Всего - 9 товаров

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Apple Box – деревянные ящики-подставки для кино- и фотосъёмки

Apple Box (ящик-подставка) – это один из самых универсальных и полезных аксессуаров на любой съёмочной площадке. Деревянные ящики из высококачественной фанеры используются для самых разных задач: от подставки для осветительного оборудования и стоек до временного сиденья, рабочего стола или выравнивания траектории тележки для камеры.

В этом разделе представлены одиночные ящики и наборы Apple Box от ведущих производителей: Kupo, Fotokvant и Selens. Вы найдёте стандартные размеры (Full, Half, Quarter) и комплекты, которые складываются друг в друга для компактного хранения.

Что такое Apple Box и для чего он нужен

  • Подставка для оборудования: для установки стоек, осветительных приборов и фонов.
  • Выравнивание траектории: для создания ровной поверхности для тележки (долли) при съёмке движущихся кадров.
  • Сиденье и рабочее место: временное место для отдыха или работы на площадке.
  • Лестница и платформа: из нескольких ящиков можно собрать временную конструкцию для доступа к верхним точкам.
  • Утяжеление и стабилизация: используется как груз для стабилизации штативов и стоек.

Стандартные размеры Apple Box

  • Full (Полный): 50.8 × 30.5 × 20.0 см, вес ≈3.3 кг – самый высокий ящик.
  • Half (Половина): 50.8 × 30.5 × 10.0 см, вес ≈2.5 кг – средняя высота.
  • Quarter (Четверть): 50.8 × 30.5 × 5.0 см, вес ≈1.5 кг – низкий ящик.

Все ящики имеют стандартную ширину 30.5 см и длину 50.8 см (20×12 дюймов), что позволяет легко комбинировать их между собой.

Популярные наборы Apple Box

  • KUPO KAB-31K "Do-Re-Mi": набор из трёх вкладывающихся ящиков.
  • KUPO KAB-41K "4-in-1": комплект из четырёх ящиков.
  • KUPO KAB-61K "6-in-1": самый полный набор из шести ящиков.
  • Fotokvant AB-01: набор из четырёх вкладывающихся ящиков (Full, Half, Quarter и Quarter).

Как выбрать Apple Box

  • Для базовых задач: достаточно одного ящика Full или Half.
  • Для профессиональной площадки: выбирайте наборы 3-in-1, 4-in-1 или 6-in-1 – они занимают мало места и всегда под рукой.
  • Для транспортировки: обратите внимание на наличие сумки-чехла (например, Selens Bag for Apple Box).
  • Материал: все представленные модели изготовлены из высококачественной березовой фанеры, которая выдерживает большие нагрузки и не деформируется.

Советы по использованию

  • Используйте Apple Box в качестве подставки для ног оператора или режиссёра для комфортной работы.
  • Собирайте ящики в башни для создания временных платформ разной высоты.
  • Для защиты от царапин и загрязнений используйте специальные сумки-чехлы.
  • Не превышайте максимальную нагрузку (обычно до 150–200 кг).

Выберите Apple Box для вашей студии – универсальный инструмент, который пригодится в любой съёмочной ситуации.

Fotokvant AB-01 Apple Box деревянные ящики-подставки для кино- и фотосъемки
Fotokvant AB-01 Apple Box деревянные ящики-подставки для кино- и фотосъемки
Арт. DAN-3423
Fotokvant AB-01 Apple Box деревянные ящики-подставки для кино- и фотосъемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box для кино- и фотосъемки.

Деревянный ящик изготовленный из высококачественной фанеры, используется как подставка для стоек, выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д. Ящики складываются в самый большой и имеют следующие размеры: максимальный - 50х20х30 см большой - 10x27x47,5 см; средний - 5x27x47,5 см; малый - 2,5x27x47,5 см.


