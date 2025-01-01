Бленды для объективов

Среди важных аксессуаров профессиональных фотографов особое место занимает бленда для объектива. Сам термин происходит от немецкого blenden – заслонять.

Даже если вы начинающий фотограф и пока не знакомы со всем разнообразием аксессуаров, то наверняка обращали внимание на «козырек», установленный перед линзой у профи. Приспособление используется для защиты оптики от постороннего света. Это разновидность полевой диафрагмы.

Параметры и свойства

В первую очередь при выборе стоит опираться на вид объектива и возможность крепления изделия к нему. В ассортименте нашего магазина есть мультисистемные складные модели, но большинство приспособлений не универсальны. Это означает, что для широкоугольного и телеобъектива придется приобретать разные бленды. Они различаются по длине и форме:

цилиндрические;

конические;

лепестковые.

Для длиннофокусного объектива используют цилиндрические и конические бленды длиной от 10 см и больше. Для широкоугольных подойдут короткие лепестковые. Также стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлено изделие. Это может быть пластмасса, металл или резина. Внутренняя поверхность обычно рифленая. В зависимости от способа фиксации выделяют резьбовые и байонетные соединения.

Аксессуар служит не только для исключения возможной паразитной засветки и нежелательных бликов, но и для защиты передней линзы от дождя, снега, пыли, механических повреждений.

Аксессуар служит не только для исключения возможной паразитной засветки и нежелательных бликов, но и для защиты передней линзы от дождя, снега, пыли, механических повреждений.