Фильтр

Всего - 28 товаров

Цена
Бренд
Формат
Тип

Статьи

Фотопленка

В интернет-магазине Фотогора продаются товары для фотографов, работающих с пленочными камерами - фотопленка с разной чувствительностью ISO и файл-сливеры для ее хранения.

Мы предлагаем оригинальные товары Foma Fomapan и других ведущих изготовителей

В каталоге подобрана монохромная негативная пленка с улучшенной разрешающей способностью и контурной резкостью, большой фотоширотой. Она позволяет воспроизвести широкую гамму полутонов, соответствует строгим требованиям к мелкозернистости и обеспечивает качество результата, в том числе при отклонении в выдержке на одну-две ступени - без смены режима проявки.

Фотогора также предлагает качественную цветную фотопленку и товары из лимитированных линеек - например, с ретро-упаковкой в честь столетнего юбилея производителя.

У нас вы найдете негативные материалы

  • для универсального использования в студийной, уличной съемке;
  • для создания художественных портретов;
  • для съемки в неблагоприятных условиях, например, при недостатке освещения, при необходимости использовать короткую выдержку.

Для хранения фотопленки мы предлагаем файл-сливеры на разное количество листов, полос и кадров

Они изготовлены из плотного полиэтилена. устойчивого на разрыв и истирание. Файл-сливер существенно упростит сортировку и хранение фотоматериалов, защитит пленку от повреждения и помогут найти нужные кадры гораздо быстрее. Такие системы организуют эргономичное хранение, занимая меньше места, чем пеналы. Файл-сливер можно держать отдельно или уложить в папку с зажимом - для этого на краях есть отверстия.

Чтобы уточнить наличие нужной вам пленки и возможность ее доставки под заказ, обратитесь к консультантам магазина. Они предоставят всю информацию и помогут выбрать подходящие товары на сайте Фотогора.

Хит
Film World 5219 Color negative ISO 500T 135-36 ECN-2 фотопленка
Арт. DAN-9601
Film World 5219 Color negative ISO 500T 135-36 ECN-2 фотопленка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Film World 5219 – цветная негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 500, сбалансирована для ламп накаливания (Tungsten 3200К). Данная пленка сделана из кинопленки Kodak VISION3 500T 5219, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка обладает уникальной «кинематографической» цветопередачей, зернистость низкая – благодаря технологии суперсенсибилизации (DLT). Широкий динамический диапазон позволяет сохранять детали как в светлых, так и в темных областях кадра.

1 290 ₽
В корзину
Silberra PAN 100 135/36 фотопленка ISO100
Silberra PAN 100 135/36 фотопленка ISO100
Silberra PAN 100 135/36 фотопленка ISO100
Арт. DAN-6177
Silberra PAN 100 135/36 фотопленка ISO100
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Фотопленка Silberra PAN 100 135/36.

Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO 100, на подложке из прозрачного полиэстера. Толщина подложки - 0,1 мм.

770 ₽
В корзину
Film World 5222 B&amp;W negative Double X 135-36 фотопленка
Film World 5222 B&amp;W negative Double X 135-36 фотопленка
Film World 5222 B&amp;W negative Double X 135-36 фотопленка
Арт. DAN-9598
Film World 5222 B&W negative Double X 135-36 фотопленка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Film World 5222 – черно-белая негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 250. Данная пленка сделана из кинопленки Kodak Eastman Double-X 5222, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка была представлена еще в 1959 году и с тех пор производилась без изменений, так что большая часть черно-белого голливудского кино была снята именно на нее. На нее снимали и Скорсезе, и Тарантино, и Джармуш, и многие другие авторы, включая российских режиссеров: другой ч/б кинопленки, по сути, и не осталось.

1 000 ₽
В корзину
Foma Fomapan пленка 100/120 ..
Арт. DAN-4260
Foma Fomapan пленка 100/120 ..
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 100/120.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.

780 ₽
В корзину
Foma Fomapan пленка 400/120
Арт. DAN-4272
Foma Fomapan пленка 400/120
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Фотопленка Foma Fomapan 400/120.

Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.


850 ₽
В корзину
Ilford Delta 100 135/36 фотопленка
Ilford Delta 100 135/36 фотопленка
Арт. DAN-4276
Ilford Delta 100 135/36 фотопленка
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Фотопленка Ilford Delta 100 135/36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.

1 550 ₽
В корзину
Ilford FP4 125 Plus 135/36 фотопленка
Арт. DAN-4283
Ilford FP4 125 Plus 135/36 фотопленка
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Фотопленка Ilford FP4 125 Plus 135/36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 125, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.