9 290 ₽
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KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set &quot;Do-Re-Mi&quot; комплект деревянных ящиков-подставок для съемки
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set &quot;Do-Re-Mi&quot; комплект деревянных ящиков-подставок для съемки
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set &quot;Do-Re-Mi&quot; комплект деревянных ящиков-подставок для съемки
Арт. MTG-1889
KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных ящиков-подставок для съемки
Наличие
в наличии 1-3 шт

KUPO KAB-31K Nesting Apple Box set "Do-Re-Mi" комплект деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

16 680 ₽
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Selens 840030 Bag for Apple Box открытая сумка-чехол для Apple Box
Selens 840030 Bag for Apple Box открытая сумка-чехол для Apple Box
Selens 840030 Bag for Apple Box открытая сумка-чехол для Apple Box
Арт. MTG-3133
Selens 840030 Bag for Apple Box открытая сумка-чехол для Apple Box
Наличие
в наличии 1-3 шт

Selens 840030 Bag for Apple Box открытая сумка-чехол для Apple Box. Сумка-сидушка для Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки. Позволяет хранить бокс и сидеть на нем во время съемок.

2 880 ₽
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Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20&quot;x12&quot;x2&quot; деревянная ящик-подставка для съемки
Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20&quot;x12&quot;x2&quot; деревянная ящик-подставка для съемки
Арт. NVF-9500
Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20"x12"x2" деревянная ящик-подставка для съемки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kupo KAB002 Apple Box-Quater 20"x12"x2" - деревянная подставка-трансформер.

Подставка изготовлена из высококачественной фанеры (древесина - тополь) и используется как подставка для стоек , выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д.

3 340 ₽
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KUPO KAB-004 Apple Box-Half 20&#039;&#039;x12&#039;&#039;x4&#039;&#039; деревянная ящик-подставка для съемки
Арт. MTG-1886
KUPO KAB-004 Apple Box-Half 20''x12''x4'' деревянная ящик-подставка для съемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO KAB-004 Apple Box-Half 20''x12''x4'' деревянная подставка. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

«half» («половина») - 50,8 х 30,5 х 10,0 см, вес 2,5 кг

4 790 ₽
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KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20&#039;&#039;x12&#039;&#039;x8&#039;&#039; деревянная ящик-подставка для съемки
KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20&#039;&#039;x12&#039;&#039;x8&#039;&#039; деревянная ящик-подставка для съемки
Арт. MTG-1887
KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная ящик-подставка для съемки
Наличие
более 10 шт

KUPO KAB-008 Apple Box-Full 20''x12''x8'' деревянная подставка. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

«full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 20,0 см, вес 3,3 кг

5 220 ₽
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KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных ящиков-подставок для съемки
KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных ящиков-подставок для съемки
KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных ящиков-подставок для съемки
Арт. MTG-1888
KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных ящиков-подставок для съемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO KAB-015 Apple Box set набор деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

15 950 ₽
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KUPO KAB-41K Nesting Apple Box set, &quot;4-in-1&quot; комплект деревянных ящиков-подставок
KUPO KAB-41K Nesting Apple Box set, &quot;4-in-1&quot; комплект деревянных ящиков-подставок
Арт. MTG-1890
KUPO KAB-41K Nesting Apple Box set, "4-in-1" комплект деревянных ящиков-подставок
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO KAB-41K Nesting Apple Box set, "4-in-1" комплект деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

21 030 ₽
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KUPO KAB-61K Nesting Apple box set &quot;6-in-1&quot; комплект деревянных ящиков-подставок
KUPO KAB-61K Nesting Apple box set &quot;6-in-1&quot; комплект деревянных ящиков-подставок
KUPO KAB-61K Nesting Apple box set &quot;6-in-1&quot; комплект деревянных ящиков-подставок
Арт. MTG-1891
KUPO KAB-61K Nesting Apple box set "6-in-1" комплект деревянных ящиков-подставок
Наличие
в наличии 1-3 шт

KUPO KAB-61K Nesting Apple box set "6-in-1" комплект деревянных подставок. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

21 750 ₽
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