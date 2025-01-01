Фильтр

Всего - 40 товаров

Цена
Бренд
Тип лампы
Комплектация
Цветовая температура

Статьи

Люминесцентные осветители

Интернет-магазин Фотогора предлагает люминесцентные осветители высокого качества. Наше оборудование сертифицировано, продается с гарантией. Перед покупкой осветителей вы можете задать вопросы консультантам магазина. Ответ будет компетентным и исчерпывающим. Мы даем рекомендации по выбору оборудования, отталкиваясь от ваших задач, требований и бюджета покупки.

В каталоге представлено множество моделей

Мы формируем ассортимент таким образом, чтобы удовлетворить запросы и новичков, и профессионалов. Вместе с тем люминесцентным светом чаще пользуются первые.

У люминесцентных осветителей есть существенное достоинство — доступная цена. Это во многом объясняет высокий спрос на них, несмотря на активное вытеснение такого оборудования LED-источниками.

Невысокий бюджет покупки — не единственный плюс.

Особенности оборудования

В числе достоинств люминесцентных осветителей:

  • бесшумная и безопасная работа — источники света не перегреваются, а значит нет риска ожогов, нет необходимости устанавливать вентилятор;
  • мощный свет;
  • цветовая температура близка к солнечной — снимки получаются красивыми и естественными;
  • стабильный световой поток — за счет использования усовершенствованных люминофоров удается устранить эффект мерцания.

Есть и недостатки, например, не совсем корректное отображение цветов. Как выбрать оборудование и получить с его помощью идеальные снимки расскажут наши консультанты. Оставляйте заявки на нашем сайте или оформляйте заказ через корзину, если вы уверены в своем выборе и не нуждаетесь в консультациях.

Оплатить заказ можно множеством способов, включая банковские карты, платежные онлайн-сервисы, электронные деньги.

-15 %
Falcon Eyes LHPAT-40-1 осветитель с отражателем 40 см
Арт. VBR-307
Falcon Eyes LHPAT-40-1 осветитель с отражателем 40 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes LHPAT-40-1 – компактный флуоресцентный осветитель для создания равномерного освещения объектов.

Подходит для видео- и фотосъемки. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку с регулировкой угла наклона и возможностью устанавливать лампы мощностью 40 ватт.

-15 %3 840 ₽
3 260 ₽
В корзину
FST FK-60 комплект постоянного света
Арт. NVF-5865
FST FK-60 комплект постоянного света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

FST FK-60 – комплект, в который входит люминесцентный осветитель с одной лампой 85 Вт и октобоксом 60 см. Применяется в предметной фотосъемке, съемке небольших видеороликов. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5500 К. Может быть рекомендовано фотографам, как недорогое, но качественно собранное оборудование для получения равномерного освещения.

4 750 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см
Арт. NVF-1718
Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.

-15 %2 890 ₽
2 450 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FLC-28 флюоресцентный кольцевой осветитель
Арт. VBR-300
Falcon Eyes FLC-28 флюоресцентный кольцевой осветитель
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes FLC-28 – легкий и компактный флюоресцентный кольцевой осветитель постоянного свечения.

Мощность 28 Вт. Цветовая температура данной модели составляет 5400 К. Модель лампы - NG945H-28W. Угол светового пучка - 120град. (1/2Ео). Индекс цветопередачи (CRI) - >90. Внешний диаметр осветителя- 270 мм. Внутренний диаметр осветителя - 180 мм. Питание - 220-240 В/50 Гц.

-15 %4 990 ₽
4 240 ₽
В корзину
Reddevil RDL 4x1200 S люминесцентный осветитель со световой температурой 3000 К
Арт. NVF-2002
Reddevil RDL 4x1200 S люминесцентный осветитель со световой температурой 3000 К
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 4x1200 S – мощный студийный четырехламповый люминесцентный осветитель с большой площадью светящейся поверхности и интегрированным электронным балластом.

Дает мягкий равномерный свет для заливки фона, установки в качестве рисующего света, съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде.

59 950 ₽
В корзину
Reddevil RDL 4x1200 S люминесцентный осветитель со световой температурой 5400 К
Арт. NVF-2003
Reddevil RDL 4x1200 S люминесцентный осветитель со световой температурой 5400 К
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 4x1200 S – мощный студийный четырехламповый люминесцентный осветитель с большой площадью светящейся поверхности и интегрированным электронным балластом. Дает мягкий равномерный свет для заливки фона, установки в качестве рисующего света, съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде.

59 950 ₽
В корзину
Reddevil RDL 4x600 S люминесцентный осветитель со световой температурой 3000 К
Арт. NVF-2000
Reddevil RDL 4x600 S люминесцентный осветитель со световой температурой 3000 К
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 4x600 S – компактный четырехламповый недиммируемый люминесцентный осветитель для легкой и удобной переноски, с минимальным временем установки.