1 550 ₽
В корзину
ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка
Арт. MTG-3046
ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка. Ilford HP5 Plus — черно-белая негативная фотопленка с классической эмульсией. Идеальна для съемки быстро движущихся объектов при достаточном уровне освещенности, и для обычной фотографии. Чувствительность Ilford HP5 Plus — ISO 400 при дневном свете. 

1 550 ₽
В корзину
ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка
Арт. MTG-3047
ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка. Негативная ортохроматическая черно-белая фотоплёнка Ilford Ortho Plus 80 обладает мелким зерном и достаточно высокой детализацией. Идеально подходит для съёмки пейзажей. Чувствительность эмульсии к синему и зелёному позволяет обрабатывать и проявлять плёнку в безопасном красном свете.

1 380 ₽
В корзину
-7 %
Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка
Арт. MTG-3051
Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка
Наличие
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка. Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка с высоким контрастом, высокой резкостью и мелким зерном. Номинальная чувствительность по ISO = 200. Выполнена на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. 

-6.78 %590 ₽
540 ₽
В корзину
Nolan 500t/36 фотопленка
Nolan 500t/36 фотопленка
Арт. OLE-3379
Nolan 500t/36 фотопленка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Цветная негативная кинопленка для аналоговой фотографии. Тип пленки 35 мм (135), 36 кадров, ISO 500. Тип проявки ECN-2. Пленка рассчитана на съёмку с искусственным светом (3200К). Хорошо работает при съемке ночных и сумеречных городских пейзажей, когда синие тона фотографий выглядят наиболее выигрышно. Создает кинематографический эффект. 

1 190 ₽
В корзину
Klaymor film bags 120-100 файл для 120мм негативов
Klaymor film bags 120-100 файл для 120мм негативов
Арт. OLE-4129
Klaymor film bags 120-100 файл для 120мм негативов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Пластиковый сливер для хранения фотоплёнок формата 120 мм. В один сливер помещается 12 кадров размером 6х7 см. Перфорация под скоросшиватель отстутствует (можно сделать самостоятельно на широких полях). В упаковке 100 листов. Сливер защищает плёнки от царапин, пыли и влаги и изготовлен из высококачественного полиэтилена без содержания полихлорвинила.

3 800 ₽
В корзину
Klaymor JC019 бачок для проявки пленки с 2-мя катушками
Klaymor JC019 бачок для проявки пленки с 2-мя катушками
Klaymor JC019 бачок для проявки пленки с 2-мя катушками
Арт. OLE-4131
Klaymor JC019 бачок для проявки пленки с 2-мя катушками
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Проявочный бачок для плёнок форматов 135, 120 и 220. Вмещает две катушки «узкой» или «широкой» плёнки и позволяет обрабатывать их одновременно. Изготовлен из высококачественного пластика, устойчивого к высоким температурам до 100 градусов, воздействию фотохимических веществ и случайным падениям. Спиральные направляющие обеспечивают быстрое и удобное заряжание плёнки, которое осуществляется вручную. Объем 650 мл

4 240 ₽
В корзину
Silberra PAN 160 135/36 фотопленка
Silberra PAN 160 135/36 фотопленка
Silberra PAN 160 135/36 фотопленка
Арт. DAN-6178
Silberra PAN 160 135/36 фотопленка
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фотопленка Silberra PAN 160 135/36.

Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO 160, на подложке из прозрачного полиэстера. Толщина подложки - 0,1 мм.

770 ₽
В корзину
Foma Fomapan пленка 100/135-36
Арт. DAN-4262
Foma Fomapan пленка 100/135-36
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.


820 ₽
В корзину
Ilford Delta 100/120 фотопленка
Арт. DAN-4279
Ilford Delta 100/120 фотопленка
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фотопленка Ilford Delta 100/120.

Черно-белая пленка, ISO 100, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 33х76х33 мм.

1 680 ₽
В корзину
Ilford Delta 3200 135/36 фотопленка
Арт. DAN-4280
Ilford Delta 3200 135/36 фотопленка
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фотопленка Ilford Delta 3200 135/36.

Черно-белая негативная пленка высокой чувствительности, ISO 3200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.

1 680 ₽
В корзину
Ilford Delta 3200/120 фотопленка
Арт. DAN-4281
Ilford Delta 3200/120 фотопленка
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Фотопленка Ilford Delta 3200/120.

Черно-белая негативная пленка высокой чувствительности, ISO 3200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 33х76х33 мм.

1 790 ₽
В корзину
Товары в архиве (80)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера