В интернет-магазине Фотогора вы найдете все аксессуары, расширяющие технические возможности камер. Среди них — повышающие, понижающие и реверсивные кольца, с помощью которых можно сочетать в работе объективы, фильтры, бленды разных размеров и типов. Мы тщательно отбираем товары, поэтому любая модель, представленная в каталоге.

Реверсивные кольца

имеют высокую прочность на скручивание и сжатие — у нас продаются кольца из авиационного алюминия и других надежных металлов, аксессуары долго служат, не деформируясь;

отличаются качественной обработкой поверхности — она гладкая, надписи, нанесенные в технике шелкографии или по другой современной технологии, легко читаются и не стираются со временем;

строго соответствуют указанным в описании диаметрам резьбы — у нас представлены кольца разных размеров, чтобы быстрее выбрать подходящее, обратитесь к консультантам магазина.

Как используются кольца разного типа

Кольца-переходники позволяют использовать на объективе с одними параметрами резьбы насадки с другими характеристиками. Так, установив на оптике понижающие аксессуары, можно применять светофильтры, крышечки, бленды с меньшим резьбовым диаметром. Если же, к примеру, нужно поставить на объектив с линзой 52 мм фильтр 67 мм, понадобится повышающее кольцо с параметрами 52-67 мм.

Реверсивные переходники позволяют устанавливать оптику обратной стороной к камере. Эта «хитрость» дает возможность превратить стандартный объектив в макро, без ухудшения качества изображения. Нужно учесть, что большинство таких колец не оснащаются электронными датчиками. Поэтому фокусировку придется выполнять в ручном режиме.

Уточнить технические особенности колец и получить консультацию по выбору, заказу и доставке товаров можно у сотрудников магазина Фотогора.


