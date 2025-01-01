Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Film World 5219 – цветная негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 500, сбалансирована для ламп накаливания (Tungsten 3200К). Данная пленка сделана из кинопленки Kodak VISION3 500T 5219, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка обладает уникальной «кинематографической» цветопередачей, зернистость низкая – благодаря технологии суперсенсибилизации (DLT). Широкий динамический диапазон позволяет сохранять детали как в светлых, так и в темных областях кадра.
Фотопленка Silberra PAN 100 135/36.
Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO 100, на подложке из прозрачного полиэстера. Толщина подложки - 0,1 мм.
Film World 5222 – черно-белая негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 250. Данная пленка сделана из кинопленки Kodak Eastman Double-X 5222, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка была представлена еще в 1959 году и с тех пор производилась без изменений, так что большая часть черно-белого голливудского кино была снята именно на нее. На нее снимали и Скорсезе, и Тарантино, и Джармуш, и многие другие авторы, включая российских режиссеров: другой ч/б кинопленки, по сути, и не осталось.
Фотопленка Foma Fomapan 100/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.
Фотопленка Foma Fomapan 400/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.
Фотопленка Ilford Delta 100 135/36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.
Фотопленка Ilford FP4 125 Plus 135/36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 125, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.
ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка. Ilford HP5 Plus — черно-белая негативная фотопленка с классической эмульсией. Идеальна для съемки быстро движущихся объектов при достаточном уровне освещенности, и для обычной фотографии. Чувствительность Ilford HP5 Plus — ISO 400 при дневном свете.
ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка. Негативная ортохроматическая черно-белая фотоплёнка Ilford Ortho Plus 80 обладает мелким зерном и достаточно высокой детализацией. Идеально подходит для съёмки пейзажей. Чувствительность эмульсии к синему и зелёному позволяет обрабатывать и проявлять плёнку в безопасном красном свете.
Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка. Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка с высоким контрастом, высокой резкостью и мелким зерном. Номинальная чувствительность по ISO = 200. Выполнена на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала.
Цветная негативная кинопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 500. Тип проявки ECN-2. Пленка рассчитана на съёмку с искусственным светом (3200К). Хорошо работает при съемке ночных и сумеречных городских пейзажей, когда синие тона фотографий выглядят наиболее выигрышно. Создает кинематографический эффект.
Пластиковый сливер для хранения фотоплёнок формата 120 мм. В один сливер помещается 12 кадров размером 6х7 см. Перфорация под скоросшиватель отстутствует (можно сделать самостоятельно на широких полях). В упаковке 100 листов. Сливер защищает плёнки от царапин, пыли и влаги и изготовлен из высококачественного полиэтилена без содержания полихлорвинила.
Проявочный бачок для плёнок форматов 135, 120 и 220. Вмещает две катушки «узкой» или «широкой» плёнки и позволяет обрабатывать их одновременно. Изготовлен из высококачественного пластика, устойчивого к высоким температурам до 100 градусов, воздействию фотохимических веществ и случайным падениям. Спиральные направляющие обеспечивают быстрое и удобное заряжание плёнки, которое осуществляется вручную. Объем 650 мл
Фотопленка Silberra PAN 160 135/36.
Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO 160, на подложке из прозрачного полиэстера. Толщина подложки - 0,1 мм.
Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.
Фотопленка Ilford Delta 100/120.
Черно-белая пленка, ISO 100, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 33х76х33 мм.
Фотопленка Ilford Delta 3200 135/36.
Черно-белая негативная пленка высокой чувствительности, ISO 3200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.
Фотопленка Ilford Delta 3200/120.
Черно-белая негативная пленка высокой чувствительности, ISO 3200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 33х76х33 мм.
Работай с цветом без бликов
Wansen