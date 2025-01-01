Интернет-магазин Фотогора предлагает люминесцентные осветители высокого качества. Наше оборудование сертифицировано, продается с гарантией. Перед покупкой осветителей вы можете задать вопросы консультантам магазина. Ответ будет компетентным и исчерпывающим. Мы даем рекомендации по выбору оборудования, отталкиваясь от ваших задач, требований и бюджета покупки.

В каталоге представлено множество моделей

Мы формируем ассортимент таким образом, чтобы удовлетворить запросы и новичков, и профессионалов. Вместе с тем люминесцентным светом чаще пользуются первые.

У люминесцентных осветителей есть существенное достоинство — доступная цена. Это во многом объясняет высокий спрос на них, несмотря на активное вытеснение такого оборудования LED-источниками.

Невысокий бюджет покупки — не единственный плюс.

Особенности оборудования

В числе достоинств люминесцентных осветителей:

бесшумная и безопасная работа — источники света не перегреваются, а значит нет риска ожогов, нет необходимости устанавливать вентилятор;

мощный свет;

цветовая температура близка к солнечной — снимки получаются красивыми и естественными;

стабильный световой поток — за счет использования усовершенствованных люминофоров удается устранить эффект мерцания.

Есть и недостатки, например, не совсем корректное отображение цветов.

