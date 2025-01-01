Бленды для объективов

Москва
Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-77 посадочный диаметр 77 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 77 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Flama JCEW-78 – бленда для объектива Canon EF 28-135 mm /EF 28-200. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Бленда совместима с объективами EF28-135/f3.5-5.6ISU/EF28-200.
JJC LS-77 - бленда лепестковая. Диаметр - 77 мм. Материал - пластик.
Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.
Fujimi FCRH55 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 55 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Fujimi FCRH62 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Fujimi FCRH67 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Phottix EW-83E - бленда для объектива Canon EF 17-40mm f/4L USM.
Совместима с Canon EF 17-40mm f/4L USM. Ее особенностью является внутреннее специальное черное покрытие, преломляющее свет и убирающее тем самым нежелательные блики. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-55 посадочный диаметр 55 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 55 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-62 посадочный диаметр 62 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 62 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-67 посадочный диаметр 67 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 67 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-72 посадочный диаметр 72 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 72 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-82 посадочный диаметр 82 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 82 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Бленда Phottix (50780) HB-35 для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Бленда Fujimi FBET-65III.
Бленда совместима с объективами Canon EF 85mm f/1.8, EF 100mm f/2, EF 135mm f/2.8 SF, EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от загрязнения и случайного удара.
Трехступенчатая резиновая складная бленда Fujimi FCRH82 на резьбу 82 мм.
Бленда для объектива диаметром 82 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Бленда Fujimi FBES-68 для Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens.
Бленда совместима с Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Бленда Fujimi FBEW-73B для объективов Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM и EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense.
Лепестковая бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективами Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM и EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense.
