Сумки для видеокамер

Интернет-магазин Фотогора предлагает сумки для видеокамер разных моделей - это дорогостоящее оборудование, которое требует бережного отношения. Вместе с тем работа оператора настолько динамичная, что обеспечить должную защиту удается не всегда. Для безопасности оборудования рекомендуем приобретать сумки для видеокамер.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге собраны защитные сумки таких производителей как Cullmann, GreenBean, Lowepro, Manfrotto. Они:

  • подходят для камер разного размера;
  • защищают от пыли, влаги, механических повреждений;
  • предназначены для переноски и хранения камеры;
  • имеют эргономичный дизайн — продуманы форма, размер, расположение отсеков и дополнительных отделений;
  • обеспечивают надежную защиту оборудования — стенки выполнены из амортизирующей пены;
  • имеют основную короткую и плечевую съемную ручки.

Наши сумки для видеокамер не только практичные, но и стильные

Вы можете выбрать дизайн и цвет на свой вкус. С остальными характеристиками помогут наши сотрудники. Просто скажите им, для какого оборудования нужна сумка. Они предложат оптимальные варианты для вашего бюджета и требований.

Почему выбирают нас

В магазине Фотогора:

  • большой ассортимент продукции разных брендов;
  • доступные цены;
  • грамотные консультации;
  • оперативное обслуживание;
  • доставка во все регионы России, самовывоз в Москве, Воронеже;
  • удобная оплата — наличными, картами, электронными деньгами;
  • скидки и спецпредложения.

Мы получаем массу положительных отзывов от вас, и это главная наша гордость. Мы совершенствуемся, чтобы каждый покупатель становился нашим постоянным клиентом.

Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Арт. DAN-2146
Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Арт. DAN-2146
Lowepro Stella Video сумка хаки/белый Acme Made
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка Lowepro Stella Video для компактной видеокамеры.

1 090 ₽
В корзину
E-IMAGE EIEB0917 Harmony C10 сумка для видеокамеры
Арт. DAN-9331
E-IMAGE EIEB0917 Harmony C10 сумка для видеокамеры
Арт. DAN-9331
E-IMAGE EIEB0917 Harmony C10 сумка для видеокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Harmony C10 сумка для видеокамеры.

Сумки для видеокамер серии Harmony, внутренние размеры (д х ш х в): 47 х 25,5 х 26 см. 

11 720 ₽
В корзину
E-IMAGE EIEB0919 Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах
Арт. DAN-9333
Арт. DAN-9333
E-IMAGE EIEB0919 Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Harmony C30 сумка для видеокамеры на колесах.

Сумки для видеокамер серии Harmony, внутренние размеры (д х ш х в): 63 х 28 х 28 см.


21 810 ₽
В корзину
E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
Арт. DAN-9329
E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
Арт. DAN-9329
E-IMAGE EIEB0935 Transformer M10 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Transformer M10 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах.

Сумка Transformer сочетает в себе сумку-тележку и встроенный рюкзак внутри. Внутренние размеры (д х ш х в): 35 х 18,5 х 41 см.

25 400 ₽
В корзину
E-IMAGE EIEB0936 Transformer M20 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
Арт. DAN-9330
E-IMAGE EIEB0936 Transformer M20 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
E-IMAGE EIEB0936 Transformer M20 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
Арт. DAN-9330
E-IMAGE EIEB0936 Transformer M20 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Transformer M20 сумка-трансформер для фото-видеооборудования на колесах.

Сумка Transformer сочетает в себе сумку-тележку и встроенный рюкзак внутри. Внутренние размеры (д х ш х в): 35 х 18,5 х 51 см.

28 690 ₽
В корзину
E-IMAGE EIEB0916 Oscar L10 сумка для выездной съемки
Арт. MTG-0855
E-IMAGE EIEB0916 Oscar L10 сумка для выездной съемки
Арт. MTG-0855
E-IMAGE EIEB0916 Oscar L10 сумка для выездной съемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

E-IMAGE Oscar L10 сумка для выездной съемки. 

Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении. 

19 420 ₽
В корзину
E-IMAGE EIEB0922 Oscar L20 сумка для выездной съемки
Арт. MTG-0856
E-IMAGE EIEB0922 Oscar L20 сумка для выездной съемки
Арт. MTG-0856
E-IMAGE EIEB0922 Oscar L20 сумка для выездной съемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

E-IMAGE Oscar L20 сумка для выездной съемки.

