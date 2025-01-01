Фильтр

Статьи

Повышающие, понижающие и реверсивные кольца

В интернет-магазине Фотогора вы найдете все аксессуары, расширяющие технические возможности камер. Среди них — повышающие, понижающие и реверсивные кольца, с помощью которых можно сочетать в работе объективы, фильтры, бленды разных размеров и типов. Мы тщательно отбираем товары, поэтому любая модель, представленная в каталоге.

Реверсивные кольца

  • имеют высокую прочность на скручивание и сжатие — у нас продаются кольца из авиационного алюминия и других надежных металлов, аксессуары долго служат, не деформируясь;
  • отличаются качественной обработкой поверхности — она гладкая, надписи, нанесенные в технике шелкографии или по другой современной технологии, легко читаются и не стираются со временем;
  • строго соответствуют указанным в описании диаметрам резьбы — у нас представлены кольца разных размеров, чтобы быстрее выбрать подходящее, обратитесь к консультантам магазина.

Как используются кольца разного типа

Кольца-переходники позволяют использовать на объективе с одними параметрами резьбы насадки с другими характеристиками. Так, установив на оптике понижающие аксессуары, можно применять светофильтры, крышечки, бленды с меньшим резьбовым диаметром. Если же, к примеру, нужно поставить на объектив с линзой 52 мм фильтр 67 мм, понадобится повышающее кольцо с параметрами 52-67 мм.

Реверсивные переходники позволяют устанавливать оптику обратной стороной к камере. Эта «хитрость» дает возможность превратить стандартный объектив в макро, без ухудшения качества изображения. Нужно учесть, что большинство таких колец не оснащаются электронными датчиками. Поэтому фокусировку придется выполнять в ручном режиме.

Уточнить технические особенности колец и получить консультацию по выбору, заказу и доставке товаров можно у сотрудников магазина Фотогора.

Bessa реверсивный макроадаптер Canon EOS 62 мм
Bessa Canon EOS 62 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 62 мм.

Если прикрепить макроадаптер к фотокамере, можно обычный объектив с внутренней резьбой 62 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Bessa Nikon AI 58 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 58 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 58 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Fotokvant LADU 49-52 повышающее кольцо для фильтров 49-52 мм
Fotokvant LADU 49-52 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 49-52.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. 

Fotokvant LADU 52-55 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 52-55.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. 


Fotokvant LADU 62-67 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 62-67.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.


Fotokvant LADU 67-72 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 67-72.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.


Fotokvant LAD EF-49 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 49 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LAD EF-52 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 52 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LAD EF-55 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 55 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LAD EF-58 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LAD EF-62 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 62 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LAD EF-67 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 67 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LAD EF-72 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 72 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LAD EF-77 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 77 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.

Fotokvant LADR 52-52 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 52 и 52 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


Fotokvant LADR 52-58 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 52 и 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


Fotokvant LADR 58-58 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 58 и 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


Fotokvant LADR 58-67 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 58 и 67 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.

