Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка Lowepro Stella Video для компактной видеокамеры.
E-IMAGE Harmony C10 сумка для видеокамеры.
Сумки для видеокамер серии Harmony, внутренние размеры (д х ш х в): 47 х 25,5 х 26 см.
E-IMAGE Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах.
Сумки для видеокамер серии Harmony, внутренние размеры (д х ш х в): 63 х 28 х 28 см.
E-IMAGE Transformer M10 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах.
Сумка Transformer сочетает в себе сумку-тележку и встроенный рюкзак внутри. Внутренние размеры (д х ш х в): 35 х 18,5 х 41 см.
E-IMAGE Transformer M20 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах.
Сумка Transformer сочетает в себе сумку-тележку и встроенный рюкзак внутри. Внутренние размеры (д х ш х в): 35 х 18,5 х 51 см.
E-IMAGE Oscar L10 сумка для выездной съемки.
Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении.
E-IMAGE Oscar L20 сумка для выездной съемки.
Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении.
Практичная сумка для видеокамеры из водонепроницаемого нейлона марки 1680D. Комфортная плечевая накладка для удобной переноски. Внутренние габариты: 500 х 220 х 260 мм. Вместительное основное отделение, мягкие стенки сумки и система перегородок для оптимальной защиты оборудования.
Think Tank Retrospective Duffel 50 Pinestone фотосумка. Retrospective Duffel 50 - идеальный спутник в путешествиях по бездорожью.
Толстый износостойкий холст готов к вашим приключениям, а обработка DWR защищает от непогоды. Широкий плечевой ремень с мягкой подкладкой обеспечивает легендарное удобство переноски Think Tank. Кроме того, прочная молния YKK увеличенного размера обеспечивает широкий доступ к основному отделению.
Think Tank Retrospective Duffel 75 Pinestone фотосумка. Retrospective Duffel 75 - идеальный спутник в путешествиях по бездорожью.
Толстый износостойкий холст готов к вашим приключениям, а обработка DWR защищает от непогоды. Широкий плечевой ремень с мягкой подкладкой обеспечивает легендарное удобство переноски Think Tank. Кроме того, прочная молния YKK увеличенного размера обеспечивает широкий доступ к основному отделению.
Wansen
Работай с цветом без бликов