Сумки для выездной съемки серии Oscar: эргономичный дизайн и комфортный ручки с двух сторон, водонепроницаемый нейлон 1680D, специальная конструкция со съемными разделителями и полностью мягкая внутренняя часть для защиты оборудования, внутренние карманы для аксессуаров, колеса (2 шт) с упором для устойчивости в вертикальном положении. 

22 410 ₽
В корзину
E-IMAGE EB0901 Oscar S10 сумка для видеокамеры
Арт. OLE-3690
Арт. OLE-3690
E-IMAGE EB0901 Oscar S10 сумка для видеокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Практичная сумка для видеокамеры из водонепроницаемого нейлона марки 1680D. Комфортная плечевая накладка для удобной переноски. Внутренние габариты: 500 х 220 х 260 мм. Вместительное основное отделение, мягкие стенки сумки и система перегородок для оптимальной защиты оборудования.

12 850 ₽
В корзину
E-IMAGE EB0908 Oscar S сумка для видеокамеры 40 х 20 х 21 см
Арт. OLE-4904
Арт. OLE-4904
E-IMAGE EB0908 Oscar S сумка для видеокамеры 40 х 20 х 21 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
7 820 ₽
В корзину
E-IMAGE EB0910 Oscar S30 сумка для видеокамеры 42 х 18 х 22 см
Арт. OLE-4905
Арт. OLE-4905
E-IMAGE EB0910 Oscar S30 сумка для видеокамеры 42 х 18 х 22 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
6 320 ₽
В корзину
E-IMAGE EB0925 Oscar S50 сумка для видеокамеры 36 х 19 х 19.5 см
Арт. OLE-4906
Арт. OLE-4906
E-IMAGE EB0925 Oscar S50 сумка для видеокамеры 36 х 19 х 19.5 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
7 210 ₽
В корзину
E-IMAGE EB0926 Oscar S60 сумка для видеокамеры 41 х 20 х 22 см
Арт. OLE-4907
Арт. OLE-4907
E-IMAGE EB0926 Oscar S60 сумка для видеокамеры 41 х 20 х 22 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
9 020 ₽
В корзину
E-IMAGE EB0927 Oscar S70 сумка для видеокамеры 47 х 22 х 23 см
Арт. OLE-4908
Арт. OLE-4908
E-IMAGE EB0927 Oscar S70 сумка для видеокамеры 47 х 22 х 23 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
10 520 ₽
В корзину
Think Tank Retrospective Duffel 50 Pinestone фотосумка
Арт. MTG-4337
Think Tank Retrospective Duffel 50 Pinestone фотосумка
Think Tank Retrospective Duffel 50 Pinestone фотосумка
Арт. MTG-4337
Think Tank Retrospective Duffel 50 Pinestone фотосумка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Think Tank Retrospective Duffel 50 Pinestone фотосумка. Retrospective Duffel 50 - идеальный спутник в путешествиях по бездорожью.
Толстый износостойкий холст готов к вашим приключениям, а обработка DWR защищает от непогоды.  Широкий плечевой ремень с мягкой подкладкой обеспечивает легендарное удобство переноски Think Tank. Кроме того, прочная молния YKK увеличенного размера обеспечивает широкий доступ к основному отделению.

28 700 ₽
В корзину
Think Tank Retrospective Duffel 75 Pinestone фотосумка
Арт. MTG-4338
Think Tank Retrospective Duffel 75 Pinestone фотосумка
Think Tank Retrospective Duffel 75 Pinestone фотосумка
Арт. MTG-4338
Think Tank Retrospective Duffel 75 Pinestone фотосумка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Think Tank Retrospective Duffel 75 Pinestone фотосумка. Retrospective Duffel 75 - идеальный спутник в путешествиях по бездорожью.
Толстый износостойкий холст готов к вашим приключениям, а обработка DWR защищает от непогоды. Широкий плечевой ремень с мягкой подкладкой обеспечивает легендарное удобство переноски Think Tank. Кроме того, прочная молния YKK увеличенного размера обеспечивает широкий доступ к основному отделению.

33 500 ₽
В корзину
Товары в архиве (3)
