроизвести широкую гамму полутонов, соответствует строгим требованиям к мелкозернистости и обеспечивает качество результата, в том числе при отклонении в выдержке на одну-две ступени - без смены режима проявки.

Фотогора также предлагает качественную цветную фотопленку и товары из лимитированных линеек - например, с ретро-упаковкой в честь столетнего юбилея производителя.

У нас вы найдете негативные материалы



для универсального использования в студийной, уличной съемке;

для создания художественных портретов;

для съемки в неблагоприятных условиях, например, при недостатке освещения, при необходимости использовать короткую выдержку.

Для хранения фотопленки мы предлагаем файл-сливеры на разное количество листов, полос и кадров

Они изготовлены из плотного полиэтилена. устойчивого на разрыв и истирание. Файл-сливер существенно упростит сортировку и хранение фотоматериалов, защитит пленку от повреждения и помогут найти нужные кадры гораздо быстрее. Такие системы организуют эргономичное хранение, занимая меньше места, чем пеналы. Файл-сливер можно держать отдельно или уложить в папку с зажимом - для этого на краях есть отверстия.

Чтобы уточнить наличие нужной вам пленки и возможность ее доставки под заказ, обратитесь к консультантам магазина. Они предоставят всю информацию и помогут выбрать подходящие товары на сайте Фотогора.