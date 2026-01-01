images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель
GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель

GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-2994

Светодиодный осветитель GreenBean Fresnel 300 LED X3 DMX.

Светодиодный осветитель с линзой Френеля, мощность светодиода 300 Вт. Оборудован ЖК-дисплеем, электронным диммером, имеет фокусировку светового пучка, металлический корпус, встроенный вентилятор. Поддерживает технологию DMX512.

Описание

Осветитель с линзой Френеля позволяет получить направленный равномерный световой поток с возможностью фокусировки, электронным управлением мощностью и DMX-управлением. Применяется в качестве источника основного рисующего и контурного света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке, съемке кинофильмов или ТВ-передач. Высокое значение коэффициента цветопередачи (CRI 93) позволяет использовать данные осветители в профессиональной видеосъемке, кинопроизводстве и сценическом освещении.

Особенностью данной модели является новая оптическая схема с линзой Френеля и конденсором. На светодиоде установлена дополнительная асферическая линза-конденсор, которая направляет на линзу Френеля до 97% исходящего от светодиода светового потока и увеличивает эффективность осветителя. Также линза-конденсор защищает светодиод от грязи, пыли и влаги, что помогает увеличить срок эксплуатации прибора. Линза Френеля обеспечивает преломление и концентрацию светового потока.

Сзади на торце прибора находится рукоятка фокусировки светового пучка, которая перемещает светодиод с асферической линзой вдоль оптической оси линзы Френеля, благодаря чему регулируется ширина светового пучка. Фокусировка от положения рассеянного пучка ("flood") до положения узкого пучка ("spot") происходит за 4 оборота рукоятки.

Источником света служит светодиод мощностью 300 Вт (аналог галогенного 3000 Вт). В серии Fresnel LED X3 DMX установлен новый светодиод с цветовой температурой 5600К±200К и высоким индексом цветопередачи CRI 93, что обеспечивает корректную передачу цветовых оттенков и приближает этот источник по своим свойствам к источнику естественного освещения.

Осветитель имеет встроенную интеллектуальную защиту от перегрева, светодиод автоматически отключится, когда внутренняя температура превысит максимальное значение, при этом цифровой дисплей и вентилятор будут продолжать работать. Светодиод включится автоматически, когда его температура уменьшится.

Осветительный прибор поддерживает технологию DMX управления. Основное преимущество управлением света по DMX технологии - это возможность программирования любой сложности сценариев освещения и передача сигнала на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Осветитель оборудован DMX декодером, адрес канала устанавливается кнопками на панели управления и отображается на ЖК дисплее.

На ЖК дисплее отображаются текущее значение мощности и номер канала DMX. Прибор позволяет плавно регулировать яркость от 0 до 100% (индикация мощности от 0 до 255) без искажения цвета. Цифровой дисплей поможет точно выставить мощность осветителя и быстро вернуться к необходимым настройкам.

Благодаря использованию прочного алюминиевого корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Специальные вентиляционные отверстия служат для эффективного конвекционного охлаждения. Кронштейн также выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Конструкция кронштейна позволяет подвешивать осветитель к монтажным фермам, панорамировать и наклонять его, в том числе вертикально вниз.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 300 Вт
  • цветовая температура - 5600 К
  • индекс цветопередачи CRI - 93
  • регулировка яркости - 0-100%, плавная
  • рабочая температура - от 0 С до 35 С
  • максимально допустимая относительная влажность - 95%
  • охлаждение - активное (контроль температуры, встроенный малошумный вентилятор)
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер (без крепления) - 360х280х320 мм
  • вес осветителя - 9,83 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Арт. DAN-4597
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Легкая стойка Fotokvant LS-6000, высота - 6 м. Стандартная студийная шестисекционная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Секции колонны без амортизации. Диаметр ножек - 25 мм. Максимальная высота - 600 см. Минимальная рабочая высота - 154 см. Максимальная нагрузка - 3 кг. Диаметр секций - 45,40,35,30,25,22 мм. Вес - 2.85 кг.


7 420 ₽
В корзину
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Арт. DAN-5884
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Наличие
в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS.

Осветитель bi-color выполненный в виде панели с 1296 светодиодами, мощностью 108 Вт. У светильника регулируемая цветовая температура от 3200K до 5600K (± 100)K и яркость, CRI >95. Есть возможность управления по DMX512. В комплекте шторки. Вес светильника - 3,370 кг. Вес комплекта в коробке - 5,350 кг. Размер - 316х316х29,2 мм. В комплект входит пульт управления.

28 950 ₽
В корзину
Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см
Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см
Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см
Арт. NVF-1572
Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Visico SB-040 софтбокс с сотами 50x130 см. Софт-бокс предназначен для получения рассеянно-мягкого направленного света. Используется для создания заполняющего освещения при портретной, интерьерной или предметной съемке. В комплекте байонетное крепление Bowens. Сотовая решетка позворляет создать более направленное освещение и отсечь лишний поток на фон. 

12 350 ₽
В корзину
Fotokvant VAC-310 XLR/DMX кабель 3 pin 10 метров
Арт. DAN-6202
Fotokvant VAC-310 XLR/DMX кабель 3 pin 10 метров
Временно нет в наличии

Кабель Fotokvant VAC-310 XLR/DMX 3 pin, длина - 10 метров.

Высококачественный микрофонный кабель, изготовленный с применением OFC бескислородной меди. Кабель снабжен разъемами XLR3М папа 3 пин с одной стороны, и XLR3F мама 3 пин с другой. Длина - 10 метров.

3 870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Арт. DAN-5303
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Cветодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color.

Светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой. Светодиодная панель состоит из 900 светодиодов (450 теплого и 450 холодного белого света) с цветовой температурой от 3200 до 5600 К, плавной регулировкой яркости до 100 Вт и возможностью питания от аккумулятора V-mount. Радиоуправление производится на частоте 2,4 ГГц, по протоколу DMX512. В комплекте: пульт ДУ, сетевой адаптер с кабелем, кабель DMX RJ45, лира, шторки и рассеивающий фильтр. Пульт DMX приобретается дополнительно!


-10 %20 690 ₽
18 620 ₽
В корзину
Fotokvant RPC-10 C13-EU PRO шнур питания 10 м с вилкой
Fotokvant RPC-10 C13-EU PRO шнур питания 10 м с вилкой
Fotokvant RPC-10 C13-EU PRO шнур питания 10 м с вилкой
Арт. MTG-1620
Fotokvant RPC-10 C13-EU PRO шнур питания 10 м с вилкой
Под заказ 3-5 раб. дней

Fotokvant RPC-10 C13-EU PRO шнур питания 10 м с вилкой.

4 780 ₽
Заказать

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.