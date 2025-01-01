Люминесцентные осветители

Москва
Falcon Eyes LHPAT-40-1 – компактный флуоресцентный осветитель для создания равномерного освещения объектов.
Подходит для видео- и фотосъемки. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку с регулировкой угла наклона и возможностью устанавливать лампы мощностью 40 ватт.
FST FK-60 – комплект, в который входит люминесцентный осветитель с одной лампой 85 Вт и октобоксом 60 см. Применяется в предметной фотосъемке, съемке небольших видеороликов. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5500 К. Может быть рекомендовано фотографам, как недорогое, но качественно собранное оборудование для получения равномерного освещения.
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.
Falcon Eyes FLC-28 – легкий и компактный флюоресцентный кольцевой осветитель постоянного свечения.
Мощность 28 Вт. Цветовая температура данной модели составляет 5400 К. Модель лампы - NG945H-28W. Угол светового пучка - 120град. (1/2Ео). Индекс цветопередачи (CRI) - >90. Внешний диаметр осветителя- 270 мм. Внутренний диаметр осветителя - 180 мм. Питание - 220-240 В/50 Гц.
Reddevil RDL 4x1200 S – мощный студийный четырехламповый люминесцентный осветитель с большой площадью светящейся поверхности и интегрированным электронным балластом.
Дает мягкий равномерный свет для заливки фона, установки в качестве рисующего света, съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде.
Reddevil RDL 4x600 S – компактный четырехламповый недиммируемый люминесцентный осветитель для легкой и удобной переноски, с минимальным временем установки.
Дает мягкий равномерный свет для профессиональной съемки интервью, контровой подсветки или предметной съемки.
Reddevil RDL 4x1200 F Kit – комплект постоянного света на базе мощного студийного четырехлампового люминесцентного осветительного прибора и ламп KINOFLO мощностью 75W с цветовой температурой 3200K.
Reddevil 600 F с лампами KINOFLO T12/40w 5500K 2ft (242-K55-S) - четырехламповый люминесцентный осветитель.
Компактный студийный четырехламповый осветитель с интегрированным электронным балластом, предназначен для профессиональной видеосъемки.
Дает мягкий равномерный киносвет для заливки фона, установки в качестве рисующего света, съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде.
Флуоресцентный осветительный прибор FST KF-104II 4x45W с софтбоксом 60x80 см.
Люминесцентный источник освещения для предметной и других типов фото и видеосъемки. Стойка в комплект не входит!
Люминесцентный осветитель RusRay CA 2-55 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света.
Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.
Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.
RusRay CA 2-55 оснащен двумя "черными" шторками.
Имеет декларацию соответствия таможенного союза.
Люминесцентный осветитель RusRay CA 2-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях, а так же на выезде, в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света. Удобен для применения на выезде.
Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.
Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.
RusRay CA 2-55P оснащен двумя "черными" шторками.
Имеет декларацию соответствия таможенного союза.
Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 4-55 предназначен для профессионального использования в малых и средних, а также больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).
Интенсивность света прибора регулируется вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.
Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.
Оснащен двумя "черными" шторками.
Имеет декларацию соответствия таможенного союза.
Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 4-55P предназначен для профессионального использования в малых и средних, а так же больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона. Удобен для применения на выезде.
Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.
Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.
RusRay CA 4-55P оснащен двумя "черными" шторками.
Имеет декларацию соответствия таможенного союза.
Люминесцентный осветитель RusRay CA 6-55 предназначен для профессионального использования в средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света или для заливки фона (фоновый свет).
Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.
Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.
RusRay CA 6-55 оснащен двумя "черными" шторками.
Имеет декларацию соответствия таможенного союза.
Люминесцентный осветитель RusRay CA 6-55P предназначен для профессионального использования в средних и больших студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света или для заливки фона (фоновый свет). Удобен для применения на выезде.
Прибор оснащен ручным регулятором интенсивности светового потока.
Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C с цоколем 2G11.
RusRay CA 6-55P оснащен двумя "черными" шторками.
Имеет декларацию соответствия таможенного союза.
Универсальный люминесцентный осветитель RusRay CA 8-55 предназначен для профессионального использования в больших и средних студиях в качестве основного источника заполняющего (заливающего) света, бокового света или для заливки фона (фоновый свет).
Интенсивность света прибора можно регулировать вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта. Совместим с лампами Osram серии DULUX L, STUDIOLINE, KINOFLO серии COMPACT 55C мощностью 55 Вт с цоколем 2G11.
RusRay CA 8-55 оснащен двумя "черными" шторками.
Имеет декларацию соответствия таможенного союза.
