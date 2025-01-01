Фильтр

Статьи

Бленды для объективов

Среди важных аксессуаров профессиональных фотографов особое место занимает бленда для объектива. Сам термин происходит от немецкого blenden – заслонять.

Даже если вы начинающий фотограф и пока не знакомы со всем разнообразием аксессуаров, то наверняка обращали внимание на «козырек», установленный перед линзой у профи. Приспособление используется для защиты оптики от постороннего света. Это разновидность полевой диафрагмы. Если вам понадобилась бленда для объектива в Москве, обращайтесь за бесплатной консультацией к нашим сотрудникам. Все они профессионалы, непосредственно связанные с фотоискусством.

Параметры и свойства

В первую очередь при выборе стоит опираться на вид объектива и возможность крепления изделия к нему. В ассортименте нашего магазина есть мультисистемные складные модели, но большинство приспособлений не универсальны. Это означает, что для широкоугольного и телеобъектива придется приобретать разные бленды. Они различаются по длине и форме:

  • цилиндрические;
  • конические;
  • лепестковые.

Для длиннофокусного объектива используют цилиндрические и конические бленды длиной от 10 см и больше. Для широкоугольных подойдут короткие лепестковые. Также стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлено изделие. Это может быть пластмасса, металл или резина. Внутренняя поверхность обычно рифленая. В зависимости от способа фиксации выделяют резьбовые и байонетные соединения.

Аксессуар служит не только для исключения возможной паразитной засветки и нежелательных бликов, но и для защиты передней линзы от дождя, снега, пыли, механических повреждений.

На сайте Фотогора вы сможете купить бленду на объектив и заказать ее доставку в любой город России. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором товара.

Flama EW-83 бленда для объектива
Flama EW-83 бленда для объектива
Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Fotokvant Hood-77 бленда 77 мм
Бленда для объектива Fotokvant Hood-77 посадочный диаметр 77 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 77 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

Flama JCEW-78 бленда для объектива Canon EF 28-135 mm /EF 28-200
Flama JCEW-78 бленда для объектива Canon EF 28-135 mm /EF 28-200
Flama JCEW-78 – бленда для объектива Canon EF 28-135 mm /EF 28-200. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Бленда совместима с объективами EF28-135/f3.5-5.6ISU/EF28-200.

JJC LS-77 бленда пластиковая 77 мм
JJC LS-77 бленда пластиковая 77 мм
JJC LS-77 - бленда лепестковая. Диаметр - 77 мм. Материал - пластик.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Fujimi FCRH55 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 55 мм
Fujimi FCRH55 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 55 мм
Fujimi FCRH55 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 55 мм
Fujimi FCRH55 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 55 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Fujimi FCRH62 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм
Fujimi FCRH62 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм
Fujimi FCRH62 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм
Fujimi FCRH62 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм
Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм
Fujimi FCRH67 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм
Fujimi FCRH67 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 67 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Phottix 50590 EW-83E бленда для объектива EF 17-40 мм f/4L USM
Phottix 50590 EW-83E бленда для объектива EF 17-40 мм f/4L USM
Phottix EW-83E - бленда для объектива Canon EF 17-40mm f/4L USM.

Совместима с Canon EF 17-40mm f/4L USM. Ее особенностью является внутреннее специальное черное покрытие, преломляющее свет и убирающее тем самым нежелательные блики. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Fotokvant Hood-55 бленда 55 мм
Fotokvant Hood-55 бленда 55 мм
Бленда для объектива Fotokvant Hood-55 посадочный диаметр 55 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 55 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

Fotokvant Hood-62 бленда 62 мм
Fotokvant Hood-62 бленда 62 мм
Бленда для объектива Fotokvant Hood-62 посадочный диаметр 62 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 62 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

Fotokvant Hood-67 бленда 67 мм
Fotokvant Hood-67 бленда 67 мм
Бленда для объектива Fotokvant Hood-67 посадочный диаметр 67 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 67 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

Fotokvant Hood-72 бленда 72 мм
Fotokvant Hood-72 бленда 72 мм
Fotokvant Hood-72 бленда 72 мм
Fotokvant Hood-72 бленда 72 мм
Бленда для объектива Fotokvant Hood-72 посадочный диаметр 72 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 72 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

Fotokvant Hood-82 бленда 82 мм
Fotokvant Hood-82 бленда 82 мм
Бленда для объектива Fotokvant Hood-82 посадочный диаметр 82 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 82 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм
Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм
Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм
Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм
Бленда Phottix (50780) HB-35 для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Fujimi FBET-65III бленда EF 85mm f/1.8, EF 100mm f/2, EF 135mm f/2.8 SF, EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM
Fujimi FBET-65III бленда EF 85mm f/1.8, EF 100mm f/2, EF 135mm f/2.8 SF, EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM
Бленда Fujimi FBET-65III. 

Бленда совместима с объективами Canon EF 85mm f/1.8, EF 100mm f/2, EF 135mm f/2.8 SF, EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от загрязнения и случайного удара.

Fujimi FCRH82 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 82 мм
Fujimi FCRH82 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 82 мм
Fujimi FCRH82 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 82 мм
Трехступенчатая резиновая складная бленда Fujimi FCRH82 на резьбу 82 мм.

Бленда для объектива диаметром 82 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Fujimi FBES-68 бленда для Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Fujimi FBES-68 бленда для Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Бленда Fujimi FBES-68 для Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens.

Бленда совместима с Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Fujimi FBEW-73B бленда для Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS &amp; STM Lense
Fujimi FBEW-73B бленда для Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense
Бленда Fujimi FBEW-73B для объективов Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM и EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense.

Лепестковая бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективами Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM и EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense.

