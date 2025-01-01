Синхронизация с помощью синхрошнура – старейший способ синхронизации и один из самых надежных, когда вспышка соединяется с камерой при помощи шнура.

Синхрошнуры для студийных и накамерных вспышек предназначены для одновременного срабатывания камеры и вспышки. Они делятся на две основные подгруппы – для студийных вспышек и TTL-синхрошнуры. Для студийных вспышек используются разъемы PC и разъемы различных размеров от микроджека до джека. TTL-синхрошнуры устанавливаются в горячий башмак камеры, другим концом крепятся к горячему башмаку накамерной вспышки для передачи всей информации.

