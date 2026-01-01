Всего - 9 товаров

Apple Box (ящик-подставка) – это один из самых универсальных и полезных аксессуаров на любой съёмочной площадке. Деревянные ящики из высококачественной фанеры используются для самых разных задач: от подставки для осветительного оборудования и стоек до временного сиденья, рабочего стола или выравнивания траектории тележки для камеры.

В этом разделе представлены одиночные ящики и наборы Apple Box от ведущих производителей: Kupo, Fotokvant и Selens. Вы найдёте стандартные размеры (Full, Half, Quarter) и комплекты, которые складываются друг в друга для компактного хранения.

Что такое Apple Box и для чего он нужен

Подставка для оборудования: для установки стоек, осветительных приборов и фонов.

для установки стоек, осветительных приборов и фонов. Выравнивание траектории: для создания ровной поверхности для тележки (долли) при съёмке движущихся кадров.

для создания ровной поверхности для тележки (долли) при съёмке движущихся кадров. Сиденье и рабочее место: временное место для отдыха или работы на площадке.

временное место для отдыха или работы на площадке. Лестница и платформа: из нескольких ящиков можно собрать временную конструкцию для доступа к верхним точкам.

из нескольких ящиков можно собрать временную конструкцию для доступа к верхним точкам. Утяжеление и стабилизация: используется как груз для стабилизации штативов и стоек.

Стандартные размеры Apple Box

Full (Полный): 50.8 × 30.5 × 20.0 см, вес ≈3.3 кг – самый высокий ящик.

50.8 × 30.5 × 20.0 см, вес ≈3.3 кг – самый высокий ящик. Half (Половина): 50.8 × 30.5 × 10.0 см, вес ≈2.5 кг – средняя высота.

50.8 × 30.5 × 10.0 см, вес ≈2.5 кг – средняя высота. Quarter (Четверть): 50.8 × 30.5 × 5.0 см, вес ≈1.5 кг – низкий ящик.

Все ящики имеют стандартную ширину 30.5 см и длину 50.8 см (20×12 дюймов), что позволяет легко комбинировать их между собой.

Популярные наборы Apple Box

KUPO KAB-31K "Do-Re-Mi": набор из трёх вкладывающихся ящиков.

набор из трёх вкладывающихся ящиков. KUPO KAB-41K "4-in-1": комплект из четырёх ящиков.

комплект из четырёх ящиков. KUPO KAB-61K "6-in-1": самый полный набор из шести ящиков.

самый полный набор из шести ящиков. Fotokvant AB-01: набор из четырёх вкладывающихся ящиков (Full, Half, Quarter и Quarter).

Как выбрать Apple Box

Для базовых задач: достаточно одного ящика Full или Half.

достаточно одного ящика Full или Half. Для профессиональной площадки: выбирайте наборы 3-in-1, 4-in-1 или 6-in-1 – они занимают мало места и всегда под рукой.

выбирайте наборы 3-in-1, 4-in-1 или 6-in-1 – они занимают мало места и всегда под рукой. Для транспортировки: обратите внимание на наличие сумки-чехла (например, Selens Bag for Apple Box).

обратите внимание на наличие сумки-чехла (например, Selens Bag for Apple Box). Материал: все представленные модели изготовлены из высококачественной березовой фанеры, которая выдерживает большие нагрузки и не деформируется.

Советы по использованию

Используйте Apple Box в качестве подставки для ног оператора или режиссёра для комфортной работы.

Собирайте ящики в башни для создания временных платформ разной высоты.

Для защиты от царапин и загрязнений используйте специальные сумки-чехлы.

Не превышайте максимальную нагрузку (обычно до 150–200 кг).

Выберите Apple Box для вашей студии – универсальный инструмент, который пригодится в любой съёмочной ситуации.