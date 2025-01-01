Фильтр

Синхрошнуры

Синхронизация с помощью синхрошнура – старейший способ синхронизации и один из самых надежных, когда вспышка соединяется с камерой при помощи шнура.

Синхрошнуры для студийных и накамерных вспышек предназначены для одновременного срабатывания камеры и вспышки. Они делятся на две основные подгруппы – для студийных вспышек и TTL-синхрошнуры. Для студийных вспышек используются разъемы PC и разъемы различных размеров от микроджека до джека. TTL-синхрошнуры устанавливаются в горячий башмак камеры, другим концом крепятся к горячему башмаку накамерной вспышки для передачи всей информации.

Вы можете проконсультироваться со специалистами магазина Фотогора, чтобы подобрать и купить синхрошнур, который будет наиболее удобен в вашей работе.

Phottix (89113) кабель для PocketWizard ACC Canon C6
Phottix (89113) кабель для PocketWizard ACC Canon C6
Phottix (89113) кабель для PocketWizard ACC Canon C6
Арт. NVF-9932
Phottix (89113) кабель для PocketWizard ACC Canon C6
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (89113) - кабель для PocketWizard ACC Canon C6.

Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Canon. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.
 
Совместим с Canon EOS30, 33, 50, 300, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D (Digital Rebel/XT/XTi/ XSi/T1i/XS).
1 410 ₽
Phottix 89114 кабель для PocketWizard ACC Canon C8
Phottix 89114 кабель для PocketWizard ACC Canon C8
Phottix 89114 кабель для PocketWizard ACC Canon C8
Арт. NVF-9933
Phottix 89114 кабель для PocketWizard ACC Canon C8
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (89114) - кабель для PocketWizard ACC Canon C8.

Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Canon. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.
 
Совместим с Canon EOS 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D, DMkII, 7D, 1D, 1Ds, Mark I-IV.
900 ₽
Grifon C1 кабель для пульта дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Арт. NVF-2901
Grifon C1 кабель для пульта дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon C1 – кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Canon. Совместим с моделями 1200D,1100D (Rebel T3), 1000D (Rebel XS), 700D, 650D (T4i), 600D (Rebel T3i), 60Da, 60D, 550D (Rebel T2i), 500D (Rebel T1i), 450D (Rebel Xsi), 100D. Разъемы C1 и микроджек 2,5 мм.

460 ₽
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Арт. NVF-713
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix Duo TTL – универсальный кабель для работы со вспышкой, снятой с камеры. Оснащен многоконтактным адаптером, совместимым со вспышками, поддерживающими TTL и цифровыми фотоаппаратами Canon, Nikon, Fujifilm и Samsung.

При помощи кабеля  Phottix Duo TTL Cord можно подключить вместе две вспышки в ручном режиме (Manual Mode).

 

1 900 ₽
Phottix 17330 N10 растяжимый спиральный кабель
Phottix 17330 N10 растяжимый спиральный кабель
Phottix 17330 N10 растяжимый спиральный кабель
Арт. NVF-750
Phottix 17330 N10 растяжимый спиральный кабель
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix N10 – кабель, совместим с техникой систем Nikon. Nikon D90/ D5000/D7000/D3100.

 

820 ₽
Phottix N6 (17310) растяжимый спиральный кабель длиной 1 м для системы Nikon
Арт. NVF-751
Phottix N6 (17310) растяжимый спиральный кабель длиной 1 м для системы Nikon
Москва: более 10 шт

Phottix N6 – выдвижной спиральный кабель для подключения совместимой продукции производства Nikon.

Длина – 1 м.

1 110 ₽
Grifon N1 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-2882
Grifon N1 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon N1 – кабель для пульта дистанционного управления фотокамерами системы Nikon. 

Совместим с моделями D4s, D800E, D800, D700, D300s, D300, D200, D4, D3S, D3X, D3, D2Xs, D2X, D1X, D2Hs, D2H, D1H, D1, F100, N90s, F90X, F5, F6, F90. Разъемы N1 и микроджек - 2,5 мм.

280 ₽
Grifon N3 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-2884
Grifon N3 кабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon N3 – кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Nikon. Совместим с моделями D7100, D7000, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100, D610, D600, D90. Разъемы N3 и микроджек 2,5 мм.

460 ₽
Fotokvant RAC-PC3503 синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м
Арт. NVF-3208
Fotokvant RAC-PC3503 синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: более 10 шт

Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.

460 ₽
YongNuo LS-02/C3 кабель для фотоаппаратов Canon 1D/5D/7D/50D
YongNuo LS-02/C3 кабель для фотоаппаратов Canon 1D/5D/7D/50D
YongNuo LS-02/C3 кабель для фотоаппаратов Canon 1D/5D/7D/50D
Арт. NVF-7321
YongNuo LS-02/C3 кабель для фотоаппаратов Canon 1D/5D/7D/50D
Москва: более 10 шт

YongNuo LS-02/C3 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Canon 1D/5D/7D/50D.

470 ₽
YongNuo LS-02/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
YongNuo LS-02/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
YongNuo LS-02/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
Арт. NVF-7345
YongNuo LS-02/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
Москва: более 10 шт

YongNuo LS-02/C1 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D.

470 ₽
YongNuo LS-02/N2 кабель для Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000
YongNuo LS-02/N2 кабель для Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000
YongNuo LS-02/N2 кабель для Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000
Арт. NVF-7347
YongNuo LS-02/N2 кабель для Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000
Москва: более 10 шт

YongNuo LS-02/N2 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Nikon D80/D70/D70S/D40/D50/D60/D3000. 

470 ₽
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
Арт. NVF-7346
YongNuo LS-02/N3 кабель для Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90
Москва: в наличии 4-10 шт

YongNuo LS-02/N3 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Nikon D7000/D5000/D5100/D3100/D90.

470 ₽
YongNuo LS-2,5/N2 кабель для Nikon D80/D70S
Арт. NVF-7350
YongNuo LS-2,5/N2 кабель для Nikon D80/D70S
Москва: в наличии 4-10 шт

YongNuo LS-2,5/N2 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Nikon D80/D70S.

470 ₽
Pixel J3,5-DC0 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Арт. NVF-7982
Pixel J3,5-DC0 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel J3,5-DC0 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Nikon. Совместим с камерами Nikon – серия D800, серия D700, серия D300, D200, D4, D3s, серия D2, серия D1, N90s, F5, F6, F90, F90x, F100. Fuji – S3 Pro, S5 Pro. Длина, см – 120.  

462 ₽
Pixel J3,5-N3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS
Арт. NVF-7985
Pixel J3,5-N3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel J3,5-N3 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Canon EOS. Совместим с камерами Canon EOS – 7D, 6D, 5D, 1D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D. Длина, см – 120. 

462 ₽
Pixel J3,5-DC1 синхрокабель для пульта дистанционного
Арт. NVF-7983
Pixel J3,5-DC1 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel J3,5-DC1 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Nikon. Совместим с камерами Nikon – D80, D70s. Длина, см – 120.

462 ₽
Phottix 89110 кабель для PocketWizard ACC Nikon N6
Phottix 89110 кабель для PocketWizard ACC Nikon N6
Phottix 89110 кабель для PocketWizard ACC Nikon N6
Арт. NVF-9935
Phottix 89110 кабель для PocketWizard ACC Nikon N6
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (89110) - кабель для PocketWizard ACC Nikon N6.

Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Nikon. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.
 
Совместим с Nikon D70s, D80.
900 ₽