Дает мягкий равномерный свет для профессиональной съемки интервью, контровой подсветки или предметной съемки.

55 550 ₽
В корзину
Reddevil RDL 4x600 S люминесцентный осветитель со световой температурой 5400 К
Арт. NVF-2001
Reddevil RDL 4x600 S люминесцентный осветитель со световой температурой 5400 К
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 4x600 S – компактный четырехламповый недиммируемый люминесцентный осветитель для легкой и удобной переноски, с минимальным временем установки. Дает мягкий равномерный свет для профессиональной съемки интервью, контровой подсветки или предметной съемки.

55 550 ₽
В корзину
Reddevil RDL 4x1200 F Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 3200K.
Reddevil RDL 4x1200 F Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 3200K.
Арт. NVF-8174
Reddevil RDL 4x1200 F Kit осветитель постоянного света с лампами KINOFLO 3200K.
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 4x1200 F Kit – комплект постоянного света на базе мощного студийного четырехлампового люминесцентного осветительного прибора и ламп KINOFLO мощностью 75W с цветовой температурой 3200K. 

99 660 ₽
В корзину
Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель
Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель
Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель
Арт. NVF-9492
Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) люминесцентный осветитель
Временно нет в наличии

Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) - четырехламповый люминесцентный осветитель.

Компактный студийный четырехламповый осветитель с интегрированным электронным балластом, предназначен для профессиональной видеосъемки.

Дает мягкий равномерный киносвет для заливки фона, установки в качестве рисующего света, съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде.


85 800 ₽
В корзину
FST KF-104II 4x45W флуоресцентный осветительный прибор с софтбоксом 60x80 см
FST KF-104II 4x45W флуоресцентный осветительный прибор с софтбоксом 60x80 см
Арт. DAN-1549
FST KF-104II 4x45W флуоресцентный осветительный прибор с софтбоксом 60x80 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Флуоресцентный осветительный прибор FST KF-104II 4x45W с софтбоксом 60x80 см.

Люминесцентный источник освещения для предметной и других типов фото и видеосъемки. Стойка в комплект не входит!

5 500 ₽
В корзину
RusRay CA 2-55 студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт
Арт. MTG-0304
RusRay CA 2-55 студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт
Временно нет в наличии

Люминесцентный осветитель RusRay CA 2-55 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света.

Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CA 2-55 оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

51 000 ₽
В корзину
RusRay CA 2-55P студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт
Арт. MTG-0303
RusRay CA 2-55P студийный двухламповый люминесцентный осветитель. Управляемый 110Вт
Временно нет в наличии

Люминесцентный осветитель RusRay CA 2-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях, а так же на выезде, в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света. Удобен для применения на выезде.

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CA 2-55P оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

44 000 ₽
В корзину
RusRay CA 4-55 студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт
Арт. MTG-0306
RusRay CA 4-55 студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт
Временно нет в наличии

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 4-55 предназначен для профессионального использования в малых и средних, а также больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Интенсивность света прибора регулируется вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

Оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

63 000 ₽
В корзину
RusRay CA 4-55P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт
Арт. MTG-0305
RusRay CA 4-55P студийный четырехламповый люминесцентный осветитель 220Вт
Временно нет в наличии

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 4-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а так же больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона. Удобен для применения на выезде.

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CA 4-55P оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

57 000 ₽
В корзину
RusRay CA 6-55 студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт
Арт. MTG-0308
RusRay CA 6-55 студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт
Временно нет в наличии

Люминесцентный осветитель RusRay CA 6-55 предназначен для профессионального использования в средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света или для заливки фона (фоновый свет).

Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CA 6-55 оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

83 000 ₽
В корзину
RusRay CA 6-55P студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт
Арт. MTG-0307
RusRay CA 6-55P студийный шестиламповый люминесцентный осветитель 330Вт
Временно нет в наличии

Люминесцентный осветитель RusRay CA 6-55P предназначен для профессионального использования в средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света или для заливки фона (фоновый свет). Удобен для применения на выезде.

Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.

Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.

RusRay CA 6-55P оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

75 000 ₽
В корзину
RusRay CA 8-55 студийный восьмиламповый люминесцентный осветитель 440Вт
Арт. MTG-0310
RusRay CA 8-55 студийный восьмиламповый люминесцентный осветитель 440Вт
Временно нет в наличии

Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 8-55 предназначен для профессионального использования в больших и средних студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).

Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.

RusRay CA 8-55 оснащен двумя "черными" шторками.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

105 000 ₽
В корзину
Товары в архиве (32)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера